Поддержку некоторых промышленных проектов ограничат в Казахстане: подписан закон
Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды:
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития машиностроения и транспорта".
Нормы закона направлены на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере машиностроения, приведения законодательства в сфере авиации в соответствии с международными стандартами, а также дебюрократизации деятельности государственных органов в транспортной отрасли.
Законом вносятся изменения и дополнения в два кодекса и 13 законов РК. В рамках развития машиностроения предусматриваются нормы, направленные на повышение конкурентоспособности отечественных производителей, повышение эффективности функционирования специальных экономических зон, улучшение технологического процесса производства.
В частности, ряд поправок вносится для внедрения института промышленных кластеров.
Это позволит стимулировать субъектов индустриально-инновационной деятельности к совместной реализации проектов и решению общих для отрасли проблем, таких как логистика, инфраструктурные и кадровые вопросы.
Также законом предусматриваются поправки, направленные на повышение эффективности функционирования специальных экономических зон.
Одной из новелл является установление встречных обязательств участникам СЭЗ, направленных на применение товаров казахстанского происхождения в период строительства промышленно-инновационных проектов, а также использование отечественного сырья и материалов в производимой продукции.
Следующий блок поправок касается соглашений о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам.
Данная норма предлагается в целях увеличения производства транспортных средств и сельскохозяйственной техники с обязательным использованием шасси транспортных средств, произведенных в Казахстане.
Кроме того, законом внедряется механизм оценки баланса производственных мощностей. Это направлено на недопустимость оказания мер государственной поддержки новым проектам при наличии действующих производств, покрывающих внутренний спрос.
В рамках развития авиации поправки предусматривают регулирование полетов воздушных судов Казахстана в воздушном пространстве иностранных государств, а также внедрение механизма предоставления авиакомпаниям временных освобождений от требований казахстанского законодательства в соответствии со стандартами ИКАО. Основной целью данных поправок является открытие прямого авиасообщения между Казахстаном и США путем прохождения Международной оценки безопасности авиации.
Поправки по вопросам развития машиностроения и транспорта депутаты Сената рассмотрели в двух чтениях и поддержали 11 июня 2026 года.