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Право

Работники всех научных организаций получат 56 дней отпуска: Токаев подписал закон

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 19:38 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 июня 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы".

Закон направлен на формирование эффективной и целостной модели развития науки, внедрение научных результатов в реальную экономику и вывод научно-технологического развития страны на новый уровень. Кроме того, закон охватывает вопросы науки, здравоохранения, социальной сферы и воинской службы.

Законом предусматривается создание наукоемких территорий. Такие территории будут создаваться в форме научных городков или научно-технологических парков и позволят обеспечить концентрацию науки, технологий и высокотехнологичных производств. Определены их правовой статус, механизмы управления, источники финансирования и меры государственной поддержки. Также предусмотрены налоговые стимулы, возможность применения режима специальных экономических зон, механизмы государственно-частного партнерства, а также размещение государственного заказа на подготовку кадров.

Одним из важнейших направлений является совершенствование системы финансирования науки. Поэтому законом устанавливается четкий порядок реализации научных проектов, при этом сроки проектов будут охватывать весь цикл работ начиная с момента заключения договора. Это позволит обеспечить стабильное финансирование научных исследований.

Кроме того, усиливаются меры по финансированию опытно-конструкторских разработок, поддержке совместных проектов в рамках международного научного сотрудничества и коммерциализации научных результатов. В результате будет сформирован полный цикл – от научного исследования до внедрения его результатов в производство. Также предусматривается установление сроков публикации результатов конкурсов, уточнение порядка обоснования стоимости проектов и утверждения объемов финансирования.

Предусматривается развитие научной инфраструктуры и ее цифровизация. Законом вводится институт лабораторий коллективного пользования. Это позволит обеспечить равный доступ к научному оборудованию, повысить эффективность использования инфраструктуры и предотвратить избыточные расходы. Кроме того, студентам и молодым исследователям будет предоставлена возможность более широкого использования научной инфраструктуры. Это будет способствовать формированию единого цифрового пространства науки.

Также законом вводятся нормы, направленные на обеспечение институциональной устойчивости Академии. В частности, уточняются ее имущественная база, механизмы управления и полномочия по проведению стратегических исследований.

В рамках закона усиливается роль Национальной академии наук при президенте РК по вопросам науки как ведущей научной организации и основного центра, определяющего будущее казахстанской науки. Будет готовиться ежегодный Национальный доклад о состоянии и тенденциях развития науки.

На законодательном уровне закрепляются права ученых, академическая свобода и единые подходы к оплате труда. Кроме того, предусматривается распространение 56-дневного ежегодного трудового отпуска на работников всех научных организаций. Закон также предусматривает важные изменения в сфере здравоохранения. В частности, оптимизируются процедуры регистрации лекарственных средств и вводится комплексная государственная услуга. Это позволит сократить сроки регистрации более чем в два раза. Кроме того, будет усилен контроль качества лекарственных препаратов, а создание референс-центров направлено на повышение качества медицинской помощи.

В целях защиты прав граждан, длительное время находящихся в состоянии комы, их родственникам будет предоставлена возможность подавать заявления на оформление инвалидности.

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Депутаты Сената одобрили поправки по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы 4 июня 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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