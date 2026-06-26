Нацбанк расширил перечень иностранных валют, к которым устанавливается официальный курс тенге

Правление Национального банка постановлением от 22 июня 2026 года внесло изменения в Правила установления официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Перечень иностранных валют, официальный курс национальной валюты к которым устанавливается Нацбанком, расширен с 39 до 48 валют.

В него добавили следующие валюты:

Румынский лей (RON)

Вьетнамский донг (VND)

Израильский шекель (ILS)

Индонезийская рупия (IDR)

Монгольский тугрик (MNT)

Катарский риал (QAR)

Оманский риал (OMR)

Египетский фунт (EGP)

Пакистанская рупия (PKR)

Как и ранее, в перечень входят:

Австралийский доллар (AUD)

Азербайджанский манат (AZN)

Армянский драм (AMD)

Белорусский рубль (BYN)

Бразильский реал (BRL)

Венгерский форинт (HUF)

Вона Республики Корея (KRW)

Гонконгский доллар (HKD)

Грузинский лари (GEL)

Датская крона (DKK)

Дирхам ОАЭ (AED)

Доллар США (USD)

Евро (EUR)

Индийская рупия (INR)

Иранский риал (IRR)

Канадский доллар (CAD)

Китайский юань (CNY)

Кыргызский сом (KGS)

Кувейтский динар (KWD)

Малазийский ринггит (MYR)

Мексиканский песо (MXN)

Молдавский лей (MDL)

Норвежская крона (NOK)

Польский злотый (PLN)

Российский рубль (RUB)

Риал Саудовской Аравии (SAR)

СДР (XDR)

Сингапурский доллар (SGD)

Таджикский сомони (TJS)

Тайский бат (THB)

Турецкая лира (TRY)

Узбекский сум (UZS)

Украинская гривна (UAH)

Фунт стерлингов Соединенного Королевства (GBP)

Чешская крона (CZK)

Шведская крона (SEK)

Швейцарский франк (CHF)

Южноафриканской рэнд (ZAR)

Японская йена (JPY)

Также уточнены некоторые нормы правил.

Вводится понятие "АЦС" – автоматизированные цифровые системы Национального банка.

Изменено написание национальной валюты – вместо "тенге" теперь "теңге".

Также говорится, что средневзвешенный биржевой курс национальной валюты к доллару США, сложившийся по состоянию на 15.30 времени города Астана, устанавливается как официальный курс национальной валюты к доллару США на следующий рабочий день за днем проведения торгов.

По другим иностранным валютам курс национальной валюты по отношению к иностранной валюте рассчитывается Национальным банком с использованием кросс-курса к доллару США, сложившегося в соответствии с котировками спроса, полученными по каналам информационного агентства по состоянию на 16.00 времени города Астана в день проведения торгов на фондовой бирже и устанавливается как официальный курс на следующий рабочий день.

Если при расчете официальный курс иностранной валюты по отношению к теңге составляет менее единицы, числовое значение номинала иностранной валюты изменяется с увеличением до необходимого значения.

Документ об официальных курсах иностранных валют к национальной валюте в день его подписания до 18.00 времени города Астана доводится до сведения подразделений Национального банка, банков второго уровня и других заинтересованных организаций путем передачи данных через официальные каналы связи (межбанковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT)) и электронную почту.

Информация об официальном курсе национальной валюты к иностранным валютам (официальных курсах иностранных валют к национальной валюте) заносится в АИС в день установления до 24.00 времени города Астана.

Постановление вводится в действие с 6 июля за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.