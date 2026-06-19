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Право

Как организована служба внутреннего аудита госорганов: новое типовое положение

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 11:39 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 16 июня 2026 года обновил Типовое положение о службах внутреннего аудита, сообщает Zakon.kz.

Положение определяет статус, полномочия и организацию работы служб внутреннего аудита центральных государственных органов, ведомств центральных государственных органов, местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения, за исключением службы внутреннего аудита Нацбанка и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, специальных государственных органов РК.

Службы внутреннего аудита (СВА) образуются решением (приказ, распоряжение) первого руководителя центрального государственного органа, ведомств центральных государственных органов, по усмотрению первого руководителя, акима столицы, области, города республиканского значения.

Структура и штатная численность СВА утверждаются руководителями аппарата центрального исполнительного органа.

СВА является подразделением государственного органа, независима от других структурных подразделений, подчинена и подотчетна первому руководителю центрального государственного органа, ведомства центрального государственного органа, акиму столицы, области, города республиканского значения, выступает как часть постоянного мониторинга системы внутреннего контроля государственного органа.

СВА независима в проведении внутреннего государственного аудита и подготовке отчетов о результатах внутреннего аудита.

Функции СВА:

  • участвует в аудите финансовой отчетности государственного органа, в состав которого входит данная служба внутреннего аудита, проводимом уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту, согласованном с первым руководителем центрального государственного органа, акимом столицы, области, города республиканского значения;
  • проводит аудит эффективности;
  • проводит аудит соответствия;
  • проводит аудит соответствия процедур проведения государственных закупок и исполнения условий договоров, в том числе по срокам, объему, цене, количеству и качеству приобретаемых товаров, работ, услуг;
  • осуществляет оценку функционирования системы внутреннего контроля и управления на основе системы управления рисками внутренних процессов (бизнес-процессов);
  • анализирует достижение целей и задач планов развития государственного органа, столицы, области, города республиканского значения во взаимосвязи с бюджетными расходами, в том числе в рамках бюджетных инвестиций, включая реализацию целевых трансфертов на развитие;
  • осуществляет проверку сохранности товарно-материальных запасов и иных активов в соответствующем государственном органе;
  • проводит проверку сохранности республиканских и коммунальных активов и имущества;
  • заслушивает соответствующую информацию должностных лиц объектов государственного аудита по вопросам, связанным с проведением внутреннего государственного аудита;
  • вносит руководителю государственного органа отчет о результатах внутреннего государственного аудита с рекомендациями по пресечению, недопущению нарушений при использовании средств республиканского и (или) местных бюджетов в соответствии с законами Республики Казахстан, по устранению выявленных недостатков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности государственного органа;
  • осуществляет мониторинг выполнения годовых планов работы для руководителя центрального государственного органа или акима столицы, области, города республиканского значения;
  • направляет отчеты и информацию по проведенному государственному аудиту и принятым мерам в уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту;
  • ежегодно отчитывается перед руководителем центрального государственного органа или акимом столицы, области, города республиканского значения, а также - уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту о проделанной работе.
  • осуществляет анализ данных информационных систем.

Документ устанавливает права и обязанности СВА.

СВА направляет отчеты и информацию по проведенному государственному аудиту и принятым мерам в уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту.

СВА ежегодно представляет годовой отчет по итогам внутреннего государственного аудита руководителю центрального государственного органа, ведомств центральных государственных органов, акиму столицы, области, города республиканского значения, а также уполномоченному органу по внутреннему государственному аудиту.

Приказ вводится в действие с 1 июля за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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