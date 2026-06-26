Двойное подтверждение платных услуг и льготные тарифы для лиц с инвалидностью: поправки в правила услуг связи

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития приказом от 17 июня 2026 года внес изменения в правила оказания услуг связи, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлен ряд новых норм.

Так, установлено, что операторы связи предоставляют льготные тарифные планы для лиц с инвалидностью.

Дополнительные платные услуги телефонной, сотовой связи и услуги доступа к интернету осуществляются по письменному заявлению абонента или через автоматическую систему обслуживания путем двухэтапного подтверждения абонента на подключение данной услуги.

Под двухэтапным подтверждением понимается процедура подтверждения согласия абонента на предоставление услуги связи, предусматривающая совершение абонентом двух последовательных действий с использованием следующих способов подтверждения: личный кабинет, телефонный звонок, короткое текстовое сообщение, USSD-запрос либо иные технические возможности, предоставляемые оператором связи.

Уточняется, что при кредитном способе оплаты услуг телефонной связи сумма к оплате за услуги определяется с учетом стоимости оказанных услуг, а также платежей учетного периода и долга предыдущих учетных периодов. Иные начисления исключены.

Плата за оказанные услуги связи вносится в расчетном периоде согласно предъявленному счету.

С 12 июля:

Услуги сотовой связи оказываются на основании договора об оказании услуг сотовой связи, заключаемого между оператором и абонентом. При этом заключение договора возможно с использованием электронной цифровой подписи в соответствии со статьей 49 Цифрового кодекса Республики Казахстан.

Регистрация абонентского номера несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершается с согласия их законных представителей.

Регистрация абонентского номера для несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), совершается от их имени законными представителями с прохождением биометрической идентификации.

Несовершеннолетним лицам проводится регистрация не более одного абонентского номера.

Также в правила добавлена норма, в которой говорится:

Заключение договора об оказании услуг сотовой связи с абонентом сотовой связи осуществляется после проведения его биометрической идентификации.

Договор прекращает свое действие при не использовании абонентом услуг сотовой связи (входящая и исходящая связь, отправка коротких текстовых сообщений, передача данных прием/передача) в течение 12 месяцев, а также в течение 3 месяцев после приостановления оказание услуг связи по признакам мошеннических действий.

Теперь при оказании услуг сотовой связи оператор предоставляет гражданам и иностранным гражданам абонентские номера после предоставления документов, удостоверяющих личность с применением биометрической идентификации либо через автоматическую систему обслуживания с применением биометрической идентификации.

Кроме того, говорится, что рассылка информационных сообщений рекламного характера на сетях сотовой связи допускается по заявлению абонента в письменной форме или через автоматическую систему обслуживания с применением биометрической идентификации.

В правила добавили ряд норм:

Отказ от рассылок информационных сообщений рекламного характера на сетях сотовой связи допускается по заявлению абонента в письменной форме или через автоматическую систему обслуживания.

Уведомление абонента о пропущенных вызовах осуществляется исключительно посредством коротких текстовых сообщений.

SMS о пропущенных вызовах направляются в случаях:

абонент недоступен/абонентское устройство отключено;

при отсутствии средств на балансе.

Максимальное количество осуществления коротких текстовых сообщений не может превышать более 1 раза в сутки по каждому из указанных случаев.

Также изменились правила предоставления услуги доступа к Интернету.

Так, говорится, что договор расторгается в одностороннем порядке абонентом путем подачи оператору заявления о расторжении договора и оплатив ему фактически понесенные расходы. Дополнительная плата за использованный период оказания услуг доступа к Интернету не взимается.

Фактическое прекращение оказания услуг доступа к Интернету производится оператором с даты, указанной в заявлении абонента, но не ранее даты и времени подачи заявления.

Абонент в случае расторжения договора оказания услуг доступа к интернету в течение 3 рабочих дней возвращает оператору связи предоставленное в аренду абонентское устройство, по месту заключения договора (помещение, квартира, офис оператора связи).

С 12 июля для получения доступа к интернету в пункте общественного доступа пользователь авторизуется путем ввода абонентского номера в поле «Логин» и запрашивает одноразовый пароль, либо пользователю для получения доступа к сети Интернет необходимо авторизоваться на веб-портале «цифрового правительства» посредством использования ЭЦП.

Авторизация пользователя завершается после ввода одноразового пароля, полученного в SMS-сообщении, либо путем авторизации на веб-портале «цифрового правительства» с использованием ЭЦП.

Помимо этого, в документе уточнено, что операторы сотовой связи заключают соглашения с антифрод-центром Национального банка для интеграции своих цифровых систем (базы данных).

Приказ вводится в действие с 3 июля за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.

Мы сообщали, что в Казахстане меняются правила связи: вместо "маяков" будут рассылать SMS.