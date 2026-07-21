Изменились правила предоставления услуг почты

Приказом и.о. министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 8 июля 2026 года внесены изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что при наличии цифровой системы операторы почты оказывают услуги в области почты посредством автоматизированных (электронных) устройств, оборудования, цифровых систем, а также используют их для автоматизации и оптимизации процессов оказания услуг в области почты.

Также уточняется, что в зависимости от вида, категории внутренних почтовых отправлений, в верхней части их адресной стороны имеются следующие дополнительные надписи:

на бандеролях с объявленной ценностью – "Бандероль с объявленной ценностью на... теңге", на бандеролях с объявленной ценностью с описью вложения, кроме того, – "С описью";

– "Бандероль с объявленной ценностью на... теңге", на бандеролях с объявленной ценностью с описью вложения, кроме того, – "С описью"; на письмах с объявленной ценностью – "с объявленной ценностью на... теңге" или "с объявленной ценностью закрытое на... теңге", на письмах с объявленной ценностью с описью вложения, кроме того – "С описью";

– "с объявленной ценностью на... теңге" или "с объявленной ценностью закрытое на... теңге", на письмах с объявленной ценностью с описью вложения, кроме того – "С описью"; на почтовых отправлениях с наложенным платежом – "Наложенный платеж... теңге";

на посылках и сопроводительных бланках к ним, в том числе с подкарантийнной продукцией:

с объявленной ценностью – "С объявленной ценностью на... теңге";

Пересылка регистрируемого почтового отправления осуществляется путем документального либо электронного подтверждения приема почтового отправления, выдачи отправителю подтверждающего документа на бумажном носителе либо в электронной форме с присвоением почтовому отправлению номера почтовой регистрации (идентификационного буквенно-цифрового штрих-кода), а также вручения почтового отправления под роспись либо иным способом с использованием автоматизированных (электронных) устройств, оборудования, цифровых систем, подтверждающих такое вручение. Регистрируемые почтовые отправления принимаются с обязательным указанием обратного адреса.

На упаковке регистрируемого почтового отправления наносятся: наименование производственного объекта приема оператора почты, и номер почтовой регистрации (идентификационный буквенно-цифровой штрих-код).

Прием регистрируемого почтового отправления производится оператором почты с заполнением бланка почтового отправления на бумажном носителе либо в электронной форме.

На принятые по списку почтовые отправления выдается один подтверждающий документ на бумажном носителе либо в электронной форме.

Указывается, что в заказных внутренних и международных почтовых отправлениях помимо вложений, указанных в пунктах 28, 29 Правил, пересылаются:

в регистрируемых почтовых отправлениях с описью вложения и объявленной ценностью – денежные знаки (банкноты и монеты) национальной валюты РК и иностранной валюты. Отправитель при отправке почтовых отправлений заполняет заявление по форме.

Во внутренних почтовых отправлениях с объявленной ценностью пересылаются в том числе:

в письмах и посылках – банкноты, монеты и ценности, отправляемые Национальным банком и юридическими лицами, имеющими право на осуществление кассовых операций, через службу специальной почтовой связи Национального оператора почты.

Также говорится, что сумма почтового перевода денег, пересылаемого внутри РК, не ограничивается, если иное не предусмотрено законодательством республики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Оказание оператором почты услуги по пересылке гибридного отправления осуществляется путем пересылки отправления на первоначальном этапе в форме электронного письма (сообщения) пользователям услуг оператора почты, прошедшем регистрацию в цифровой системе, интернет-ресурсе или посредством использования электронных носителей, и доставляемое на последующих этапах в виде регистрируемого или нерегистрируемого письма (почтовой карточки), либо пересылки на первоначальном этапе письма (почтовой карточки) и доставляемое на последующих этапах в форме электронного письма (сообщения) путем использования цифровых систем, интернет-ресурсов, на электронную почту или электронный абонентский почтовый ящик.

Регистрируемые или нерегистрируемые письма (почтовые карточки), пересылаемые на первоначальном этапе в форме электронного письма (сообщения) с использованием цифровой системы оператора почты, подписывается пользователем услуг оператора почты электронной цифровой подписью, полученной в удостоверяющем центре, и пересылается с соблюдением мер по защите информации.

Электронное письмо (сообщение) направленное в цифровую систему оператора почты для дальнейшей его доставки в виде почтового отправления, распечатывается на бумажном носителе, который отображает содержание полученного электронного письма (сообщения) в доступном для восприятия виде без использования дополнительных средств и методов.

Предусмотрено, что цифровая система оператора почты направляет отправителю уведомление в электронной форме о приеме, доставке, вручении или возврате регистрируемого письма (почтовой карточки), или о приеме нерегистрируемого письма (почтовой карточки), пересылаемых в форме электронного письма (сообщения).

Пересылаемые на первоначальном этапе письма (почтовые карточки) и доставляемые на последующем этапе в форме электронного письма (сообщения) путем использования цифровых систем, интернет-ресурсов на электронную почту или электронный абонентский почтовый ящик, считаются врученным адресату при получении уведомления о доставке или прочтении адресатом письма (почтовой карточки).

Уведомление о получении адресатом или его законным представителем, или поверенным, действующим на основании доверенности либо третьим лицом при наличии согласия адресата, подтвержденного путем ввода пин-кода или сканирования штрих-кода регистрируемого письма (почтовой карточки) формируется в электронном виде и пересылается в цифровую систему или на электронный абонентский почтовый ящик пользователя услуг оператора почты, после возникновения соответствующего статуса о доставке (вручении) в цифровой системе оператора почты.

При возврате гибридные отправления подлежат уничтожению после получения подтверждения о принятии статуса о возврате в цифровой системе пользователя услуг оператора почты, если иное условие не оговорено в заключенном договоре.

Указывается, что операторы почты перед приемом или вручением почтового отправления обязаны получить заявление (согласие) пользователя услуг оператора почты на сбор, накопление, использование и хранение персональных данных. Такое согласие отбирается в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи или иным способом, которым подтверждает получение согласия, с использованием автоматизированных (электронных) устройств, оборудования или посредством цифровых систем через государственный сервис контроля доступа к персональным данным согласно Закону "О персональных данных и их защите" либо на бумажном носителе под роспись.

Выдача, либо вручение регистрируемого почтового отправления осуществляется непосредственно адресату (получателю) или его законному представителю, или поверенному, действующему на основании доверенности либо третьему лицу при наличии согласия адресата, подтвержденного путем ввода пин-кода или сканирования штрих-кода.

Регистрируемое почтовое отправление не выдается, либо не вручается лицу, не указанному на почтовом отправлении, за исключением:

предъявления доверенности на бумажном носителе либо в электронной форме с электронной цифровой подписью на получение почтовых отправлений, от получателей:

согласия адресата подтвержденного путем ввода пин-кода или сканирования штрих-кода.

В случае отказа отправителя от предоставления согласия на сбор, накопление, использование и хранение персональных данных оператор почты не вручает пользователю услуг почтовое отправление.

Почтовые отправления с дополнительной надписью (отметкой) "Үкіметтік" – "Правительственное" принимаются от следующих должностных лиц РК:

Президент РК;

Вице-президент РК;

Премьер-министр РК;

Председатель и заместители председателя Курултая;

Руководитель Администрации Президента РК;

Председатель и заместитель председателя Конституционного суда РК;

Председатель Верховного суда РК;

Председатель Национального банка РК;

Председатель Центральной избирательной комиссии РК;

Заместители премьер-министра РК;

Генеральный прокурор и заместитель Генерального прокурора РК;

Руководители органов, подотчетных Президенту РК;

Министры РК, руководители ведомств центральных исполнительных органов;

Акимы столицы, областей, городов республиканского значения.

Как отмечается, почтовые отправления в разряде "Үкіметтік" – "Правительственное" обрабатываются и доставляются в первую очередь.

Приказ вводится в действие с 27 июля 2026 года.