Нацбанк расширил перечень иностранных валют, к которым устанавливается официальный курс тенге
Перечень иностранных валют, официальный курс национальной валюты к которым устанавливается Нацбанком, расширен с 39 до 48 валют.
В него добавили следующие валюты:
- Румынский лей (RON)
- Вьетнамский донг (VND)
- Израильский шекель (ILS)
- Индонезийская рупия (IDR)
- Монгольский тугрик (MNT)
- Катарский риал (QAR)
- Оманский риал (OMR)
- Египетский фунт (EGP)
- Пакистанская рупия (PKR)
Как и ранее, в перечень входят:
- Австралийский доллар (AUD)
- Азербайджанский манат (AZN)
- Армянский драм (AMD)
- Белорусский рубль (BYN)
- Бразильский реал (BRL)
- Венгерский форинт (HUF)
- Вона Республики Корея (KRW)
- Гонконгский доллар (HKD)
- Грузинский лари (GEL)
- Датская крона (DKK)
- Дирхам ОАЭ (AED)
- Доллар США (USD)
- Евро (EUR)
- Индийская рупия (INR)
- Иранский риал (IRR)
- Канадский доллар (CAD)
- Китайский юань (CNY)
- Кыргызский сом (KGS)
- Кувейтский динар (KWD)
- Малазийский ринггит (MYR)
- Мексиканский песо (MXN)
- Молдавский лей (MDL)
- Норвежская крона (NOK)
- Польский злотый (PLN)
- Российский рубль (RUB)
- Риал Саудовской Аравии (SAR)
- СДР (XDR)
- Сингапурский доллар (SGD)
- Таджикский сомони (TJS)
- Тайский бат (THB)
- Турецкая лира (TRY)
- Узбекский сум (UZS)
- Украинская гривна (UAH)
- Фунт стерлингов Соединенного Королевства (GBP)
- Чешская крона (CZK)
- Шведская крона (SEK)
- Швейцарский франк (CHF)
- Южноафриканской рэнд (ZAR)
- Японская йена (JPY)
Также уточнены некоторые нормы правил.
Вводится понятие "АЦС" – автоматизированные цифровые системы Национального банка.
Изменено написание национальной валюты – вместо "тенге" теперь "теңге".
Также говорится, что средневзвешенный биржевой курс национальной валюты к доллару США, сложившийся по состоянию на 15.30 времени города Астана, устанавливается как официальный курс национальной валюты к доллару США на следующий рабочий день за днем проведения торгов.
По другим иностранным валютам курс национальной валюты по отношению к иностранной валюте рассчитывается Национальным банком с использованием кросс-курса к доллару США, сложившегося в соответствии с котировками спроса, полученными по каналам информационного агентства по состоянию на 16.00 времени города Астана в день проведения торгов на фондовой бирже и устанавливается как официальный курс на следующий рабочий день.
Если при расчете официальный курс иностранной валюты по отношению к теңге составляет менее единицы, числовое значение номинала иностранной валюты изменяется с увеличением до необходимого значения.
Документ об официальных курсах иностранных валют к национальной валюте в день его подписания до 18.00 времени города Астана доводится до сведения подразделений Национального банка, банков второго уровня и других заинтересованных организаций путем передачи данных через официальные каналы связи (межбанковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT)) и электронную почту.
Информация об официальном курсе национальной валюты к иностранным валютам (официальных курсах иностранных валют к национальной валюте) заносится в АИС в день установления до 24.00 времени города Астана.
Постановление вводится в действие с 6 июля за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.