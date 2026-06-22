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Право

Уведомлять о назначении единовременной выплаты на погребение военных пенсионеров будут проактивно

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 11:42 Фото: pexels
Министерство обороны и Министерство цифрового развития запускают пилотный проект по госуслуге "Назначение единовременной выплаты на погребение и единовременного пособия членам семьи умершего пенсионера Министерства обороны" в части уведомления в проактивном формате, сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги "Назначение единовременной выплаты на погребение и единовременного пособия членам семьи умершего пенсионера Министерства обороны" в проактивном формате посредством использования цифровой аналитической системы "Smart Data Ukimet" в части уведомления.

Также утвержден Алгоритм взаимодействия государственных органов при запуске пилотного проекта.

Согласие на сбор и обработку персональных данных предоставляется посредством государственного сервиса контроля доступа к персональным данным.

ИАС SDU на основании полученных данных из ЦС "ИШ АС МР" военнослужащих пенсионного возраста проводит проверку на наличие статуса "Умерший" на основе данных ЦС "ЗАГС", а также на срок давности даты смерти согласно Правилам назначения и осуществления единовременной выплаты на погребение.

ИАС SDU в отношении потенциальных услугополучателей на основе данных E-health получает сведения о лице, обратившемся за регистрацией актовой записи о смерти физического лица. В случае отсутствия сведений о лице, обратившемся за регистрацией актовой записи, проверить наличие сведений о лице, забравшего тело.

ИАС SDU на основании полученных данных из ЦС "ЗАГС" проводит проверку на наличие супруга\супруги (в браке) являющейся услугополучателем.

ИАС SDU в отношении потенциальных услугополучателей проводит проверку в ЦС "ГБД ФЛ", ЦС "ЗАГС", ЦС "РПН" по следующим критериям:

  • потенциальный услугополучатель является гражданином Республики Казахстан;
  • потенциального услугополучателя на статус "Живой";
  • потенциальный услугополучатель не является выехавшим на постоянное место жительство в другую страну;
  • подтверждение, что потенциальный услугополучатель не находится в местах лишения свободы;
  • потенциальный услугополучатель является дееспособным (гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи, с чем над ним устанавливается опека).

В случае несоответствия вышеупомянутых критериев услугополучатели исключаются из списка.

Сформированные списки услугополучателей для назначения единовременной выплаты на погребение членам семьи умершего пенсионера Министерства обороны, SDU передает в ПЦП для проверки на наличие абонентского номера услугополучателя в БМГ.

В случае отсутствия абонентских номеров потенциальных услугополучателей в БМГ ПЦП инициирует завершение процесса услуги. Запись об отсутствии абонентского номера фиксируется в журнале регистрации.

В случае наличия абонентского номера услугополучателя в БМГ осуществляется отправка далее SMS-сообщения на абонентское устройство сотовой связи услугополучателя о предоставлении услуги. Запись об отправке SMS-сообщения фиксируется в журнале регистрации.

Результат предоставленной услуги отображается в "личном кабинете" услугополучателя.

ИАС SDU проводит следующие проверки обратившегося за регистрацией смерти на родственные связи с умершим в ЦС "ЗАГС", ЦС "НОБД", ЦС "ЕПВО":

  • супруг\супруга (в браке) – услугополучатель;
  • дети умершего, от текущего брака до 18 лет – услугополучатель второй родитель/опекун;
  • дети умершего, от иных браков до 18 лет – услугополучатель второй родитель/опекун;
  • дети умершего, от текущего брака от 18 до 23 лет обучающиеся на очной форме обучения в любом учебном заведении – услугополучатель;
  • дети умершего, от иных браков от 18 до 23 лет обучающиеся на очной форме обучения в любом учебном заведении – услугополучатель.

Также проводится проверка по следующим критериям:

  • потенциальный услугополучатель является гражданином Республики Казахстан;
  • потенциального услугополучателя на статус "Живой";
  • потенциальный услугополучатель не находится на постоянном месте жительства в другой стране;
  • подтверждение что потенциальный услугополучатель не находится в местах лишения свободы;
  • потенциальный услугополучатель является дееспособным (Гражданин, который вследствие психического заболевания или слабоумия не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, в связи с чем над ним устанавливается опека).

За достоверность предоставляемых данных несет ответственность владелец цифровой системы государственного органа.

Полноту, подлинность, достоверность и не искаженность передаваемых данных обеспечивают стороны цифровой системы – владельцы сервиса, передающие информацию.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года и действует по 12 июля 2027 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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