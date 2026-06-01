Обновлены правила выдачи лицензий в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 22 мая 2026 года внесены изменения в правила оказания государственных услуг в сфере выдачи лицензий в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены:

Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на изыскательскую деятельность";

Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на проектную деятельность";

Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на строительно-монтажные работы".

Так, говорится, что госуслуга "Выдача лицензии на изыскательскую деятельность" оказывается местными исполнительными органами областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Физические и юридические лица для получения госуслуги направляют заявление с документами в форме электронного документа, удостоверенного электронно-цифровой подписью (ЭЦП), услугодателю через веб-портал "цифрового правительства" egov.kz или цифровой объект "цифровая система в сфере архитектуры, градостроительства и строительства e-Qurylys.kz" (equrylys.kz).

Необходимо приложить следующие документы:

при получении лицензии или приложения к лицензии:

для физического лица – заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;

– заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя; для юридического лица – заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;

– заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя; форма сведений о соответствии Квалификационным требованиям с документальным подтверждением наличия в штате инженерно-технического работника, входящих в состав запрашиваемого подвида лицензируемого вида деятельности и наличия минимальной материально-технической оснащенности;

при переоформлении лицензии:

для физического лица – заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;

– заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя; для юридического лица – заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;

при переоформлении лицензии по причинам реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения, реорганизации юридического лица-лицензиата в форме разделения:

заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;

форма сведений о соответствии Квалификационным требованиям;

электронная копия решения о согласии юридического лица, из которого произведено выделение на переоформление лицензии на выделенное юридическое лицо при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения.

Услугополучатель дает согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

Услугополучателю в "личный кабинет" направляется статус о принятии заявления для оказания государственной услуги с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Услугодатель осуществляет регистрацию заявления с документами, затем рассматривает их на соответствие к Единым квалификационным требованиям и переченю документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства в течение трех рабочих дней.

В случае представления услугополучателем неполного пакета документов услугодатель в течение двух рабочих дней с момента регистрации представленных документов готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления и направляет в "личный кабинет".

По результатам рассмотрения заявления с документами оформляет, подписывает и направляет в "личный кабинет" услугополучателя лицензию или приложение к лицензии в течение одного рабочего дня.

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель выдает лицензию или приложение к лицензии либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 30 июля 2026 года.