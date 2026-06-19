Токаев изменил некоторые функции и структуру Генпрокуратуры

Президент подписал указ от 15 июня 2026 года, которым вносятся изменения в Положение о Генеральной прокуратуре, Положение о Комитете по правовой статистике и специальным учетам и в Положение о Комитете по защите прав инвесторов, сообщает Zakon.kz.

В Положении о Генеральной прокуратуре РК уточнены некоторые ее права:

анализировать практику надзора за применением законов, состоянием законности, в том числе с использованием сведений, содержащихся в цифровых системах, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

системах, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов; в установленном законодательством РК порядке получать доступ к информации, сведениям и документам, уголовным, гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях, исполнительным производствам и иным материалам, а также к цифровым системам и ресурсам правоохранительных и иных государственных органов и организаций с соблюдением требований по защите персональных данных и иной охраняемой законом тайны.

С 12 июля меняется ряд функций Генпрокуратуры:

проведение анализа состояния законности, в том числе с использованием доступа к цифровым системам и ресурсам, интегрированным с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;";

обеспечение функционирования официального интернет-ресурса Генеральной прокуратуры и его участия в структуре "цифрового правительства" Республики Казахстан, организация и координация деятельности органов прокуратуры по наполнению официального интернет-ресурса Генеральной прокуратуры информационными материалами, оказание электронных услуг с применением цифровых систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о цифровизации;

обеспечение соблюдения кибербезопасности в системе органов прокуратуры;

внедрение цифровых технологий в процессы расследования уголовных дел, производства по делам об административных правонарушениях, регистрации и (или) учета форм государственного контроля и надзора, предусмотренных законами РК;

Также говорится, что Генпрокуратура осуществляет функции оператора цифровых систем по формированию государственной правовой статистики и ведению специальных учетов, системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов по:

обеспечению соблюдения единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности;

эксплуатации, сопровождению, развитию, осуществлению мониторинга;

обеспечению бесперебойного и надлежащего функционирования, а также защиты;

обеспечению безопасности хранения цифровых ресурсов;

обеспечению оперативного реагирования на выявленные недостатки и принятию мер по их устранению.

Помимо этого, ведомству добавили полномочие по осуществлению прогнозно-аналитической деятельности по выявлению преступных угроз.

Обновлена структура Генеральной прокуратуры:

Руководство

Аппарат

Служба по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования

Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением

Служба по защите общественных интересов

Служба досудебного расследования

Служба международно-правового сотрудничества

Служба по возврату активов

Департамент кадровой работы

Департамент собственной безопасности

Департамент стратегического развития

Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий

Департамент координации нормотворческой деятельности

Департамент по работе с обращениями и делопроизводству

Департамент финансов

Управление по защите государственных секретов

Управление внутреннего аудита

Управление кибербезопасности (с 12 июля 2026 года). (Сейчас это Управление информационной безопасности)

Также изменения произошли в Положении о Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

В частности, скорректированы задачи Комитета:

удовлетворение потребностей общества, государства и международного сообщества в официальной правовой статистической информации;

совершенствование и развитие государственной цифровой правовой статистической системы (с 12 июля);

правовой статистической системы (с 12 июля); иные задачи, определяемые законами и актами президента РК.

Вместе с тем Комитет получил полномочие вырабатывать и направлять субъектам правовой статистики и специальных учетов предложения по результатам осуществления прогнозно-аналитической деятельности по выявлению преступных угроз.

Обязанностями Комитета, помимо прочих, являются:

обеспечивать защиту цифровых систем от неправомерного доступа, порчи или уничтожения данных об объектах правовой статистики и специальных учетов;

систем от неправомерного доступа, порчи или уничтожения данных об объектах правовой статистики и специальных учетов; представлять по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведения из собственных цифровых систем в соответствии с законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также меняется ряд функций Комитета:

внедрение цифровых технологий в процессы расследования уголовных дел, производства по делам об административных правонарушениях, регистрации и (или) учета форм государственного контроля, а также надзора, предусмотренных законами Республики Казахстан;

осуществление прогнозно-аналитической деятельности по выявлению преступных угроз (новая);

осуществление функции оператора цифровых систем по формированию государственной правовой статистики и ведению специальных учетов, системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов по:

- обеспечению соблюдения единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности;

- эксплуатации, сопровождению, развитию, осуществлению мониторинга;

- обеспечению бесперебойного и надлежащего функционирования, а также защиты;

- обеспечению безопасности хранения цифровых ресурсов (с 12 июля);

- обеспечению оперативного реагирования на выявленные недостатки и принятию мер по их устранению;

определение должностных лиц, ответственных за функционирование, администрирование, использование цифровых систем по формированию государственной правовой статистики и ведению специальных учетов, системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

обеспечение функционирования географических информационных карт государственной цифровой правовой статистической системы;

разработка правил регистрации, учета личных приемов, обращений, поступающих в государственные органы, органы местного самоуправления, государственным юридическим лицам, юридическим лицам со стопроцентным участием государства в уставном капитале, а также ведения цифровой аналитической системы "Электронные обращения";";

разработка перечня интернет-ресурсов и цифровых систем, интегрируемых с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

Уточняется, что председатель Комитета имеет заместителей, в том числе первого заместителя, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей Генеральным прокурором в соответствии с законодательством РК.

Помимо этого, изменения внесены в Положение о Комитете по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры.

Актуализированы права Комитета:

анализировать практику надзора за применением законодательства Республики Казахстан в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности, в том числе с использованием сведений, содержащихся в цифровых системах, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, а также в Национальной цифровой инвестиционной платформе;

системах, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, а также в Национальной цифровой инвестиционной платформе; в установленном законодательством РК порядке получать доступ к информации, сведениям и документам, уголовным, гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях, исполнительным производствам и иным материалам, а также к цифровым системам и ресурсам правоохранительных и иных государственных органов и организаций с соблюдением требований по защите персональных данных и иной охраняемой законом тайны;

Функциями Комитета являются:

проведение анализа состояния законности в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности, в том числе с использованием доступа к цифровым системам и ресурсам, интегрированным с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;

системам и ресурсам, интегрированным с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов; проведение мониторинга этапов реализации инвестиционных проектов, в том числе посредством цифровых систем.

Указ введен в действие с 15 июня за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.