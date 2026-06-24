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События

Важный закон о цифровизации, защите персональных данных и дорожном движении подписал Токаев

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 20:00 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 24 июня 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте".

Цель закона – дальнейшее развитие управления дорожной инфраструктурой и цифровизации безопасности дорожного движения, совершенствование предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей, законодательное регулирование передовых технологий на транспорте, а также дальнейшее развитие кибербезопасности и защиты персональных данных.

Законом вносятся изменения и дополнения в Земельный кодекс, Предпринимательский кодекс", Трудовой кодекс, Административный процедурно-процессуальный кодекс, Социальный кодекс, Бюджетный кодекс, а также в законы. В частности, в рамках совершенствования транспортного законодательства предлагаются законодательные поправки, направленные на регулирование развития беспилотных транспортных средств и воздушной мобильности (аэротакси), а также на дальнейшее развитие дорожной отрасли. В ряд законодательных актов, регулирующих использование беспилотных транспортных средств, вводятся понятия "беспилотное автотранспортное средство", "беспилотное воздушное судно", а также рассматриваются нормы, касающиеся формирования инфраструктуры и определения порядка применения беспилотных транспортных средств.

Также вносятся поправки, предусматривающие повышение эффективности управления дорожной инфраструктурой, обеспечение прозрачности процессов планирования и финансирования дорожных работ, внедрение современных цифровых решений в автодорожную отрасль.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения предусматриваются нормы по интеграции медицинских данных (без раскрытия диагноза) в цифровые базы данных министерства внутренних дел для недопущения к управлению транспортными средствами граждан, имеющих медицинские противопоказания, а также по установке камер фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобили скорой медицинской помощи и автобусы. Предусматривается внедрение государственного контроля за деятельностью обучающих организаций по подготовке водителей транспортных средств, введение разрешительного порядка для работы автошкол и требований для получения такого разрешения (наличие материально-технической базы, квалифицированных кадров и т.д.), а также формирование реестра обучающих организаций для мониторинга учебных процессов через информационную систему.

Кроме того, рассмотрены поправки, направленные на усиление кибербезопасности и развитие механизмов защиты персональных данных. В связи с этим расширяются полномочия органов национальной безопасности по проведению государственного контроля за соблюдением требований по обеспечению кибербезопасности критически важных объектов цифровизации.

Трудовое законодательство дополняется нормами, обязывающими работодателей ознакомлять работников с требованиями кибербезопасности, закреплять их в должностных обязанностях и осуществлять внутренний контроль со стороны работодателей за их соблюдением. Также вводятся такие новые понятия, как идентификаторы персональных данных, обезличивание и хэширование данных, реестр лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных. Предусматривается запрет на копирование персональных данных с цифровых объектов в отдельные файлы или на цифровые носители без соответствующего согласия, создание реестра нарушений безопасности персональных данных, классификация собственников и операторов персональных данных в зависимости от объема обрабатываемых данных. Также предусмотрены поправки по приведению терминов в законодательных актах в соответствие с Цифровым кодексом.

Кроме того, для контроля за общественным порядком, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан внедряется Национальная система видеомониторинга. Предлагаются нормы, направленные на формирование Государственной благотворительной цифровой платформы и реестра благотворительных организаций, усиление миграционной безопасности и защиту цифровых систем границы.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы, а также поправки по вопросам развития машиностроения и транспорта.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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