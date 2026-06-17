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Право

Изменились правила работы контакт-центра "111" с женщинами и детьми

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 12:02 Фото: pexels
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 11 июня 2026 года внес поправки в Правила деятельности контакт-центра "111" по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей и его взаимодействия с госорганами, сообщает Zakon.kz.

Контакт-центр "111":

  • предоставляет свои услуги физическим и юридическим лицам круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней на казахском и русском языках по выбору обратившегося;
  • предоставляет информационно-справочные консультации, организационную, психологическую помощь обратившимся;
  • осуществляет взаимодействие с центральными государственными и местными исполнительными органами по вопросам поступивших обращений;
  • по вопросам компетенции ведут переписку с центральными государственными, местными исполнительными органами;
  • осуществляет взаимодействие с Уполномоченным по правам ребенка в РК и региональными уполномоченными по правам ребенка столицы, областей, городов республиканского значения в вопросах защиты прав детей;
  • принимает и рассматривает устные и письменные обращения, поступающие по официальным каналам связи и на цифровой объект: 111.gov4c.kz;
  • осуществляет сбор и обработку информации по обращениям для определения наиболее эффективного пути решения по поступившим вопросам;
  • самостоятельно принимает решение о выборе объема необходимой помощи по поступившим обращениям;
  • для передачи и получения необходимой информации совершает исходящие звонки в центральные государственные органы, местные исполнительные органы;
  • в случаях поступления обращений, по которым требуются меры оперативного реагирования, незамедлительно по имеющимся каналам связи передает в центральные государственные органы, местные исполнительные органы необходимую информацию;
  • вводит необходимые данные в форму запроса в цифровой системе регистрации поступивших обращений;
  • предоставляет физическим и юридическим лицам, по их устному или письменному запросу, информацию о номере регистрации обращения, текущем статусе и ходе работы по решению поставленного вопроса;
  • осуществляет информационно-справочную поддержку своей деятельности по информации, имеющейся в Базе знаний;
  • если вопрос обращения входит в компетенцию операторов Единого контакт-центра, то перенаправляет звонок в Единый контакт-центр с уведомлением об этом обратившегося;
  • если вопрос обращения не входит в компетенцию контакт-центра "111", консультант предоставляет обратившемуся лицу имеющуюся у него информацию касательно субъекта, в чью компетенцию входит решение данного вопроса;
  • по письменному требованию уполномоченного органа в сфере цифровизации в запрашиваемый срок предоставляет запись разговора консультанта с физическим или юридическим лицом, позвонившим в контакт-центр "111";
  • осуществляет повышение профессиональной компетенции, обучение и переобучение консультантов;
  • применяет к консультантам меры поощрительного и стимулирующего характера;
  • повышает уровень осведомленности граждан Республики Казахстан о деятельности контакт-центра "111", порядке и процессе предоставления информационно-справочных консультаций, оказания организационной, психологической помощи в сфере защиты прав женщин и детей путем информирования в средствах массовых информации, телевидении, размещения публикаций в цифровых ресурсах, наружной рекламе, проведения различных информационных мероприятий.

Участниками взаимодействия контакт-центра "111" с центральными государственными органами, местными исполнительными органами являются:

  • контакт-центр "111";
  • уполномоченный орган в сфере цифровизации;
  • региональные уполномоченные по правам ребенка cтолицы, областей, городов республиканского значения;
  • центральные государственные органы;
  • местные исполнительные органы;
  • физические и юридические лица.

Уточнено, что контакт-центр "111" взаимодействует с центральными государственными органами, местными исполнительными органами по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей по защите и восстановлению прав и свобод человека и гражданина Республики Казахстан, надзор за соблюдением законности.

Также говорится, что в случаях, требующих оперативного реагирования по обращению, допускается обмен устной и (или) письменной (посредством цифровых объектов) информацией с центральными государственными органами, местными исполнительными органами по имеющимся каналам связи.

Приказ вводится в действие c 12 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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