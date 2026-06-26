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Право

Изменились правила бухучета в казахстанских банках

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 15:16 Фото: pexels
Правление Национального банка постановлением от 22 июня 2026 года внесло изменения в ряд своих постановлений по вопросам ведения бухгалтерского учета, сообщает Zakon.kz.

Изменения внесены в:

  • Инструкцию по ведению бухгалтерского учета банками второго уровня, филиалами банков – нерезидентов РК, АО "Банк Развития Казахстана" и ипотечными организациями.
  • Типовой план счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка РК.
  • Типовой план счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков – нерезидентов РК.
  • Инструкцию по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка.
  • Инструкцию по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, целевыми активами и целевыми накоплениями, осуществляемыми осуществляемых ЕНПФ и добровольными накопительными пенсионными фондами.
  • Типовой план счетов бухгалтерского учета для страховых (перестраховочных) организаций, обществ взаимного страхования и филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК.

Документы обновлены с учетом цифровых активов и исламского финансирования.

Расширен перечень счетов и уточнены правила учета операций с цифровым тенге, электронными деньгами и цифровыми финансовыми активами, включая их разделение на активы с денежным обеспечением (стейблкоины) и иные цифровые инструменты.

Вводятся новые счета для учета обязательств по выпуску цифровых финансовых активов, а также доходов и расходов по их купле-продаже и переоценке.

Значительно обновлены правила учета исламских банковских операций, включая инвестиционные депозиты, торговое финансирование и коммерческие кредиты через посредников, с требованиями раздельного учета таких операций.

Поправками уточнены бухгалтерские проводки по валютным операциям (спот и своп), кредитам, дисконтам, переоценке займов и учету залогового имущества.

Также расширен внебалансовый учет документов и обеспечения, закреплена условная оценка – 1 тенге.

Постановление вводится в действие с 1 июля, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 1 января 2027 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
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