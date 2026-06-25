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Право

Иностранцам будут выдавать электронные разрешения на въезд в Казахстан

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 16:02 Фото: unsplash
Токаев подписал закон от 24 июня 2026 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте", сообщает Zakon.kz.

Документом вносятся изменения и дополнения в закон "О миграции населения".

Добавлен ряд новых понятий:

  • эталонная база данных иммигрантов – цифровой объект, предназначенный для централизованного сбора, хранения, обработки и актуализации сведений об иммигрантах, пребывающих на территории (проживающих на территории) Республики Казахстан;
  • регистрация иммигранта – отметка органами внутренних дел Республики Казахстан в цифровом объекте сведений о месте и сроке временного пребывания иммигранта;
  • электронное разрешение на въезд в Республику Казахстан – электронный документ, содержащий решение уполномоченных государственных органов о предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства права на въезд на территорию Республики Казахстан, а также транзитный проезд по территории Республики Казахстан;
  • плата за оформление электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан – плата, осуществляемая иностранными гражданами и лицами без гражданства при оформлении электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан;";
  • цифровая платформа для иностранных граждан и лиц без гражданства – программное обеспечение, предназначенное для оказания государственных услуг, а также иных сервисов для иностранных граждан и лиц без гражданства в цифровом формате;
  • идентификация и (или) аутентификация иностранных граждан и лиц без гражданства – процесс установления и подтверждения личности иностранного гражданина и лица без гражданства, включающий сбор и обработку персональных и биометрических данных для формирования цифрового профиля иммигранта и внесения сведений в эталонную базу данных иммигрантов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области миграции населения.

Вносится дополнение, согласно которому иммигранты в Республике Казахстан проходят процесс идентификации и (или) аутентификации личности для формирования и актуализации цифрового профиля иммигранта в эталонной базе данных иммигрантов.

Также обновлены общие условия въезда, выезда и пребывания иммигрантов.

В частности, говорится, что электронное разрешение на въезд в Республику Казахстан выдается органами внутренних дел по согласованию с органом национальной безопасности.

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется на основании электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан в соответствии с порядком въезда, выезда и пребывания иммигрантов на территории РК, определяемым законодательством РК.

За оформление электронного разрешения на въезд в Казахстан взимается плата в размере и порядке, определенных правительством.

При этом средства, поступающие от платы за оформление электронного разрешения, направляются оператору цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства, определяемому правительством.

Оператором цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства может быть юридическое лицо, более 50% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству.

Обеспечение функционирования цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства включает в себя:

  • создание и развитие цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства;
  • осуществление системно-технического обслуживания и сопровождения цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства;
  • обеспечение хранения данных в цифровой платформе для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Поступающие средства оператору цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства от платы за оформление электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан распределяются по пятьдесят процентов:

  • на техническое сопровождение, развитие, модернизацию цифровой системы по учету въезда или выезда лиц через Государственную границу РК и ее компонентов, а также цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства; модернизацию и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, периферийного оборудования цифровой системы по учету въезда или выезда лиц через Государственную границу Республики Казахстан и ее компонентов, а также цифровой платформы для иностранных граждан и лиц без гражданства;
  • в организацию, созданную правительством в целях развития внутреннего и въездного туризма, на развитие туризма.

Закон вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования.

Мы сообщали, что президент подписал важный закон о цифровизации, защите персональных данных и дорожном движении.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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