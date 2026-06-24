Поддержку некоторых промышленных проектов ограничат в Казахстане: подписан закон

Сегодня, 24 июня 2026 года, президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам развития машиностроения и транспорта, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития машиностроения и транспорта".

Нормы закона направлены на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере машиностроения, приведения законодательства в сфере авиации в соответствии с международными стандартами, а также дебюрократизации деятельности государственных органов в транспортной отрасли.

Законом вносятся изменения и дополнения в два кодекса и 13 законов РК. В рамках развития машиностроения предусматриваются нормы, направленные на повышение конкурентоспособности отечественных производителей, повышение эффективности функционирования специальных экономических зон, улучшение технологического процесса производства.

В частности, ряд поправок вносится для внедрения института промышленных кластеров.

Это позволит стимулировать субъектов индустриально-инновационной деятельности к совместной реализации проектов и решению общих для отрасли проблем, таких как логистика, инфраструктурные и кадровые вопросы.

Также законом предусматриваются поправки, направленные на повышение эффективности функционирования специальных экономических зон.

Одной из новелл является установление встречных обязательств участникам СЭЗ, направленных на применение товаров казахстанского происхождения в период строительства промышленно-инновационных проектов, а также использование отечественного сырья и материалов в производимой продукции.

Следующий блок поправок касается соглашений о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам.

Данная норма предлагается в целях увеличения производства транспортных средств и сельскохозяйственной техники с обязательным использованием шасси транспортных средств, произведенных в Казахстане.

Кроме того, законом внедряется механизм оценки баланса производственных мощностей. Это направлено на недопустимость оказания мер государственной поддержки новым проектам при наличии действующих производств, покрывающих внутренний спрос.

В рамках развития авиации поправки предусматривают регулирование полетов воздушных судов Казахстана в воздушном пространстве иностранных государств, а также внедрение механизма предоставления авиакомпаниям временных освобождений от требований казахстанского законодательства в соответствии со стандартами ИКАО. Основной целью данных поправок является открытие прямого авиасообщения между Казахстаном и США путем прохождения Международной оценки безопасности авиации.

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Поправки по вопросам развития машиностроения и транспорта депутаты Сената рассмотрели в двух чтениях и поддержали 11 июня 2026 года.