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Право

Изменен порядок лицензирования в сфере электроэнергетики

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 11:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Токаев подписал закон от 24 июня 2026 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики", сообщает Zakon.kz.

В частности, в законе "Об электроэнергетике" изменился порядок выдачи лицензий в сфере электроэнергетики.

Деятельность энергопередающих и энергоснабжающих организаций подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях.

Покупка электрической энергии в целях энергоснабжения осуществляется энергоснабжающими организациями, имеющими лицензию на занятие данным видом деятельности.

Лицензия на осуществление деятельности по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения выдается организациям, соответствующим следующим квалификационным требованиям:

  • наличие электрических сетей (кабельных или воздушных линий электропередачи) не менее четырех классов напряжения (220, 110, 35, 20, 10, 6, 0,4 киловольт) с непосредственной технологической связью с национальной электрической сетью;
  • наличие не менее тридцати тысяч непосредственно присоединенных потребителей электрической энергии, в том числе через общедомовые сети, за исключением юридических лиц, сто процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, находящихся в коммунальной собственности, для которых наличие двенадцати тысяч непосредственно присоединенных потребителей электрической энергии является достаточным.

Выдача, приостановление, возобновление действия, отзыв лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии осуществляются уполномоченным органом в порядке и по основаниям, которые установлены законом "О разрешениях и уведомлениях" и настоящим Законом.

Действие лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии может быть приостановлено на срок не более шести месяцев в случаях:

  • обнаружения недостоверных сведений в материалах лицензиата, представленных при получении лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии;
  • неисполнения в установленный срок предписания органа контроля об устранении выявленных нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики;
  • добровольного обращения лицензиата в уполномоченный орган.

При приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии лицензиат продолжает осуществлять деятельность по передаче электрической энергии по своим электрическим сетям.

В случае неустранения замечаний, явившихся основанием для приостановления деятельности по передаче электрической энергии, до истечения срока приостановления уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней с момента истечения срока приостановления инициирует процедуру отзыва лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии.

Возобновление действия лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии осуществляется по обращению лицензиата в порядке, установленном законом "О разрешениях и уведомлениях".

С момента отзыва лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии собственник электрических сетей обязан в течение шести месяцев передать свои сети.

Проверки, проводимые на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям в соответствии с законом "О разрешениях и уведомлениях", осуществляются органом контроля в отношении энергопередающих организаций в соответствии с Предпринимательским кодексом.

Также в документе говорится:

Имущественный комплекс гидроэлектростанций мощностью более 35 МВт и гидроаккумулирующих электростанций, реализующих услугу по поддержанию готовности электрической мощности в соответствии с подпунктами 1-1), 1-2) и 1-3) пункта 3-1 статьи 15-3 настоящего Закона, при наступлении фактического срока окупаемости подлежит передаче на безвозмездной основе в государственную собственность в технически исправном состоянии в порядке, установленном законодательством РК о государственном имуществе.

Собственникам электрических сетей, не имеющим лицензии на осуществление деятельности по передаче электрической энергии, допускается подключать новых потребителей и выдавать технические условия на присоединение к своим электрическим сетям до 15 кВт.

Кроме того, изменились требования к деятельности по передаче электрической энергии.

Вместе с тем, законом предусматриваются нормы, регулирующие сферу газоснабжения:

  • безвозмездная прямая передача объектов газоснабжения от местных исполнительных органов на баланс Национальному оператору в сфере газа и газоснабжения (далее – Национальный оператор) или его дочерним организациям.
  • наделение Национального оператора дополнительными функциями, в том числе по согласованию технического задания на проектирование строительства объектов газоснабжения, техническому мониторингу строительства объектов газоснабжения и т.д.
  • регулирование деятельности газораспределительных организаций, в том числе:

- обязательное подключение газораспределительной системы к магистральному газопроводу;

- запрет на транспортировку товарного газа по газораспределительной системе двумя и более газораспределительными организациями.

  • утверждение норм потребления товарного газа для бытовых потребителей, при превышении которых будут применяться повышенные коэффициенты.

Усовершенствовано регулирование рынка сжиженного нефтяного газа, в том числе:

  • переход автогазозаправочных станций от наземных емкостей хранения сжиженного нефтяного газа на подземные;
  • запрет на заправку автомобильных транспортных средств и бытовых баллонов вне установленным законом местах;
  • установление местными исполнительными органами предельного количества автогазозаправочных станций в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом;
  • государственное регулирование цены сжиженного нефтяного газа, используемого для теплоснабжения многоквартирных жилых домов;
  • совершенствование механизма распределения сжиженного нефтяного газа путем возврата неиспользованных фракций производителям и т.д.

Закон вводится в действие с 6 июля, за исключением ряда норм.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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