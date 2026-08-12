В Казахстане изменился порядок обращения с некоторыми объектами судебной экспертизы

Министр юстиции приказом от 31 июля 2026 года внес поправки в Правила обращения с объектами судебной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что поступившие на исследование наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры взвешиваются (измеряется объем жидкости) судебным экспертом в присутствии органа (лица), назначившего судебную экспертизу или его уполномоченного представителя, в момент их принятия.

Результаты осмотра и взвешивания (измерения объема) указанных объектов отражаются в Акте осмотра, который подписывают судебный эксперт, который принимал данную экспертизу, орган (лицо), назначивший судебную экспертизу или его уполномоченный представитель.

Срок хранения журналов регистрации материалов и объектов, поступивших для производства экспертизы, а также наблюдательных производств определяется в соответствии с Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения.

Также установлено, что транспортировка и захоронение трупов лиц, умерших от карантинных и особо опасных инфекций, а также последующая дезинфекция производится в соответствии с санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний (чума, холера)".

Приказ вводится в действие с 22 августа.

