Казахстан продлит ограничения на вывоз говядины

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ о некоторых вопросах вывоза мяса крупного рогатого скота с территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается ввести сроком на 6 месяцев количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного рогатого скота (мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, и мясо крупного рогатого скота, замороженное) с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза в объеме 25 тысяч тонн.

Как поясняется, ограничения вводятся для обеспечения сырьевой базы отечественных мясоперерабатывающих предприятий, увеличения объемов переработки сельскохозяйственной продукции, повышения добавленной стоимости внутри страны, создания дополнительных рабочих мест, а также насыщения внутреннего рынка мясной продукцией и стабилизации цен.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 июля.

Ранее Казахстан уже вводил ограничения на вывоз говядины сроком на полгода.