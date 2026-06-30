Согласование заключений о качестве строительно-монтажных работ: утверждены правила

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 22 июня 2026 года утверждены Правила согласования заключений о качестве строительно-монтажных работ местным исполнительным органом столицы, области, городов, осуществляющим государственный архитектурно-строительный контроль и надзор.

Целью согласования заключения является подтверждение соответствия выполненных строительно-монтажных работ проектной (проектно-сметной) документации, нормам и положениям государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Для согласования заключения технический надзор представляет в орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, следующие документы:

заявление о согласовании заключения;

заключение о качестве строительно-монтажных работ;

копию проектной (проектно-сметной) документации;

копии исполнительных технических документаций, предусмотренные государственными нормативами;

журнал технического надзора;

выданные указания подрядчику и подтверждающие документы устранения нарушении в них.

Документы представляются лицом, осуществляющим технический надзор, в бумажной либо электронной форме посредством цифровой системы для организации проведения строительства по принципу "одного окна".

При предоставлении документов в бумажном форме их предоставление в электронной форме не требуется. При предоставлении документов в электронной форме их предоставление в бумажном форме не требуется.

Орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, регистрирует поступившие документы в день их поступления.

Срок рассмотрения заключения не превышает 15 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Во время рассмотрения заключения орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль и надзор:

проверяет полноту представленных документов;

анализирует соответствие заключения положениям законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности РК и государственным нормативным документам;

проверяет наличие ежемесячных отчетов о состоянии и ходе строительства строительного объекта;

посещает строительный объект по установлению готовности строительного объекта к эксплуатацию.

В случае необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заключения, срок его рассмотрения продлевается не более чем до 15 рабочих дней, о чем извещается технический надзор в течение трех рабочих дней со дня продления срока.

По результатам рассмотрения заключения орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, принимает одно из следующих решений:

о согласовании заключения;

об отказе в согласовании заключения.

Решение о согласовании оформляется путем проставления подписи и печати (при наличии) на заключении должностным лицом органа, осуществляющего государственный архитектурно-строительный контроль и надзор.

В случае некомплектности документов либо несоответствии заключения и приложенных к нему документов положениям законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и государственным нормативным документам орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, принимает решение об отказе в согласовании заключения с указанием допущенных нарушений со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты РК.

Орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, предоставляет возможность участнику административной процедуры выразить свою позицию к предварительному решению.

Рассмотрение жалобы на действие (бездействие) и решение органа, осуществляющего государственный архитектурно-строительный контроль, осуществляется в порядке, установленном АППК.

Обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.