Токаев изменил некоторые функции и структуру Генпрокуратуры
В Положении о Генеральной прокуратуре РК уточнены некоторые ее права:
- анализировать практику надзора за применением законов, состоянием законности, в том числе с использованием сведений, содержащихся в цифровых системах, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;
- в установленном законодательством РК порядке получать доступ к информации, сведениям и документам, уголовным, гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях, исполнительным производствам и иным материалам, а также к цифровым системам и ресурсам правоохранительных и иных государственных органов и организаций с соблюдением требований по защите персональных данных и иной охраняемой законом тайны.
С 12 июля меняется ряд функций Генпрокуратуры:
- проведение анализа состояния законности, в том числе с использованием доступа к цифровым системам и ресурсам, интегрированным с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;";
- обеспечение функционирования официального интернет-ресурса Генеральной прокуратуры и его участия в структуре "цифрового правительства" Республики Казахстан, организация и координация деятельности органов прокуратуры по наполнению официального интернет-ресурса Генеральной прокуратуры информационными материалами, оказание электронных услуг с применением цифровых систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о цифровизации;
- обеспечение соблюдения кибербезопасности в системе органов прокуратуры;
- внедрение цифровых технологий в процессы расследования уголовных дел, производства по делам об административных правонарушениях, регистрации и (или) учета форм государственного контроля и надзора, предусмотренных законами РК;
Также говорится, что Генпрокуратура осуществляет функции оператора цифровых систем по формированию государственной правовой статистики и ведению специальных учетов, системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов по:
- обеспечению соблюдения единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности;
- эксплуатации, сопровождению, развитию, осуществлению мониторинга;
- обеспечению бесперебойного и надлежащего функционирования, а также защиты;
- обеспечению безопасности хранения цифровых ресурсов;
- обеспечению оперативного реагирования на выявленные недостатки и принятию мер по их устранению.
Помимо этого, ведомству добавили полномочие по осуществлению прогнозно-аналитической деятельности по выявлению преступных угроз.
Обновлена структура Генеральной прокуратуры:
- Руководство
- Аппарат
- Служба по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования
- Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением
- Служба по защите общественных интересов
- Служба досудебного расследования
- Служба международно-правового сотрудничества
- Служба по возврату активов
- Департамент кадровой работы
- Департамент собственной безопасности
- Департамент стратегического развития
- Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий
- Департамент координации нормотворческой деятельности
- Департамент по работе с обращениями и делопроизводству
- Департамент финансов
- Управление по защите государственных секретов
- Управление внутреннего аудита
- Управление кибербезопасности (с 12 июля 2026 года). (Сейчас это Управление информационной безопасности)
Также изменения произошли в Положении о Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.
В частности, скорректированы задачи Комитета:
- удовлетворение потребностей общества, государства и международного сообщества в официальной правовой статистической информации;
- совершенствование и развитие государственной цифровой правовой статистической системы (с 12 июля);
- иные задачи, определяемые законами и актами президента РК.
Вместе с тем Комитет получил полномочие вырабатывать и направлять субъектам правовой статистики и специальных учетов предложения по результатам осуществления прогнозно-аналитической деятельности по выявлению преступных угроз.
Обязанностями Комитета, помимо прочих, являются:
- обеспечивать защиту цифровых систем от неправомерного доступа, порчи или уничтожения данных об объектах правовой статистики и специальных учетов;
- представлять по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведения из собственных цифровых систем в соответствии с законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Также меняется ряд функций Комитета:
- внедрение цифровых технологий в процессы расследования уголовных дел, производства по делам об административных правонарушениях, регистрации и (или) учета форм государственного контроля, а также надзора, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- осуществление прогнозно-аналитической деятельности по выявлению преступных угроз (новая);
- осуществление функции оператора цифровых систем по формированию государственной правовой статистики и ведению специальных учетов, системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов по:
- обеспечению соблюдения единых требований в сферах цифровизации и обеспечения кибербезопасности;
- эксплуатации, сопровождению, развитию, осуществлению мониторинга;
- обеспечению бесперебойного и надлежащего функционирования, а также защиты;
- обеспечению безопасности хранения цифровых ресурсов (с 12 июля);
- обеспечению оперативного реагирования на выявленные недостатки и принятию мер по их устранению;
- определение должностных лиц, ответственных за функционирование, администрирование, использование цифровых систем по формированию государственной правовой статистики и ведению специальных учетов, системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;
- обеспечение функционирования географических информационных карт государственной цифровой правовой статистической системы;
- разработка правил регистрации, учета личных приемов, обращений, поступающих в государственные органы, органы местного самоуправления, государственным юридическим лицам, юридическим лицам со стопроцентным участием государства в уставном капитале, а также ведения цифровой аналитической системы "Электронные обращения";";
- разработка перечня интернет-ресурсов и цифровых систем, интегрируемых с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;
Уточняется, что председатель Комитета имеет заместителей, в том числе первого заместителя, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей Генеральным прокурором в соответствии с законодательством РК.
Помимо этого, изменения внесены в Положение о Комитете по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры.
Актуализированы права Комитета:
- анализировать практику надзора за применением законодательства Республики Казахстан в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности, в том числе с использованием сведений, содержащихся в цифровых системах, интегрированных с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов, а также в Национальной цифровой инвестиционной платформе;
- в установленном законодательством РК порядке получать доступ к информации, сведениям и документам, уголовным, гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях, исполнительным производствам и иным материалам, а также к цифровым системам и ресурсам правоохранительных и иных государственных органов и организаций с соблюдением требований по защите персональных данных и иной охраняемой законом тайны;
Функциями Комитета являются:
- проведение анализа состояния законности в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности, в том числе с использованием доступа к цифровым системам и ресурсам, интегрированным с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;
- проведение мониторинга этапов реализации инвестиционных проектов, в том числе посредством цифровых систем.
Указ введен в действие с 15 июня за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.