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Общество

Часть казахстанских водителей может лишиться прав: что изменится с 25 августа, разъяснили в МВД

Водительское удостоверение, водительские права, автоцон, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 10:10 Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 25 августа 2026 года вступают в силу изменения в Закон РК "О дорожном движении", сообщает Zakon.kz.

В связи с этим сегодня, 22 июля, в Министерстве внутренних дел (МВД) РК разъяснили изменения и выступили с важным обращением к водителям.

"В первую очередь обращаем внимание, что водители старше 65 лет, а также водители с инвалидностью обязаны проходить медицинский осмотр каждые 2 года. Сведения о прохождении обязательного медицинского осмотра будут автоматически передаваться между министерством здравоохранения и министерством внутренних дел. Если в государственной информационной системе не будет подтверждения о прохождении медицинского осмотра и отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, право на управление транспортными средствами будет прекращено".Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова

Спикер подчеркнула, что данное требование распространяется только на водителей старше 65 лет и водителей с инвалидностью.

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Новые основания для лишения водительских прав введут в Казахстане с 25 августа

Следующее изменение касается проверки знаний ПДД.

"В случаях, предусмотренных законом, водители, допустившие отдельные грубые нарушения ПДД, могут быть направлены на повторную сдачу теоретического экзамена. Речь идет, например, о создании аварийной ситуации при проезде перекрестков, систематическом превышении установленной скорости, опасных нарушениях правил маневрирования, перестроения или обгона, нарушении правил остановки и стоянки, создавшем помехи движению или угрозу безопасности, и других грубых нарушениях".Актоты Боранова

Она подчеркнула, что такая мера применяется не ко всем водителям, а только в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

"Если водитель без уважительной причины не явится на теоретический экзамен в течение двух месяцев со дня получения соответствующего постановления, это также станет основанием для прекращения права управления транспортными средствами".Актоты Боранова

Кроме того, как отметила спикер, усилена ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.

"Теперь даже в случае прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим лицо лишается права управления транспортными средствами сроком на 8 лет. Если водительского удостоверения нет, получить его также будет невозможно в течение 8 лет".Актоты Боранова

Все эти изменения, как заверили в МВД, направлены на повышение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья граждан.

"Призываем всех соблюдать ПДД, а водителей, которых касается это требование, своевременно проходить обязательные медицинские осмотры".Актоты Боранова

Ранее сообщалось, что лето 2026 года в Казахстане стало временем многих изменений и дополнений в правила дорожного движения. Речь – о двух законах с поправками, один из которых вступил в силу 1 июля 2026 года, а другой вводится в действие 25 августа. В связи с этим 20 июля Zakon.kz рассказывал в подробностях, что это за новые правила.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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