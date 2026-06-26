Изменились правила бухучета в казахстанских банках

Правление Национального банка постановлением от 22 июня 2026 года внесло изменения в ряд своих постановлений по вопросам ведения бухгалтерского учета, сообщает Zakon.kz.

Изменения внесены в:

Инструкцию по ведению бухгалтерского учета банками второго уровня, филиалами банков – нерезидентов РК, АО "Банк Развития Казахстана" и ипотечными организациями.

Типовой план счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка РК.

Типовой план счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков – нерезидентов РК.

Инструкцию по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка.

Инструкцию по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, целевыми активами и целевыми накоплениями, осуществляемыми осуществляемых ЕНПФ и добровольными накопительными пенсионными фондами.

Типовой план счетов бухгалтерского учета для страховых (перестраховочных) организаций, обществ взаимного страхования и филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов РК.

Документы обновлены с учетом цифровых активов и исламского финансирования.

Расширен перечень счетов и уточнены правила учета операций с цифровым тенге, электронными деньгами и цифровыми финансовыми активами, включая их разделение на активы с денежным обеспечением (стейблкоины) и иные цифровые инструменты.

Вводятся новые счета для учета обязательств по выпуску цифровых финансовых активов, а также доходов и расходов по их купле-продаже и переоценке.

Значительно обновлены правила учета исламских банковских операций, включая инвестиционные депозиты, торговое финансирование и коммерческие кредиты через посредников, с требованиями раздельного учета таких операций.

Поправками уточнены бухгалтерские проводки по валютным операциям (спот и своп), кредитам, дисконтам, переоценке займов и учету залогового имущества.

Также расширен внебалансовый учет документов и обеспечения, закреплена условная оценка – 1 тенге.

Постановление вводится в действие с 1 июля, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 1 января 2027 года.