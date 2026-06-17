Изменились правила работы контакт-центра "111" с женщинами и детьми

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 11 июня 2026 года внес поправки в Правила деятельности контакт-центра "111" по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей и его взаимодействия с госорганами, сообщает Zakon.kz.

Контакт-центр "111":

предоставляет свои услуги физическим и юридическим лицам круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней на казахском и русском языках по выбору обратившегося;

предоставляет информационно-справочные консультации, организационную, психологическую помощь обратившимся;

осуществляет взаимодействие с центральными государственными и местными исполнительными органами по вопросам поступивших обращений;

по вопросам компетенции ведут переписку с центральными государственными, местными исполнительными органами;

осуществляет взаимодействие с Уполномоченным по правам ребенка в РК и региональными уполномоченными по правам ребенка столицы, областей, городов республиканского значения в вопросах защиты прав детей;

принимает и рассматривает устные и письменные обращения, поступающие по официальным каналам связи и на цифровой объект: 111.gov4c.kz;

объект: 111.gov4c.kz; осуществляет сбор и обработку информации по обращениям для определения наиболее эффективного пути решения по поступившим вопросам;

самостоятельно принимает решение о выборе объема необходимой помощи по поступившим обращениям;

для передачи и получения необходимой информации совершает исходящие звонки в центральные государственные органы, местные исполнительные органы;

в случаях поступления обращений, по которым требуются меры оперативного реагирования, незамедлительно по имеющимся каналам связи передает в центральные государственные органы, местные исполнительные органы необходимую информацию;

вводит необходимые данные в форму запроса в цифровой системе регистрации поступивших обращений;

системе регистрации поступивших обращений; предоставляет физическим и юридическим лицам, по их устному или письменному запросу, информацию о номере регистрации обращения, текущем статусе и ходе работы по решению поставленного вопроса;

осуществляет информационно-справочную поддержку своей деятельности по информации, имеющейся в Базе знаний;

если вопрос обращения входит в компетенцию операторов Единого контакт-центра, то перенаправляет звонок в Единый контакт-центр с уведомлением об этом обратившегося;

если вопрос обращения не входит в компетенцию контакт-центра "111", консультант предоставляет обратившемуся лицу имеющуюся у него информацию касательно субъекта, в чью компетенцию входит решение данного вопроса;

по письменному требованию уполномоченного органа в сфере цифровизации в запрашиваемый срок предоставляет запись разговора консультанта с физическим или юридическим лицом, позвонившим в контакт-центр "111";

в запрашиваемый срок предоставляет запись разговора консультанта с физическим или юридическим лицом, позвонившим в контакт-центр "111"; осуществляет повышение профессиональной компетенции, обучение и переобучение консультантов;

применяет к консультантам меры поощрительного и стимулирующего характера;

повышает уровень осведомленности граждан Республики Казахстан о деятельности контакт-центра "111", порядке и процессе предоставления информационно-справочных консультаций, оказания организационной, психологической помощи в сфере защиты прав женщин и детей путем информирования в средствах массовых информации, телевидении, размещения публикаций в цифровых ресурсах, наружной рекламе, проведения различных информационных мероприятий.

Участниками взаимодействия контакт-центра "111" с центральными государственными органами, местными исполнительными органами являются:

контакт-центр "111";

уполномоченный орган в сфере цифровизации ;

; региональные уполномоченные по правам ребенка cтолицы, областей, городов республиканского значения;

центральные государственные органы;

местные исполнительные органы;

физические и юридические лица.

Уточнено, что контакт-центр "111" взаимодействует с центральными государственными органами, местными исполнительными органами по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей по защите и восстановлению прав и свобод человека и гражданина Республики Казахстан, надзор за соблюдением законности.

Также говорится, что в случаях, требующих оперативного реагирования по обращению, допускается обмен устной и (или) письменной (посредством цифровых объектов) информацией с центральными государственными органами, местными исполнительными органами по имеющимся каналам связи.

Приказ вводится в действие c 12 июля.