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Право

Уточнен порядок представления сведений и признаки подозрительных операций

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 12:01 Фото: unsplash
Председатель АФМ приказом от 16 июня 2026 года внес изменения в Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, сообщает Zakon.kz.

Изменения произошли в Правилах предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента.

Уточнено, что с 12 июля 2026 года взаимодействие между уполномоченным органом и субъектами осуществляется в порядке, определенном настоящими Правилами, и посредством личного кабинета, внешнего шлюза цифрового правительства, API-сервисов или сетей телекоммуникаций АО "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан".

Документально зафиксированные сообщения предоставляются электронным способом в формате XML по форме ФМ-1, размещенной в личном кабинете, и подписываются электронной цифровой подписью субъекта (лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля).

Также изменился один из признаков определения подозрительной операции:

  • операции с цифровыми активами, с кошельками цифровых активов, связанные с незаконной деятельностью.

Приказ вводится в действие с 4 июля, за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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