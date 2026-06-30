Согласование заключений о качестве строительно-монтажных работ: утверждены правила
Целью согласования заключения является подтверждение соответствия выполненных строительно-монтажных работ проектной (проектно-сметной) документации, нормам и положениям государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
Для согласования заключения технический надзор представляет в орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, следующие документы:
- заявление о согласовании заключения;
- заключение о качестве строительно-монтажных работ;
- копию проектной (проектно-сметной) документации;
- копии исполнительных технических документаций, предусмотренные государственными нормативами;
- журнал технического надзора;
- выданные указания подрядчику и подтверждающие документы устранения нарушении в них.
Документы представляются лицом, осуществляющим технический надзор, в бумажной либо электронной форме посредством цифровой системы для организации проведения строительства по принципу "одного окна".
При предоставлении документов в бумажном форме их предоставление в электронной форме не требуется. При предоставлении документов в электронной форме их предоставление в бумажном форме не требуется.
Орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, регистрирует поступившие документы в день их поступления.
Срок рассмотрения заключения не превышает 15 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Во время рассмотрения заключения орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль и надзор:
- проверяет полноту представленных документов;
- анализирует соответствие заключения положениям законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности РК и государственным нормативным документам;
- проверяет наличие ежемесячных отчетов о состоянии и ходе строительства строительного объекта;
- посещает строительный объект по установлению готовности строительного объекта к эксплуатацию.
В случае необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения заключения, срок его рассмотрения продлевается не более чем до 15 рабочих дней, о чем извещается технический надзор в течение трех рабочих дней со дня продления срока.
По результатам рассмотрения заключения орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, принимает одно из следующих решений:
- о согласовании заключения;
- об отказе в согласовании заключения.
Решение о согласовании оформляется путем проставления подписи и печати (при наличии) на заключении должностным лицом органа, осуществляющего государственный архитектурно-строительный контроль и надзор.
В случае некомплектности документов либо несоответствии заключения и приложенных к нему документов положениям законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и государственным нормативным документам орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, принимает решение об отказе в согласовании заключения с указанием допущенных нарушений со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты РК.
Орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, предоставляет возможность участнику административной процедуры выразить свою позицию к предварительному решению.
Рассмотрение жалобы на действие (бездействие) и решение органа, осуществляющего государственный архитектурно-строительный контроль, осуществляется в порядке, установленном АППК.
Обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.