#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Нацбанк расширил перечень иностранных валют, к которым устанавливается официальный курс тенге

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 10:40 Фото: freepik
Правление Национального банка постановлением от 22 июня 2026 года внесло изменения в Правила установления официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Перечень иностранных валют, официальный курс национальной валюты к которым устанавливается Нацбанком, расширен с 39 до 48 валют.

В него добавили следующие валюты:

  • Румынский лей (RON)
  • Вьетнамский донг (VND)
  • Израильский шекель (ILS)
  • Индонезийская рупия (IDR)
  • Монгольский тугрик (MNT)
  • Катарский риал (QAR)
  • Оманский риал (OMR)
  • Египетский фунт (EGP)
  • Пакистанская рупия (PKR)

Как и ранее, в перечень входят:

  • Австралийский доллар (AUD)
  • Азербайджанский манат (AZN)
  • Армянский драм (AMD)
  • Белорусский рубль (BYN)
  • Бразильский реал (BRL)
  • Венгерский форинт (HUF)
  • Вона Республики Корея (KRW)
  • Гонконгский доллар (HKD)
  • Грузинский лари (GEL)
  • Датская крона (DKK)
  • Дирхам ОАЭ (AED)
  • Доллар США (USD)
  • Евро (EUR)
  • Индийская рупия (INR)
  • Иранский риал (IRR)
  • Канадский доллар (CAD)
  • Китайский юань (CNY)
  • Кыргызский сом (KGS)
  • Кувейтский динар (KWD)
  • Малазийский ринггит (MYR)
  • Мексиканский песо (MXN)
  • Молдавский лей (MDL)
  • Норвежская крона (NOK)
  • Польский злотый (PLN)
  • Российский рубль (RUB)
  • Риал Саудовской Аравии (SAR)
  • СДР (XDR)
  • Сингапурский доллар (SGD)
  • Таджикский сомони (TJS)
  • Тайский бат (THB)
  • Турецкая лира (TRY)
  • Узбекский сум (UZS)
  • Украинская гривна (UAH)
  • Фунт стерлингов Соединенного Королевства (GBP)
  • Чешская крона (CZK)
  • Шведская крона (SEK)
  • Швейцарский франк (CHF)
  • Южноафриканской рэнд (ZAR)
  • Японская йена (JPY)

Также уточнены некоторые нормы правил.

Вводится понятие "АЦС" – автоматизированные цифровые системы Национального банка.

Изменено написание национальной валюты – вместо "тенге" теперь "теңге".

Также говорится, что средневзвешенный биржевой курс национальной валюты к доллару США, сложившийся по состоянию на 15.30 времени города Астана, устанавливается как официальный курс национальной валюты к доллару США на следующий рабочий день за днем проведения торгов.

По другим иностранным валютам курс национальной валюты по отношению к иностранной валюте рассчитывается Национальным банком с использованием кросс-курса к доллару США, сложившегося в соответствии с котировками спроса, полученными по каналам информационного агентства по состоянию на 16.00 времени города Астана в день проведения торгов на фондовой бирже и устанавливается как официальный курс на следующий рабочий день.

Если при расчете официальный курс иностранной валюты по отношению к теңге составляет менее единицы, числовое значение номинала иностранной валюты изменяется с увеличением до необходимого значения.

Документ об официальных курсах иностранных валют к национальной валюте в день его подписания до 18.00 времени города Астана доводится до сведения подразделений Национального банка, банков второго уровня и других заинтересованных организаций путем передачи данных через официальные каналы связи (межбанковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT)) и электронную почту.

Информация об официальном курсе национальной валюты к иностранным валютам (официальных курсах иностранных валют к национальной валюте) заносится в АИС в день установления до 24.00 времени города Астана.

Постановление вводится в действие с 6 июля за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
11:27, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 26 июня
Разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, курс валют, обмен валюты, курс валюты, доллары, евро
09:43, 30 апреля 2026
Нацбанк расширит перечень иностранных валют, к которым устанавливается официальный курс тенге
Инвестиционные монеты РК
09:12, 02 сентября 2025
Нацбанк изменил правила продажи и выкупа банкнот и монет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Асу Алмабаев
11:53, Сегодня
Казахстанцы Асу Алмабаев и Бекзат Алмахан сделали вес перед своими боями на UFC в Баку
Федерация кёрлинга Казахстана получила статус национальной спортивной организации
11:31, Сегодня
Федерация кёрлинга Казахстана получила статус национальной спортивной организации
Гусман Кыргызбаев
11:07, Сегодня
Гусман Кыргызбаев бросил молодого бразильца и вышел в финал Grand Prix в Циндао
Елдос Сметов
10:51, Сегодня
Grand Prix в Циндао: Сметов одолел узбека Кучкарова и поборется за "бронзу" турнира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: