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Право

В Казахстане изменился порядок обращения с некоторыми объектами судебной экспертизы

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 15:34 Фото: pixabay
Министр юстиции приказом от 31 июля 2026 года внес поправки в Правила обращения с объектами судебной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что поступившие на исследование наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры взвешиваются (измеряется объем жидкости) судебным экспертом в присутствии органа (лица), назначившего судебную экспертизу или его уполномоченного представителя, в момент их принятия.

Результаты осмотра и взвешивания (измерения объема) указанных объектов отражаются в Акте осмотра, который подписывают судебный эксперт, который принимал данную экспертизу, орган (лицо), назначивший судебную экспертизу или его уполномоченный представитель.

Срок хранения журналов регистрации материалов и объектов, поступивших для производства экспертизы, а также наблюдательных производств определяется в соответствии с Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения.

Также установлено, что транспортировка и захоронение трупов лиц, умерших от карантинных и особо опасных инфекций, а также последующая дезинфекция производится в соответствии с санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний (чума, холера)".

Приказ вводится в действие с 22 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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