Что изменится в жизни казахстанцев с июля 2026 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Конституция

С 1 июля в Казахстане вводится в действие новая Конституция, принятая на референдуме 15 марта 2026 года

Конституция состоит из 11 глав и 96 статей.

В тексте говорится, что Республика Казахстан – демократическое, светское, правовое и социальное государство. Высшие ценности государства – человек, его жизнь, права и свободы.

Вводится новая модель однопалатного Парламента, расширяются формы участия граждан в управлении делами государства.

Народный Совет станет новым государственным органом и будет обладать статусом высшего консультативного органа страны, представляющего интересы народа Республики Казахстан.

Внедряется должность вице-президента, который назначается на должность Президентом РК с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов.

Вице-Президент по поручению Президента представляет его при взаимодействии с Курултаем, Правительством и иными государственными органами, а также осуществляет иные полномочия, определяемые Президентом.

В Конституции усилены ценности брака и семьи, а также обязанность защиты окружающей среды.

Ряд конституционных законов привели в соответствие с новой Конституцией

Изменения внесены в конституционные законы "О выборах в Республике Казахстан", "О республиканском референдуме", "О Правительстве Республики Казахстан", "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", "О государственных символах Республики Казахстан", "О Конституционном Суде Республики Казахстан", "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", "О прокуратуре", "О специальном правовом режиме города Алатау".

По тексту слова "Сенат" и "Мажилис" заменили на "Курултай", "республиканский референдум" на "всенародный референдум".

Документом уточнен порядок работы избирательных комиссий.

Также теперь в Казахстане запрещены фото- и видеосъемка и распространение заполненного бюллетеня в день голосования, поскольку это приравнивается к предвыборной агитации.

Генеральный прокурор получил статус инвестиционного омбудсмена.

Ряд кодексов и законов привели в соответствие с новой Конституцией

Поправки внесены в ГК, ГПК, АППК, Земельный, Предпринимательский, Трудовой, Таможенный, Экологический, Социальный, Бюджетный, Строительный кодексы и ряд законов.

По тексту слова "Парламент", "Мажилис", "Сенат" меняются на "Курултай", "тенге" на "теңге", "республиканский референдум" на "всенародный референдум", "иностранец" на "иностранный гражданин".

Закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи переименован" в закон "Об адвокатской деятельности и квалифицированной юридической помощи".

Говорится, что каждый человек имеет право на получение квалифицированной юридической помощи.

Также внесены изменения и дополнения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы и КОАП по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией РК, совершенствования законодательства Республики Казахстан о выборах и прокуратуре

Введено условное сокращение срока лишения свободы, для осужденных женщин и женщин с детьми улучшены условия отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Конституционный закон "О специальном правовом режиме города Алатау"

Город Алатау получил специальный статус

Конституционный закон РК "О специальном правовом режиме города Алатау" подписал Президент.

Основной целью документа является создание условий для ускоренного и устойчивого развития города Алатау.

Уникальный правовой статус города представляет собой принципиально новый подход к формированию самостоятельной экосистемы, направленной на создание благоприятной среды для инноваций, инвестиций и экономического роста.

Введена новая модель государственного управления городом Алатау, установлены основные подходы к регулированию предпринимательства, таможенного дела, цифровых активов, игорной деятельности, социальной сферы, финансового рынка, архитектуры и градостроительства, экологии и охраны окружающей среды, культуры, спорта и пр.

Установлен правовой статус "резидент Алатау", который будет присваиваться Администрацией города физическим и юридическим лицам по ряду категорий, от которых будет зависеть допустимый объем применения специального режима и соответствующих прав, обязанностей и требований.

Долгосрочное инвестиционное и технологическое развитие города будет обеспечиваться на основе стратегических документов – долгосрочного плана развития, мастер-плана и стратегии развития города Алатау.

Для обеспечения безопасности, эффективного функционирования и развития города Алатау в качестве "умного города" все данные по объектам инфраструктуры и системам обеспечения общественной безопасности будут интегрированы в единую городскую цифровую платформу управления городским пространством.

Конституционный закон также регулирует инвестиционный климат и гарантии инвесторам, налогово-бюджетную политику, дизайн города и земельные отношения.

Институт вице-президента учредили в Казахстане

С 1 июля вводится Конституционный закон "О Президенте Республики Казахстан"

Документ определяет правовое положение, полномочия и порядок обеспечения деятельности президента и правовое положение вице-президента РК.

Закрепляется роль Президента как высшего должностного лица, обеспечивающего согласованное и беспрепятственное функционирование всех ветвей государственной власти. Внесены уточнения в нормы, регулирующие процедуру его избрания, порядок принесения присяги и период исполнения полномочий, в связи с исключением института внеочередных выборов.

Нормы закона закрепляют право Президента назначать Генерального прокурора, председателей Конституционного Суда, КНБ, ВАП, ЦИК, Нацбанка, Уполномоченного по правам человека и начальника Службы государственной охраны.

По рекомендации Высшего Судебного Совета назначает председателя Верховного Суда.

По согласованию с Курултаем Президент назначает и избирает Вице-президента, Премьер-министра, 10 судей Конституционного Суда, 8 членов Высшей аудиторской палаты, 6 членов Центральной избирательной комиссии, а также судей Верховного Суда.

Вице-президентом может быть назначен гражданин РК по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет, имеющий высшее образование.

Вице-президент по поручению президента представляет его при взаимодействии с Курултаем, правительством и иными государственными органами, а также осуществляет иные полномочия, определяемые президентом.

Однопалатный Курултай начнет работу в Казахстане

С 1 июля вводится Конституционный закон "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов"

Курултай является высшим представительным органом РК, осуществляющим законодательную власть.

Курултай состоит из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам. Срок полномочий депутатов Курултая – 5 лет.

Президент вправе распустить Курултай после консультаций с председателем Курултая и премьер-министром.

Помимо этого, президент может распустить Курултай в случае повторного отказа в даче согласия на назначение кандидатуры, предложенной президентом на должность, назначение на которую осуществляется с согласия Курултая, а также в случае повторного отказа в избрании Председателя Курултая.

Законом определены следующие полномочия Курултая:

принимает конституционные законы и законы;

проводит повторное обсуждение и голосование по законам или статьям закона, вызвавшим возражения президента;

решает вопросы войны и мира;

принимает по предложению президента решение об использовании Вооруженных Сил РК для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности;

объявляет выборы президента;

выдвигает инициативу о назначении всенародного референдума;

дает согласие президенту на назначение вице-президента;

дает согласие президенту на назначение премьер-министра;

дает согласие на назначение президентом судей Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты;

избирает и освобождает от должностей по представлению президента судей Верховного суда, принимает их присягу;

лишает неприкосновенности судей Конституционного суда, судей Верховного суда и т.д.

Курултай возглавляет председатель, избираемый из числа депутатов, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов Курултая.

Право законодательной инициативы реализуется исключительно в Курултае и принадлежит:

президенту Республики Казахстан, который вносит проект закона специальным посланием; депутатам Курултая, которые вносят проект закона представлением; правительству, которое вносит проект закона постановлением; Қазақстан Халық Кеңесі, который вносит проект закона решением.

Халық Кеңесі будет представлять интересы народа Казахстана

С 1 июля вводится Конституционный закон "О Қазақстан Халық Кеңесі"

Қазақстан Халық Кеңесі (Народный Совет Казахстана) является высшим конституционным консультативным органом, представляющим интересы народа Республики Казахстан.

Целью Қазақстан Халық Кеңесі является обеспечение представительства интересов народа Казахстана в сфере государственного управления посредством консультативного участия в формировании и реализации государственной политики.

Состав формируется из граждан РК на паритетной основе по 42 человека от этнокультурных объединений, общественных объединений, а также от маслихатов и общественных советов столицы, областей и городов республиканского значения и утверждается президентом.

Членом Қазақстан Халық Кеңесі может быть гражданин РК, достигший восемнадцати лет.

Не может быть членом Қазақстан Халық Кеңесі лицо:

имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

вина которого в совершении коррупционного преступления и (или) коррупционного правонарушения признана судом в установленном законом порядке;

признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

Руководство Қазақстан Халық Кеңесі осуществляет председатель. Срок полномочий Халық Кеңесі 4 года.

Одно и то же лицо не может быть избрано председателем Қазақстан Халық Кеңесі более двух раз.

Столица

С 1 июля вводится Конституционный закон "О статусе столицы Республики Казахстан"

Конституционный закон регулирует общественные отношения в области функционирования столицы, определяет правовые, экономические и организационные основы ее деятельности.

Столица Республики Казахстан – город Астана.

Столица РК является:

политическим и административным центром государства;

местом нахождения оригинала текста Конституции, эталонов Государственного Флага и Государственного Герба РК, которые хранятся в резиденции президента "Акорда".

В столице находятся резиденция президента "Акорда", Курултай, правительство, Верховный суд и иные центральные государственные органы Республики Казахстан.

Документ четко разграничивает полномочия маслихата, органов местного самоуправления и местного исполнительного органа под руководством Акима города.

Закон устанавливает обязательные требования к единому архитектурному облику и дизайн-коду города, а также закрепляет полномочия подведомственных организаций по жизнеобеспечению и инфраструктурному развитию столицы.

На землях лесопарковой зоны столицы запрещаются осуществление любой деятельности, отрицательно влияющей на состояние и восстановление экологической системы, растений, животных и других организмов.

Административно-территориальное устройство

Новые подходы к административно-территориальному устройству закрепили в Конституционном законе

Конституционный закон определяет порядок образования и упразднения административно-территориальных единиц, установления и изменения их границ, учета и регистрации, наименования и переименования административно-территориальных единиц.

Целью государственного регулирования общественных отношений в административно-территориальном устройстве является обеспечение рациональной территориальной организации Республики Казахстан для эффективного государственного управления.

В целях осуществления государственного управления территория Республики Казахстан подразделяется на регионы и населенные пункты.

Регионами являются область, район и сельский округ.

Президент и правительство, местные представительные и исполнительные органы в пределах своих полномочий принимают решения об образовании, преобразовании и упразднении административно-территориальных единиц, установлении и изменении их границ, их наименовании и переименовании.

Учету и регистрации подлежат населенные пункты, численность постоянного населения которых не менее 50 человек и которые считаются самостоятельными населенными пунктами.

Местные исполнительные органы через цифровую систему, предназначенную для создания, накопления, обработки сведений об адресах в Республике Казахстан, осуществляют учет существующих и регистрацию вновь создаваемых административно-территориальных единиц, их наименование и переименование, а также исключают из учетных данных.

Строительство, архитектура, недвижимость

С 1 июля в Казахстане вводится Строительный кодекс

Документ направлен на создание правовой системы регулирования в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, формирование безопасной среды обитания и жизнедеятельности человека, градостроительное планирование и развитие населенных пунктов, а также обеспечение безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры для всех категорий населения.

Вводится обязательное проведение экспертизы по всем разрабатываемым и корректируемым градостроительным проектам, включая проекты детальной планировки (ПДП).

Внедряется Автоматизированная информационная система государственного градостроительного кадастра, при помощи которой будет осуществляться контроль реализации градостроительных проектов и ограничения на выдачу исходно-разрешительной документации при несоответствии градостроительной документации.

Вводятся новые обязательные требования по снижению сейсмических рисков.

В частности, закрепляются следующие шаги по сейсмической безопасности:

применение сейсмоизолирующих систем при проектировании;

оценка сейсмической опасности и риска на всех этапах строительства;

обязательные испытания конструктивных систем на сейсмостойкость;

паспортизация жилого и общественного фонда в сейсмоопасных регионах;

установка инженерно-сейсмометрических станций на объектах І уровня ответственности;

выбор наиболее безопасных площадок под застройку с учётом сейсмических факторов и данных сейсмического микрозонирования.

Кроме того, ужесточаются требования к участникам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и внедряется электронный реестр лицензиатов с интеграцией государственных информационных систем.

В Казахстане будет создан Национальный институт технического нормирования, который станет единым центром научных исследований, разработки, актуализации и сопровождения технических нормативных требований строительной отрасли, с их гармонизацией с международными стандартами.

Усиливается контроль за строительством и повышается ответственность участников отрасли.

Внедряются следующие меры:

оперативное реагирование и "плановое инспектирование" объектов органами ГАСК (Государственный архитектурно-строительный контроль) на всех этапах строительства – от начала работ до ввода в эксплуатацию;

дистанционный (камеральный) контроль без посещения на основе отчетов и мониторинга;

обязательное информирование органов юстиции о нарушениях с наложением обременений на незаконно возведенные объекты.

При этом органы ГАСК и ЧС (органы по чрезвычайным ситуациям) будут участвовать в приемке объектов в эксплуатацию.

Также вводятся сопутствующие поправки по вопросам строительства, архитектуры.

В частности, в Земельный кодекс дополнена норма, согласно которой:

Не допускается предоставление земельных участков физическим и юридическим лицам для целей строительства в сейсмических зонах без учета карт сейсмического микрозонирования, а также карт селе- и оползнеопасных участков.

При этом на селе- и оползнеопасных участках территории города Алматы запрещается предоставление земельных участков для целей строительства с учетом положений, предусмотренных Строительным кодексом РК.

Не допускаются согласование заявления об изменении целевого назначения земельного участка и выдача решения об изменении целевого назначения земельного участка в сейсмических зонах без учета карт сейсмического микрозонирования, а также карт селе- и оползнеопасных участков. К решению об отказе в изменении целевого назначения земельного участка прилагаются карта сейсмического микрозонирования и (или) карта селе- и оползнеопасных участков.

Здания и сооружения в сейсмоопасных регионах РК пройдут паспортизацию: с 1 июля вводятся правила

Паспортизация всех зданий и сооружений является основным этапом работы по обеспечению социально необходимого и экономически целесообразного уровня сейсмостойкости строительных объектов.

Действие Правил распространяется здания и сооружения, расположенные в сейсмических зонах, независимо от формы собственности.

Основными целями паспортизации являются:

определение фактической сейсмостойкости строительных объектов;

выявление наиболее сейсмоопасных объектов, требующих первоочередного принятия мер по ним, включая усиление, изменение назначения строительного объекта или уровня его эксплуатации.

Паспортизация строительного объекта осуществляется путем проведения предварительного визуального обследования с целью получения полной информации, необходимой для выполнения оценки сейсмических рисков, сейсмостойкости и конструктивной уязвимости строительного объекта с учетом фактического состояния их конструкций, при выявлении определенных признаков (дефекты, износ) назначаются дополнительные инструментальные исследования по установленным критериям.

В Казахстане внедрен автоматизированный реестр в сфере архитектурной и строительной деятельности

Автоматизированный реестр в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ведется в целях:

систематизации сведений о разрешениях первой и второй категории, подлежащих автоматизации посредством государственной цифровой системы;

информирования физических и юридических лиц РК о сведениях, содержащихся в автоматизированном реестре в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Реестр подразделяется на следующие разделы:

реестр лицензий, выданных на проектную деятельность (проектирование), изыскательскую деятельность и строительно-монтажные работы;

реестр аккредитованных юридических лиц в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Заявитель регистрируется и создает личный кабинет в цифровой системе в сфере строительства, архитектуры и градостроительства и дает согласие на сбор и обработку персональных данных.

Реестр содержит следующие сведения:

категория разрешения (разрешение первой категории (лицензия), разрешение второй категории);

класс разрешения (1 – разрешения, выдаваемые на деятельность);

наименование разрешения;

индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер лицензиата / владельца разрешения второй категории;

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица/наименование юридического лица – лицензиата;

адрес местожительства физического лица или местонахождения юридического лица;

об инженерно-технических работниках в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;

об экспертах в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;

о производственной базе;

о реализованных объектах (в случае наличия в разрешительных (квалификационных) требованиях;

о материально-технической оснащенности;

дата выдачи разрешения;

статус разрешения;

разрешительный орган;

вид деятельности, действия (для разрешений, выдаваемых на вид деятельности, действия);

подвиды деятельности (для разрешений на вид деятельности, имеющих подвиды деятельности);

особые условия;

идентификационный номер разрешения (присваиваемый Системой разрешениям в электронной форме);

период приостановления действия разрешения (для разрешений, по которым было осуществлено приостановление);

основание отзыва (аннулирования) разрешения.

С 1 июля обновлены Правила осуществления инженерно-геологических изысканий в строительстве

Правила обязательны для всех субъектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, осуществляемой на территории РК.

Инженерно-геологические изыскания для строительства выполняются юридическими и физическими лицами, имеющими соответствующие лицензии.

Инженерно-геологические изыскания обеспечивают комплексное изучение инженерно-геологических условий территории (района, площадки, участка, трассы) проектируемого строительства и составление прогноза возможных их изменений в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой для получения достаточных материалов при обосновании планирования градостроительной деятельности и разработке проектных решений.

С 1 июля вводятся Правила регистрации в автоматизированной цифровой системе государственного градостроительного кадастра градостроительных проектов, предпроектной и проектно-сметной документации

Целью регистрации является учет существующих, строящихся и проектируемых объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Регистрация предпроектной и проектной документации физических и юридических лиц осуществляется на платной основе республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению Правительства по ведению государственного градостроительного кадастра посредством АЦС ГГК.

Регистрации в АЦС ГГК подлежат:

генеральные планы населенных пунктов, схемы развития и застройки населенных пунктов (упрощенный генеральный план), их корректировки;

проекты детальной планировки, их корректировки;

топографические съемки генеральных планов населенных пунктов, схем развития и застройки населенных пунктов (упрощенный генеральный план);

топографические съемки проектов детальной планировки;

материалы инженерно-геодезических изысканий строительных объектов (топографическая съемка на стадии проектирования и исполнительная геодезическая съемка на стадии приемки строительного объекта в эксплуатацию);

проектно-сметная документация без сметного раздела;

акт приемки строительного объекта в эксплуатацию;

акт приемки строительного объекта в эксплуатацию заказчиком (собственником, инвестором) самостоятельно;

акт сноса строительного объекта.

С 1 июля вводятся Правила утверждения проектно-сметной документации для строительства за счет госинвестиций

Правила применяются при утверждении проектно-сметной документации строительства новых строительных объектов, инженерных и транспортных коммуникаций, а также реконструкции (расширение, модернизацию, техническое перевооружение) или капитального ремонта строительных объектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций.

Проектно-сметная документация на строительные объекты утверждается не позднее 15 календарных дней после получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы проекта строительства.

Утверждение проектно-сметной документации на строительные объекты осуществляется с указанием утверждаемых технико-экономических показателей, в том числе сметной стоимости строительства.

С момента утверждения проектно-сметной документации ее разработка считается законченной.

Проектно-сметная документация, по которой в течение трех и более лет после ее утверждения не начато строительство, считается устаревшей и используется для реализации после корректировки, проведения повторной комплексной вневедомственной экспертизы проекта строительства и переутверждения.

С 1 июля вводятся Правила определения технической сложности строительных объектов

Техническая сложность строительного объекта устанавливается в зависимости от уровня ответственности строительного объекта по степени технических требований к надежности и прочности оснований и конструкций, устанавливаемых в зависимости от функционального назначения строительного объекта, особенностей его несущих и ограждающих конструкций, количества этажей (конструктивных ярусов), сейсмической опасности или иных особых геологических, гидрогеологических, геотехнических условий места (района) строительства.

Уровни ответственности подразделяются на:

первый уровень ответственности – повышенный;

второй уровень ответственности – нормальный;

третий уровень ответственности – пониженный.

Уровень ответственности намеченного к строительству строительных объектов определяется заказчиком и подтверждается проектной организацией в процессе проектирования с учетом технической сложности строительных объектов.

При разработке проектов строительства, предусматривающего возведение комплекса новых зданий и сооружений или изменение существующего здания или сооружения (расширение, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, капитальный ремонт) уровень ответственности устанавливается по зданию (сооружению), имеющему наиболее высокий уровень ответственности.

С 1 июля вводятся Правила приемки построенного строительного объекта в эксплуатацию заказчиком самостоятельно

При приемке строительного объекта заказчиком самостоятельно требуется наличие:

архитектурно-планировочного задания, выданного местным исполнительным органом, осуществляющим функции в области архитектуры и градостроительства (за исключением реконструкции (перепланировки, переоборудования) помещений существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования и не предусматривающей дополнительный отвод (прирезку) земельного участка);

технических условий (при необходимости в подключении, дополнительном подключении объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения и/или увеличения нагрузок);

эскиза (эскизного проекта)/технического проекта;

исполнительной геодезической съемки фактического положения инженерных сетей и/или зданий (сооружений).

При приемке строительного объекта в эксплуатацию заказчик:

принимает объект в эксплуатацию с оформлением акта приемки строительного объекта в эксплуатацию заказчиком;

проверяет соблюдение требований эскиза для проектирования объекта и действующих нормативно-технических документов;

проверяет соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых строительных материалов (изделий, конструкций) и оборудования эскизу, а также государственным (межгосударственным) нормативам, в случае если строительство объекта осуществлялось подрядным способом.

при реконструкции помещений существующих зданий и сооружений, не связанных с изменением несущих и ограждающих (наружных) конструкций, инженерных систем и оборудования акт ввода построенного объекта согласовывает с проектировщиком на соответствие разработанного ранее технического проекта.

С 1 июля вводятся новые Правила формирования и ведения архитектурных, градостроительных и строительных каталогов (АГСК)

АГСК представляют собой цифровые ресурсы, содержащие актуальные сведения о:

нормативных правовых актах и нормативных технических документах (АГСК-1);

типовых проектах зданий и сооружений и типовых проектных решениях предприятий (АГСК-2);

строительных конструкциях, материалах, изделиях и оборудовании межотраслевого применения (АГСК-3);

технологиях производства работ (АГСК-4);

нормативных документах по ценообразованию в строительстве (АГСК-5).

Формирование и ведение АГСК осуществляется национальным институтом технического нормирования в строительстве. АГСК состоит из следующих элементов и разделов: наименование, содержание, введение и основная часть.

Поступившие сведения об утверждении ведомственных нормативных документов, нормативных документов по стандартизации и иных государственных нормативных документов, типовых проектов и др. вносятся национальным институтом в АГСК в течение 30 календарных дней.

Сформированные АГСК размещаются на интернет-ресурсе национального института.

С 1 июля вводятся Правила разработки, согласования и утверждения Генеральной схемы организации территории РК

Генеральная схема – это градостроительный проект общегосударственного значения, содержащий видение долгосрочного пространственного развития и систему рациональной организации территории РК для реализации территориальных конкурентных преимуществ и достижения устойчивого развития страны.

Задачи Генеральной схемы:

обеспечение государственного регулирования системы расселения и размещения производительных сил;

установление статуса, назначения и характера использования территорий с учетом административно-территориального устройства РК;

координация межрегиональных и межотраслевых государственных интересов по программам социально-экономического и хозяйственного развития через осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Генеральная схема разрабатывается на период не менее двадцати лет и подлежит мониторингу не реже одного раза в пять лет уполномоченным органом.

Генеральная схема включает:

систему расселения и размещения производительных сил;

развитие социальной, рекреационной, инженерной и транспортной инфраструктур;

развитие территорий и объектов особого регулирования республиканского и межрегионального значения;

классификацию территорий по видам экономической специализации и преимущественного использования;

зонирование с определением приоритетов и ограничений на ее использование при осуществлении градостроительной деятельности;

комплекс мер по улучшению экологической обстановки в регионах, сохранению территорий с объектами историко-культурного наследия и (или) охраняемыми ландшафтными объектами, а также по защите территорий от опасных (вредных) воздействий природных и антропогенных, техногенных явлений и процессов.

Также с 1 июля вводятся Правила разработки, согласования, утверждения, регистрации и введения в действие (приостановления, отмены) государственных нормативных документов

С 1 июля вводятся Правила разработки, согласования и утверждения межрегиональных схем территориального развития

Межрегиональная схема территориального развития разрабатывается в соответствии с генеральной схемой организации территории Республики Казахстан, предназначена для взаимно согласованной (консолидированной) архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территориях двух и более областей (либо их частей), агломераций и определяет:

зонирование территории;

проектные решения по комплексному развитию системы расселения и размещения производительных сил, транспортной, инженерной, социальной и рекреационной инфраструктур регионального и межрегионального значений;

проектные решения по рациональному использованию природных ресурсов и хозяйственной деятельности, обеспечению ресурсами, улучшению экологической обстановки;

проектные решения по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

проектные предложения по формированию территорий активного экономического развития с определением мероприятий по их инфраструктурному обеспечению;

иные положения, устанавливаемые заданием на разработку межрегиональной схемы территориального развития.

С 1 июля вводятся Правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов

Генеральные планы, схемы развития и застройки населенных пунктов, ПДП разрабатываются в соответствии с государственными нормативными документами, регламентирующими комплексное развитие и застройку территории.

Градостроительные проекты после прохождения общественного обсуждения подлежат согласованию с соответствующим маслихатом и направляются на комплексную градостроительную экспертизу в государственную экспертную организацию.

Результаты общественных обсуждений подлежат обязательному рассмотрению МИО и проектной организацией с публикацией результатов общественных обсуждений на интернет-ресурсе МИО.

Генеральные планы городов республиканского значения, столицы, областных центров разрабатываются в две стадии и включают:

первая стадия (долгосрочный прогноз развития населенного пункта (концепция (мастер-план) – разработка концептуальных положений по градостроительному зонированию территорий и населенных пунктов с разработкой их основных принципов и направлений стратегического градостроительного развития до 30 лет;

(долгосрочный прогноз развития населенного пункта (концепция (мастер-план) – разработка концептуальных положений по градостроительному зонированию территорий и населенных пунктов с разработкой их основных принципов и направлений стратегического градостроительного развития до 30 лет; вторая стадия (генеральный план) – детализация основных принципов и направлений стратегического градостроительного развития путем детальной проработки элементов планировочной структуры, охватывающего основные этапы строительства (первоочередной – 5 лет, расчетный срок до 20 лет).

Новые Правила адресации недвижимости в Казахстане с 1 июля

Адресация на территории РК проводится в целях формирования адреса объекта недвижимости.

Адрес объекта недвижимости излагается на казахском и русском языках.

Адрес объекта недвижимости состоит из:

наименования области, района, города, района в городе, сельского округа, поселка, села;

наименования составных частей населенного пункта;

номера первичного объекта;

номера вторичного объекта.

Объектам недвижимости присваиваются предварительные и/или постоянные адреса.

Адрес не присваивается:

самовольно возведенным объектам;

объектам временного назначения, хозпостройкам, гаражам, размещенным на земельном участке для ИЖС, объектам инженерной инфраструктуры, очистным сооружениям, мобильным павильонам, киоскам, навесам, остановкам и др.

Адресные сведения объектов недвижимости вносятся еженедельно органом архитектуры и градостроительства в ИС "Адресный регистр" согласно данным дежурного топографического плана населенного пункта.

Документом, подтверждающим регистрацию адреса, является справка по определению адреса объекта недвижимости.

Регистрационный код адреса (РКА) формируется ИС "Адресный регистр" в момент регистрации адреса в системе.

РКА состоит из 16 символов и включает в себя код типа объекта недвижимости, год создания адреса объекта недвижимости и порядковый номер регистрации объекта недвижимости в ИС "Адресный регистр".

Правительство утвердило Правила временного пользования резервными территориями

Субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности направляют заявления в местные исполнительные органы для предоставления земельных участков во временное пользование из состава резервных территорий.

Резервные территории могут быть временно использованы местными исполнительными органами для размещения торговых палаток для проведения ярмарок сельскохозяйственной продукции, размещения цветочных ларьков, открытых стоянок для автомобилей, сезонных спортивных и игровых площадок до реализации объекта, для которого был зарезервирован земельный участок.

Временные сооружения на земельных участках из состава резервных территорий размещаются на срок продолжительности строительства объекта согласно градостроительной и проектно-сметной документациям.

В Казахстане действует новая методика по построению "смарт-городов" и "смарт-регионов"

Ключевые принципы "смарт-города" и "смарт-региона":

человекоцентричность и повышение качества жизни;

устойчивость и экологическая ответственность;

прозрачность и вовлечение граждан;

безопасность;

инклюзия и цифровое равенство;

инновации и технологическая адаптация;

интеграция и взаимосвязанность систем.

Основные сферы "смарт-города" и "смарт-региона":

управление городом и регионом;

общественная безопасность;

транспорт и логистика;

социальная сфера (образование, культура, здравоохранение и социальные услуги);

экология;

жилищно-коммунальное хозяйство;

экономика и бизнес;

инфраструктура.

Методика предназначена для оценки уровня цифровизации в населенных пунктах различных административных категорий.

Предусмотрена классификация населенных пунктов на три группы:

города республиканского значения и столица, включающие города Астана, Алматы и Шымкент;

города областного значения, объединяющие областные центры и города областного значения;

города районного значения, включающие города и поселки, являющиеся районными центрами.

Внедрение концепции "смарт-города" и "смарт-региона" осуществляется поэтапно во всех населенных пунктах.

Новый Перечень подрядных работ (услуг) в составе строительно-монтажных работ с 1 июля 2026 года

В перечень включены:

Земляные работы и специальные работы в грунтах.

Работы по сносу строительных объектов с устройством временных инженерных сетей, дорог, складских площадок, а также вертикальной планировкой территории.

Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций строительных объектов (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и метрополитенов, путепроводов, трубопроводов, иных искусственных строений).

Работы по защите и отделке конструкций и оборудования.

Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений.

Устройство наружных инженерных сетей и сооружений, а также внутренних инженерных систем.

Строительство автомобильных и железных дорог.

Монтаж технологического оборудования, включая его сборку и установку в проектное положение на месте постоянной эксплуатации, индивидуальное испытание и испытание под нагрузкой, а также демонтаж.

Вводятся Правила технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений

Техническое обследование на объектах всех уровней ответственности производится в случаях:

обнаружения дефектов и повреждений в несущих элементах и соединениях, представляющих опасность разрушения, несоответствия качественных показателей примененных строительных материалов, изделий, конструкций;

последствий пожаров и чрезвычайных ситуаций;

выдачи актов об устранении нарушений по итогам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора;

корректировки проекта строительства, связанной с изменениями конструктивной схемы зданий и сооружений, технологии производства;

истечения нормативных сроков эксплуатации здания или сооружения;

определения экономической целесообразности капитального ремонта или реконструкции;

увеличения нормируемых природно-климатических воздействий (снеговых, ветровых воздействий);

наступления установленных сроков технического осмотра при технической эксплуатации строительных объектов (регулярно);

консервации либо приостановления объектов незавершенного строительства сроком более шести месяцев;

расширения, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, реставрации, капитального ремонта и изменения целевого назначения строительного объекта.

Приняты Правила разработки дизайн-кода

Дизайн-код разрабатывается с целью формирования гармоничного и стилистически единого архитектурного облика населенных пунктов (размещение элементов благоустройства, информационных и рекламных конструкций, малых архитектурных форм, нестационарных объектов).

Учитываются исторические, ландшафтно-природные, функциональные, местные особенности и современные потребности жителей и гостей населенного пункта.

Дизайн-код населенного пункта разрабатываются в два этапа:

(аналитический) – анализ и оценка архитектурно-стилистических характеристик, формирование карты проблемных зон населенного пункта;

(проектный) – разработка текстовой части дизайн-кода и графического альбома стандартов.

Дизайн-код согласовывается с уполномоченными местными исполнительными органами в области архитектуры, градостроительства и урбанистики, общественными организациями и ассоциациями в области архитектуры и урбанистики, населением и девелоперами.

Госреестр объектов незавершенного строительства создают в Казахстане

Объектами незавершенного строительства, включаемыми в госреестр признаются объекты, строительство и реконструкция которых осуществляются полностью или частично за счет бюджетных средств и не завершены по основаниям, предусмотренным Строительным кодексом.

Сведения об объектах республиканского значения формируются МИО областей, городов республиканского значения, столицы и передаются в уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства ежеквартально до 10 числа после последнего месяца квартала.

Сведения об объектах местного значения формируются МИО районов, городов областного значения и передаются в МИО областей ежеквартально до 5 числа после последнего месяца квартала.

Информация, содержащаяся в госреестре, размещается на портале и цифровых системах для организации проведения строительства по принципу "одного окна".

Цифровизация, Цифровой кодекс

Цифровой кодекс вводится в действие с 12 июля

Кодексом предусматривается:

определение целей, задач и принципов цифрового законодательства;

государственное регулирование в цифровой среде, в том числе закрепление компетенций уполномоченного органа и иных государственных органов;

регулирование деятельности объектов и субъектов цифровой среды, в том числе цифровых данных и их продуктов, закрепление прав и обязанностей субъектов цифровой среды;

регулирование использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) и цифровой идентификации;

цифровизация деятельности госорганов.

Впервые на комплексном уровне Цифровой кодекс закрепляет цифровые права человека. Гражданам гарантируется право на удаление, анонимизацию и ограничение обработки персональных данных. Использование биометрической идентификации допускается исключительно в случаях, предусмотренных законодательством.

Вводится право на пересмотр решений, принятых с применением алгоритмических и автоматизированных систем, с участием уполномоченных специалистов. Это обеспечивает прозрачность и подотчетность цифровых и ИИ-решений, влияющих на права и законные интересы граждан.

Кодекс расширяет правовое регулирование цифрового взаимодействия. Наряду с электронными документами вводятся понятия цифровых документов, цифровых сведений и цифровых подтверждений. В качестве таких подтверждений могут использоваться коды, одноразовые идентификаторы, push-уведомления и биометрические методы.

Отдельно закрепляется правовой статус национальных цифровых объектов, которые являются неотчуждаемыми и подлежат особой защите.

Внедряется платформа обмена и оборота продуктов цифровых данных, обеспечивающая прозрачные условия доступа, использования и обмена цифровыми данными.

Документ закладывает основы формирования цифровой архитектуры государства, направленной на согласованное развитие, интеграцию и стандартизацию цифровых решений, в том числе решений на базе искусственного интеллекта.

Кодекс устанавливает новые стандарты защиты цифровых объектов, данных и инфраструктуры.

Отдельные нормы направлены на обеспечение доступности цифровых технологий и сервисов для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Утверждены Правила работы платформ обмена и оборота продуктов цифровых данных

Государственные органы, государственные юридические лица, субъекты квазигосударственного сектора и субъекты частного предпринимательства, осуществляющие деятельнРК Республики Казахстан вправе создавать платформы.

Собственник или владелец платформы при начале или прекращении деятельности платформы в течение 5 рабочих дней со дня начала или прекращения ее функционирования направляет соответствующее уведомление в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган осуществляет мониторинг платформ, не предоставивших уведомления.

Собственникам и владельцам платформ обмена и оборота продуктов цифровых данных запрещается:

осуществлять оборот исходных (необработанных) данных, включая персональные данные;

осуществлять размещение или хранение продуктов цифровых данных вне территории РК;

передавать продукты цифровых данных третьим лицам без согласия собственника или владельца продукта цифровых данных.

Продукт цифровых данных на платформе обладает следующими свойствами:

не содержит персональные данные, допускающие возможность идентификации субъектов персональных данных прямым и (или) косвенным методами;

создан, обработан и структурирован в соответствии с требованиями к безопасности и качеству цифровых данных;

включает необходимые метаданные о составе, структуре, назначении и условиях использования.

Поставщики продуктов цифровых данных обеспечивают полноту, точность, актуальность продуктов цифровых данных и их метаданных, а также соответствие продукта цифровых данных заявленным характеристикам.

При этом общедоступная информация в исходной форме, предусмотренная законодательством РК, не может быть предметом сделок, отчуждения и передачи, и размещается исключительно в информационных целях.

С 12 июля вводятся Правила и критерии включения платформ обмена и оборота продуктов цифровых данных в реестр

Реестр платформ ведется на государственном и русском языках в электронном виде уполномоченным органом по развитию экономики данных.

Реестр платформ ведется с целью учета, систематизации и мониторинга деятельности платформ обмена и оборота продуктов цифровых данных (далее – платформа), обеспечения достоверности информации о платформах, их правообладателях и размещаемых продуктах цифровых данных.

Критерием для включения платформы в реестр платформ является представление собственником и (или) владельцем платформы уведомления в уполномоченный орган.

Платформу включают в реестр платформ в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления.

Утверждены Правила формирования продукта цифровых данных

Продукты цифровых данных формируются в следующих основных видах, включающих как данные, так и способы их предоставления и использования:

статистическая и аналитическая информация;

цифровые сервисы и информационные витрины, обеспечивающие доступ, визуализацию и использование продуктов цифровых данных;

программные интерфейсы, обеспечивающие автоматизированный доступ и интеграцию продуктов цифровых данных.

При формировании продуктов цифровых данных в качестве источника служат:

первичные статистические данные;

административные данные;

альтернативные данные;

статистическая информация;

аналитическая информация;

статистическая информация органов статистики других государств и международных организаций.

Продукт цифровых данных обладает следующими свойствами:

не содержит персональные данные, допускающие возможность идентификации субъектов персональных данных прямым и (или) косвенным методами;

создан, обработан и структурирован в соответствии с требованиями к безопасности и качеству цифровых данных;

включает необходимые метаданные о составе, структуре, назначении и условиях использования.

Реестр распространяемых продуктов цифровых данных публикуется на интернет-портале подведомственной организации для обеспечения открытого доступа пользователей.

Государственная служба

С 1 июля в Казахстане обновлен формат государственной службы

Токаев подписал новый Закон "О государственной службе Республики Казахстан", который вводится в действие с 1 июля 2026 года.

Задачами Закона являются:

определение назначения госслужбы, ее особенностей и основ несения;

регулирование статуса, прав, обязанностей, ответственности, правовых, социальных и иных гарантий государственных служащих, а также иных лиц в сфере государственной службы;

установление правовых основ поступления на государственную службу, ее прохождения и прекращения;

определение организационных основ управления персоналом государственной службы, порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства РК в сфере государственной службы, а также мониторинга и анализа причин нарушения законодательства РК в сфере государственной службы.

Основным нововведением является переход к модели государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности. Вместе с тем определены требования к госслужащим и их обязанностям. Среди них – патриотизм, профессионализм, открытость, этичность, безупречная репутация и нетерпимость к правонарушениям и конфликту интересов.

Кроме того, предусматривается профессионализация государственного аппарата. Для этого вводится институт подготовки к поступлению на госслужбу. С целью цифровизации кадровых процедур вся работа будет построена в цифровом формате через информационную систему "Е-қызмет".

Для повышения привлекательности пересмотрены социальные гарантии госслужащих (индексация заработной платы не реже одного раза в три года, компенсация за работу в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни, в случае упразднения госоргана выплата выходного пособия в размере четырех среднемесячных заработных плат при наличии стажа госслужбы не менее трех лет и др)

Банковская деятельность, финансовые организации

Со 2 июля правила об общих условиях осуществления банковской деятельности должны содержать:

порядок предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения;

особенности предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с участием доверенного лица.

Аналогичные требования установлены в отношении Правил предоставления микрокредитов

С 1 июля при наличии просроченной задолженности по потребительским банковским займам или микрокредитам, не обеспеченным залогом имущества, перед двумя и более кредиторами, являющимися банками, МФО либо коллекторскими агентствами, заемщик вправе обратиться за коллективным урегулированием задолженности через платформу коллективного урегулирования, функционирующую при службе финансового омбудсмана.

С 18 июля:

Согласие клиента на создание ключей электронной цифровой подписи и выдачу сертификата ЭЦП, в том числе полученных при личном присутствии клиента в банке, хранится в ЦОИД с возможностью отзыва клиентом ранее выданных согласий.

Банк принимает решение по заявлению физического лица на заключение договора потребительского банковского займа, не обеспеченного залогом имущества, в течение одного часа с момента его поступления.

Банку запрещается принимать положительное решение, а также заключать такой договор, при наличии в кредитном отчете информации о поданном этим физическим лицом в иной банк или МФО, заявления на получение банковского займа или микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, по которому отсутствует статус о принятом решении.

Банку запрещается заключать договор потребительского банковского займа, не обеспеченного залогом имущества, в случае непредоставления банком в кредитное бюро информации о подаче физическим лицом заявления на заключение такого договора и принятом по нему решении.

Также с 1 июля вводятся нормы, устанавливающие усиленный надзор, восстановление финансовой устойчивости и урегулирование банка в случае ухудшения его финансового положения.

С 1 июля в ГПК вносятся поправки, согласно которым:

Не допускается принятие мер к обеспечению иска в отношении банка, находящегося в режиме урегулирования.

Не допускается принятие мер к обеспечению иска в отношении приостановления действия оспариваемого правового акта, принятого уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национальным Банком РК в пределах своей компетенции, по приостановлению действия или лишению лицензий и (или) приложений к ним на осуществление деятельности на финансовом рынке, его письменных предписаний, а также оспариваемого правового акта, принятого уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национальным Банком РК в пределах своей компетенции, по применению мер надзорного реагирования (кроме рекомендательных мер надзорного реагирования), о применении к банку, филиалу банка – нерезидента РК режимов усиленного надзора, восстановления финансовой устойчивости, о применении к банку режима урегулирования и инструментов урегулирования в соответствии с Законом "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

С 1 июля в Бюджетном кодексе определены особенности государственного участия в урегулировании системно значимого банка

Правительство РК вправе участвовать в урегулировании системно значимых банков путем:

реализации государственных инвестиционных проектов, направленных на урегулирование системно значимых банков путем приобретения акций системно значимого банка, находящегося в режиме урегулирования, либо акций стабилизационного банка, которому передаются активы и обязательства системно значимого банка, находящегося в режиме урегулирования;

предоставления государственной гарантии РК по займам для урегулирования системно значимого банка в качестве обеспечения исполнения обязательств по займу последней инстанции системно значимого банка либо стабилизационного банка, которому будут переданы активы и обязательства системно значимого банка.

В свою очередь, Нацбанк вправе предоставить заем последней инстанции системно значимому банку, к которому применен режим урегулирования, либо стабилизационному банку, которому будут переданы активы и обязательства системно значимого банка, к которому применен режим урегулирования в соответствии с Законом "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", исключительно для покрытия краткосрочного дефицита ликвидности при соблюдении следующих условий:

принятия Правительством РК либо национальным управляющим холдингом решения о приобретении акций системно значимого банка либо стабилизационного банка, которому будут переданы активы и обязательства системно значимого банка;

предоставления государственной гарантии РК по займам для урегулирования системно значимого банка в качестве обеспечения исполнения обязательств на сумму займа последней инстанции в полном объеме.

С 1 июля Нацбанк устанавливает нормативы минимальных резервных требований к:

организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, имеющим право осуществлять прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических и (или) юридических лиц и имеющим доступ к операциям Национального Банка Казахстана;

Национальному оператору почты.

С 1 июля внедряется порядок управления финансовыми продуктами

Субъект поведенческого надзора осуществляет непрерывный процесс управления финансовым продуктом на этапах разработки, продвижения (рекламы), предоставления, мониторинга и прекращения предоставления финансового продукта.

При разработке финансового продукта субъект поведенческого надзора:

определяет характеристики и условия предоставления финансового продукта;

определяет категорию потенциальных потребителей финансовых услуг, целям (потребностям) которых будет соответствовать финансовый продукт;

оценивает риски для потребителей финансовых услуг, связанные с приобретением (получением) ими финансового продукта и его использованием;

осуществляет иные мероприятия, направленные на снижение рисков финансового продукта для потребителей финансовых услуг.

При предоставлении финансового продукта субъект поведенческого надзора предлагает потребителю финансовых услуг финансовые продукты исходя из критериев пригодности.

Субъект поведенческого надзора должен определить потенциальные основания для прекращения предоставления финансового продукта, а также действия по информированию потребителей финансовых услуг и исполнению обязательств перед потребителями финансовых услуг при прекращении предоставления финансового продукта.

С 18 июля финорганизации (за исключением кредитных товариществ и ломбардов) обязаны предоставлять в кредитное бюро в режиме реального времени информацию о субъекте кредитной истории – физическом лице по договорам потребительского банковского займа (договорам о предоставлении потребительского микрокредита), не обеспеченного залогом имущества, включающую:

дату и время подачи заявления на заключение договора с указанием индивидуального идентификационного номера физического лица, идентификатора заявления, суммы банковского займа (микрокредита);

дату и время одобрения либо отказа в одобрении заявления, указанного в абзаце втором настоящей части, идентификатор такого заявления, суммы одобренного по такому заявлению банковского займа (микрокредита) и периодического платежа по нему;

дату и время выдачи банковского займа (микрокредита) по заявлению, указанному в абзаце втором настоящей части, идентификатор такого заявления, суммы выданного по такому заявлению банковского займа (микрокредита) и периодического платежа по нему.

Данные требования распространяются на заявление на увеличение суммы потребительского банковского займа (микрокредита) либо заявление на предоставление потребительского банковского займа (микрокредита), не обеспеченного залогом имущества, в рамках ранее заключенного договора, условиями которого предусмотрена передача денег в полном объеме или частями на основании заявления, за исключением заявлений на предоставление потребительского банковского займа (микрокредита), заключенного в целях приобретения товаров, работ или услуг и предусматривающего перечисление суммы займа непосредственно на банковский счет продавца (поставщика) товаров, работ или услуг.

Также с 18 июля:

Микрофинансовая организация принимает решение по заявлению физического лица на заключение договора о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом, в течение одного часа с момента его поступления.

МФО запрещается принимать положительное решение по заявлению физического лица на заключение договора о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, а также заключать такой договор при наличии в кредитном отчете информации о поданном этим физическим лицом в иную МФО или банк заявлении на заключение договора о предоставлении микрокредита или договора банковского займа, не обеспеченного залогом имущества, по которому отсутствует статус о принятом решении.

МФО запрещается заключать договор о предоставлении потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, в случае непредоставления микрофинансовой организацией в кредитное бюро информации о подаче физическим лицом заявления на заключение такого договора и принятом по нему решении.

Требования не распространяются на случаи выдачи потребительского микрокредита, не обеспеченного залогом имущества, для погашения задолженности по микрокредиту заемщика – физического лица, полученному в той же микрофинансовой организации.

При наличии просроченной задолженности по потребительским микрокредитам и (или) потребительским банковским займам, не обеспеченным залогом имущества, перед двумя и более кредиторами, являющимися микрофинансовыми организациями, банками либо коллекторскими агентствами, заемщик вправе обратиться за коллективным урегулированием задолженности через платформу коллективного урегулирования, функционирующую при службе финансового омбудсмана.

С 1 июля вводятся Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для микрофинансовых организаций (МФО)

Целью Правил является определение требований к формированию в МФО систем управления рисками и внутреннего контроля путем обеспечения:

надлежащей практики корпоративного управления и надлежащего уровня деловой этики и риск-культуры;

соблюдения МФО и его работниками требований гражданского, налогового, банковского законодательства РК и др., нормативных правовых актов уполномоченного органа, внутренних политик, процедур и иных внутренних документов МФО;

эффективного управления рисками МФО посредством своевременного их выявления, измерения, контроля и мониторинга для обеспечения соответствия собственного капитала МФО уровню принимаемых ею рисков;

своевременного обнаружения и устранения недостатков в деятельности МФО и ее работников;

создания в МФО адекватных механизмов для решения непредвиденных или чрезвычайных ситуаций.

С 1 июля вводится порядок коллективного урегулирования задолженности

При наличии у заемщика просроченной задолженности по потребительским кредитам, не обеспеченным залогом имущества, перед двумя и более кредиторами, а также коллекторскими агентствами, которым уступлены права (требования) по договору, и при отсутствии у заемщика иных кредитов, обеспеченных залогом имущества, заемщик вправе обратиться за коллективным урегулированием задолженности в электронной форме через платформу коллективного урегулирования, функционирующую при банковском омбудсмане и микрофинансовом омбудсмане:

к банковскому омбудсману – при наличии задолженности по банковским займам;

к микрофинансовому омбудсману – при наличии задолженности по микрокредитам;

к банковскому омбудсману либо микрофинансовому омбудсману – при наличии одновременно задолженности по банковским займам и микрокредитам, с последующим осуществлением процедуры коллективного урегулирования банковским омбудсманом и микрофинансовым омбудсманом совместно.

Процедура коллективного урегулирования задолженности, включая согласование изменений условий договоров и формирование графика погашения задолженности, осуществляется банковским омбудсманом и (или) микрофинансовым омбудсманом с участием кредиторов заемщика в пределах их компетенции.

Кредиторы, получившие уведомление о начале процедуры коллективного урегулирования задолженности, в течение 5 рабочих дней формируют и направляют банковскому омбудсману, микрофинансовому омбудсману предложения по изменению условий договора.

Банковский омбудсман, микрофинасовый омбудсман после получения информации от всех кредиторов в течение 2 рабочих дней уведомляет заемщика об условиях коллективного урегулирования задолженности посредством платформы.

При выражении заемщиком несогласия с предложенными условиями коллективного урегулирования задолженности или недостижении взаимоприемлемого решения между кредиторами и заемщиком по условиям коллективного урегулирования задолженности в течение 2 рабочих дней при наличии таких обстоятельств заемщику направляется уведомление об отказе в коллективном урегулировании задолженности, а также разъясняется его право обратиться к каждому кредитору отдельно для рассмотрения вопроса о реструктуризации задолженности в индивидуальном порядке.

С 19 июля вводятся Правила работы межбанковской системы мобильных платежей

В системе осуществляются платежи и переводы денег в тенге на основании указаний клиентов и платежных сообщений участников.

Система функционирует на основе следующих принципов:

взаимодействие участников с Оператором по защищенным каналам связи;

круглосуточный режим приема и обработки платежных сообщений участников;

указание в платежном сообщении одного участника-отправителя денег и одного участника-бенефициара;

отсутствие приоритетов обработки платежных сообщений;

прием и обработка платежных сообщений в режиме реального времени;

окончательность и безотзывность электронных платежей после принятия их Оператором на исполнение;

обработка электронных платежей на основе клиринга;

использование ограничений на максимальную дебетовую чистую позицию участника;

ограничение максимальной суммы одного платежа или перевода денег.

Участник-бенефициар обеспечивает доступность денег клиенту для распоряжения в мгновенном режиме.

Для предотвращения мошенничества в системе устанавливается ограничение на максимальную сумму 1 операции между физическими лицами в размере 1 000 000 тенге. Участниками могут устанавливаться дополнительные ограничения по частоте указанных операций.

Ограничения в системе по платежам по QR-коду отсутствуют.

Платежи по QR-коду осуществляются путем сканирования QR-кода, сформированного участником-бенефициаром в оборудовании (устройстве), предназначенном для приема платежей с использованием платежных карточек или мобильных платежей.

В АРРФР утвердили:

Требования к условиям осуществления банковской деятельности;

Требования к осуществлению микрофинансовой деятельности.

Документы содержат:

перечень сведений, которые должны содержать правила об общих условиях осуществления банковской деятельности и деятельности МФО;

принципы добросовестного поведения при оказании услуг;

порядок раскрытия информации при консультировании клиентов;

порядок осуществления ответственного микрокредитования;

порядок заключения договора с физическим лицом, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе требования к его содержанию, оформлению, обязательным условиям;

виды и признаки недобросовестных практик, а также порядок их выявления;

ответственные деловые практики к взысканию задолженности при работе с неплатежеспособными потребителями;

порядок рассмотрения обращений клиентов;

требования к разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности клиентов;

положение о порядке работы с клиентами, в том числе порядок предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения и др.

Требования вводятся в действие с 21 июля.

Цифровой тенге

Правила выпуска, обращения и погашения цифровых тенге утвердил Нацбанк

Эмитентом цифрового тенге выступает Национальный Банк. Выпуск цифрового тенге осуществляется Национальным Банком в пределах суммы денег, полученных от участников платформы цифрового тенге.

Операции с цифровыми тенге осуществляются на платформе цифровых тенге.

При соблюдении участником платформы требований технической документации допускается хранение цифровых тенге на внешних электронных носителях, позволяющих физическим лицам – пользователям платформы цифрового тенге распоряжаться цифровыми тенге в соответствии с условиями договора цифрового счета.

Цифровой счет на платформе цифрового тенге открывается пользователю участником платформы. Участник платформы открывает одному пользователю платформы цифрового тенге не более одного цифрового счета.

Открытие цифрового счета с режимом сберегательного счета не допускается.

Приобретение цифрового тенге пользователем платформы осуществляется за счет наличных денег или в безналичном порядке.

Маркировка цифровых тенге осуществляется путем присвоения цифровому тенге уникальных буквенно-цифровых или графических знаков, обеспечивающих его дальнейшую идентификацию и мониторинг проведенных операций.

Налоги, Налоговый кодекс

С 1 июля налоговые органы могут устанавливать временные ограничения на выезд руководителей юридических лиц, ИП и лиц занимающихся частной практикой

Временное ограничение применяется налоговым органом путем вынесения постановления.

Постановление о временном ограничении на выезд выносится в случае, когда налогоплательщик не погашает налоговую задолженность в сумме, превышающей предельный размер налоговой задолженности, на протяжении более трех месяцев со дня возникновения такой задолженности и при условии применения к такому налогоплательщику предусмотренных мер принудительного взыскания.

Временное ограничение на выезд при необходимости проведения за пределами РК лечения лица, выезд которого временно ограничен, может быть приостановлено на определенный срок постановлением о приостановлении временного ограничения на выезд, при условии, что такая необходимость подтверждена документально.

Временное ограничение на выезд отменяется в случаях:

погашена налоговая задолженность и (или) установлено отсутствие налоговой задолженности;

прекращено налоговое обязательство.

Постановления о временном ограничении, о приостановлении временного ограничения или об отмене временного ограничения на выезд направляются посредством информационной системы налогового органа в информационную систему КНБ РК.

Предельный размер налоговой задолженности, при превышении которого применяется временное ограничение на выезд из РК установлен в размере 27 000 МРП.

Новой статьей 252-1 ГПК регламентировано санкционирование судом постановления налогового органа о временном ограничении на выезд

Постановление, подлежащее санкционированию судом, представляется налоговым органом в суд по месту нахождения юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой.

К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность принятия санкционируемых действий.

Постановление налогового органа должно быть рассмотрено судом в течение трех рабочих дней с момента поступления материалов для санкционирования.

Рассмотрев постановление налогового органа и приложенные к нему материалы, суд дает санкцию на временное ограничение на выезд из РК первого руководителя (лица, его замещающего) юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, приостановление или отмену такого ограничения либо отказывает в даче санкции.

Дача санкции осуществляется путем проставления на постановлении налогового органа штампа суда "Санкционирую", заверяемого подписью судьи. В случае отказа в даче санкции судья выносит определение об отказе в даче санкции.

Дача санкции на постановление налогового органа, представленное в форме электронного документа, осуществляется судом путем удостоверения посредством ЭЦП судьи.

Изменения в Налоговом кодексе с 1 июля 2026 года

Основные поправки:

замена термина "иностранец" на "иностранный гражданин" по всему тексту;

приведение написания национальной валюты к форме "теңге";

уточнение формулировок, связанных с административно-территориальным устройством (новый порядок: "столица, область, город республиканского значения");

замена упоминаний "Парламент" на "Курултай", а также добавление "Қазақстан Халық Кеңесі";

корректировка юридической терминологии: в пп. 3) п.3 статьи 332 "законодательные акты" → "законы";

уточнение формулировок по референдумам (вместо "республиканский референдум" теперь "всенародный референдум");

Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 40 Закона "О Конституционном суде Республики Казахстан", из Налогового кодекса также исключается государственная пошлина за обращение в Конституционный суд.

Банкротство

С 1 июля специализированные межрайонные экономические суды также рассматривают дела о реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также их ликвидации без возбуждения процедуры банкротства.

Государственный бюджет

С 1 июля вводятся Правила составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета отражает все операции по поступлениям и финансированию расходов республиканского бюджета, проведенные за отчетный финансовый год.

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета составляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год включает:

пояснительную записку;

аналитический отчет об исполнении статей закона о республиканском бюджете за отчетный финансовый год;

отчет об исполнении республиканского бюджета за соответствующий финансовый год, представляющий собой данные об исполнении показателей республиканского бюджета;

аналитический отчет об исполнении республиканского бюджета по поступлениям, расходам, составленный на основе результатов мониторинга, оценки результатов;

аналитический отчет по поступлениям консолидированного бюджета;

сводные отчеты субъектов квазигосударственного сектора и иных получателей бюджетных средств;

годовую консолидированную финансовую отчетность об исполнении республиканского бюджета;

отчеты администраторов бюджетных программ о результатах мониторинга осуществления функций центральных исполнительных органов, переданных в конкурентную среду, принятых решениях и мерах;

отчеты субъектов квазигосударственного сектора об использовании средств чистого дохода, оставшихся после выплаты дивидендов (части чистого дохода) в республиканский бюджет;

итоги оценки результатов;

Национальный доклад по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором.

Предпринимательство

Государственную гарантию по поддержке частного предпринимательства внедряют в Казахстане

Государственной гарантией РК по поддержке частного предпринимательства является обязательство Правительства РК перед специальным фондом развития предпринимательства в соответствии с условиями договора гарантии по поддержке частного предпринимательства полностью или частично погасить сумму его задолженности перед финансовыми и иными организациями при недостаточности средств специального фонда развития предпринимательства для исполнения обязательств по предоставленным им гарантиям по инвестиционным проектам с суммой финансирования свыше семи миллиардов тенге.

Государственная гарантия по поддержке частного предпринимательства предоставляется в пределах лимита, установленного законом о республиканском бюджете, на основании постановления Правительства РК.

К специальному фонду развития предпринимательства, претендующему на получение государственной гарантии, предъявляются следующие требования:

иметь положительное отраслевое заключение центрального уполномоченного органа соответствующей отрасли;

иметь положительное экономическое заключение центрального уполномоченного органа по бюджетной политике;

не иметь задолженности по погашению и обслуживанию ранее полученных гарантированных государством займов и не иметь просроченной задолженности перед кредиторами;

являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена;

объем фактически осуществленных гарантийных выплат за последние пять лет до момента обращения специального фонда по развитию предпринимательства за получением государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства не должен превышать пятнадцать процентов от объема собственного капитала. При этом объем гарантийных выплат указывается за вычетом суммы гарантийных выплат, которые возмещены в рамках гарантирования.

Исполнение обязательств по государственной гарантии по поддержке частного предпринимательства осуществляется в течение 18 месяцев с даты предъявления требований по исполнению обязательств по государственной гарантии.

Приняты Правила мониторинга мер господдержки частного предпринимательства и их получателей

Мониторинг осуществляется посредством определения соответствия субъекта частного предпринимательства базовым требованиям в системе первого уровня:

на начальном этапе – для принятия отраслевым госорганом или оператором решения о дальнейшем рассмотрении заявки на получение меры государственной поддержки в системе второго уровня;

на завершающем этапе – для принятия решения по выплате получателю.

Автоматически проверяют:

наличие меры государственной поддержки частного предпринимательства в реестре;

наличие в реестре действительного договора у администратора с оператором на перечисление бюджетных средств получателю;

достаточности денежных средств на счету администратора или оператора для покрытия обязательств по выплате меры государственной поддержки.

При соответствии субъекта частного предпринимательства базовым требованиям в течение 3 рабочих дней оператор на основании сводной ведомости на оплату денежных средств формирует для органов государственного казначейства платежное поручение для оплаты денежных средств получателю.

Регистрация юридических лиц

С 1 июля внесены поправки в Закон "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств"

Наличие судебных актов, постановлений (запретов, арестов) судебных исполнителей и правоохранительных органов, налоговой задолженности, задолженности и (или) неисполненных обязанностей по уплате таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, не погашенных в течение 4 месяцев со дня их возникновения у юридического лица, структурного подразделения юридического лица или структурного подразделения юридического лица – нерезидента, осуществляющего деятельность в РК через постоянное учреждение, и физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве ИП, или лица, занимающегося частной практикой, в размере 45 МРП и более, задолженности по социальным платежам у иных юридических лиц, зарегистрированных за руководителем или учредителем юридического лица, а также случаи, предусмотренные подпунктами 3), 4), 4-1), 5) и 8) части первой статьи 11 настоящего Закона, являются основаниями для оставления электронного уведомления без исполнения с извещением об этом заявителя.

Транспорт, электросамокаты

С 1 июля установлена административная ответственность за допуск к управлению электросамокатами лиц, не имеющих право управлять транспортным средством

В КОАП добавлена новая статья 619-2. Допуск к управлению по проезжей части дороги электрическим самокатом лица, не имеющего либо лишенного права управления транспортным средством.

1. Допуск юридическим лицом или ИП, осуществляющим деятельность по сдаче в аренду электрических самокатов, к управлению по проезжей части дороги электрическим самокатом лица, не имеющего либо лишенного права управления транспортным средством, - влечет штраф в размере 25 МРП.

2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных или иных сооружений либо иного имущества, - влечет штраф в размере 40 МРП.

Также лиц, управляющих электросамокатами, отнесли к иным участникам дорожного движения.

С 1 июля кикшеринговые компании обязали страховать гражданско-правовую ответственность владельцев транспортных средств.

Соответствующее дополнение внесено в В ЗРК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств".

Также внесены дополнения в ЗРК "О дорожном движении" касательно электросамокатов.

Юридические лица и ИП, осуществляющие деятельность по сдаче в аренду электрических самокатов, обязаны:

осуществлять техническое обслуживание и изъятие из эксплуатации неисправных электрических самокатов;

обеспечить идентификацию пользователей, их проверку на предмет наличия действительного водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории и отсутствия сведений о лишении права управления транспортными средствами посредством реализации интеграции с цифровыми системами уполномоченных органов. Не допускать аренду и управление на проезжей части дороги электрическими самокатами лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста и не имеющими или лишенными права управления транспортными средствами;

предупреждать пользователей о возможных штрафах или последствиях за нарушение правил использования;

во время поездки контролировать поведение пользователей с помощью технологий для отслеживания местоположения и скорости передвижения электрических самокатов;

автоматически ограничивать максимальную разрешенную скорость движения электрических самокатов в зонах с различными скоростными режимами для электрических самокатов, установленную законодательством Республики Казахстан;

не допускать оставления электрических самокатов там, где они могут создавать помехи для пешеходов и транспорта;

заключать договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на каждый электрический самокат;

вести учет с присвоением и размещением на электрическом самокате регистрационного номера в порядке, определяемом уполномоченным органом;

передавать данные о местоположении электрических самокатов в уполномоченный орган для целей обеспечения общественного порядка и безопасности.

Допуск электрических самокатов, сдаваемых в аренду юридическими лицами и ИП, к участию в дорожном движении осуществляется при наличии договора обязательного страхования ГПО владельцев транспортных средств и регистрационного номера, размещаемого на электрическом самокате.

Как будут присваивать регистрационные номера электросамокатам с 1 июля

МВД приняло Правила ведения учета и присвоения юридическими лицами и ИП, осуществляющими деятельность по сдаче в аренду электрических самокатов, регистрационного номера на электрический самокат.

Операторы аренды ведут учет регистрационных номеров электросамокатов.

Учет регистрационного номера, присвоенного электрическому самокату, включает следующие сведения:

марка, модель и год выпуска;

серийный номер;

дата ввода и вывода из эксплуатации;

сведения о техническом обслуживании и ремонте;

регистрационный номер.

Присвоение регистрационного номера осуществляется операторами аренды индивидуально путем определения латинской буквы и пяти цифр до его ввода в эксплуатацию.

После определения латинской буквы оператор аренды направляет письменное уведомление о своем решении другим операторам аренды.

Порядковый номер присваивается в сквозном порядке, начиная с "00001". Порядковый номер увеличивается последовательно.

При выводе электрического самоката из эксплуатации регистрационный номер сохраняется в учете оператора аренды и не может быть присвоен другому электрическому самокату.

Регистрационный номер изготавливается из материала устойчивого к механическим повреждениям, воздействию влаги, ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, обеспечивающего сохранность и читаемость регистрационного номера, а также иметь светоотражающее покрытие.

Регистрационный номер размещается на задней части электрического самоката над задним колесом, а также на левой и правой сторонах рулевой стойки электрического самоката.

Архивы

С 11 июля казахстанские архивы переводят в цифровой формат

В Закон "О Национальном архивном фонде и архивах" добавлена новая статья 15-2, которой определен статус Цифровых архивов.

Цифровой архив является совокупностью электронных архивных документов и электронных копий архивных документов, организованных и хранимых в электронной форме в порядке, определенном уполномоченным органом.

Цифровой архив функционирует в целях сохранения историко-культурного наследия народа Казахстана.

Цифровой архив обеспечивает доступность, сохранность, целостность и конфиденциальность хранимой информации в соответствии с требованиями законодательства РК.

Цифровой архив включает в себя электронные архивные документы и электронные копии архивных документов на бумажном носителе, сформированные и хранящиеся в соответствии с законодательством РК о Национальном архивном фонде и архивах.

АППК

С 11 июля в АППК внесено дополнение:

Заслушиванием в письменной форме признается направление предварительного решения по административному делу участнику административной процедуры с последующим получением от него возражений на данное предварительное решение в письменной (бумажной и (или) цифровой) форме.

Информационная безопасность, кибербезопасность, защита персональных данных

Установлены Минимальные требования по обеспечению информационной безопасности для финорганизаций

Руководство финорганизации утверждает политику информационной безопасности. При этом первый руководитель несет персональную ответственность за ее обеспечение.

Финансовая организация обеспечивает информационную безопасность при доступе к своей цифровой инфраструктуре работников, клиентов финансовой организации, а также лиц, не являющихся работниками или клиентами финансовой организации.

Телекоммуникационные соединения, выходящие за пределы периметра защиты финансовой организации, подлежат шифрованию.

Финорганизации для взаимодействия с госорганами и гражданами используют только казахстанские адреса электронной почты.

В цифровых системах финансовой организации используется функция ведения аудиторского следа, которая отражает как минимум:

события установления соединений, идентификации, аутентификации и авторизации (успешные и неуспешные), включая IP-адрес источника соединения;

события модификации настроек безопасности;

события модификации групп пользователей и их полномочий;

события модификации учетных записей пользователей и их полномочий;

события, отражающие установку обновлений и (или) изменений;

события изменения параметров ведения аудиторского следа.

При хранении аудиторского следа обеспечивается контроль его неизменности. Срок хранения аудиторского следа составляет не менее 3 месяцев в оперативном доступе и не менее 1 года в архивном доступе, либо не менее 1 года в оперативном доступе.

Доступ работников финансовой организации, третьих лиц, с которыми у финансовой организации заключены договоры, или клиентов к цифровым системам финорганизации осуществляется по результатам процедуры идентификации и аутентификации.

Для дистанционного подтверждения личности при регистрации применяется комбинация как минимум из следующих проверок:

биометрическая проверка клиента по изображению лица с использованием государственной базы данных изображений;

проверка владения телефонным номером, зарегистрированным в государственной базе номеров мобильных телефонов граждан.

Как работает национальная система биометрической аутентификации: с 12 июля вводятся правила

Работа национальной системы включает в себя сбор, использование, хранение и уничтожение биометрических данных.

Сбор включает в себя получение биометрических данных лица с учетом его согласия на сбор, обработку персональных данных. По итогам сбора биометрических данных в национальной системе формируется эталонное изображение лица.

В процессе биометрической аутентификации при сравнении с эталонным изображением, в целях предотвращения подмены проводится проверка достоверности текущего изображения лица, которая включает автоматизированный анализ видеопотока для выявления признаков несоответствия, в т.ч. использования поддельных, статических либо заранее записанных изображений или видеоматериалов.

Первичное сравнение изображений в национальной системе происходит на основании биометрических данных, полученных из Государственной базы данных "Физические лица" или Единой информационной системы "Беркут" (далее – цифровые системы), последующее сравнение изображений осуществляется с применением эталонных изображений из национальной системы.

Для первичного сравнения изображений в целях установления личности используется текущее изображение лица и документы, удостоверяющие личность, из цифровых систем.

После завершения процедуры биометрической аутентификации инициатору передается информация об успешном или неуспешном прохождении биометрической аутентификации электронным сообщением.

Обновлены правила уведомления казахстанцев о нарушении безопасности персональных данных

В течение 1 рабочего дня c момента обнаружения нарушения безопасности персональных данных, собственник или оператор уведомляют уполномоченный орган о данном нарушении с указанием следующей информации:

контактные данные лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (при наличии);

меры, предпринятые для устранения нарушения;

персональные данные субъектов, необходимые для последующего направления им уведомления: ФИО (при его наличии) и (или) ИИН и (или) абонентский номер сотовой связи.

Центр обеспечения кибербезопасности, служба реагирования на инциденты кибербезопасности, национальный координационный центр кибербезопасности и др. в течение трех часов c момента обнаружения ими нарушения безопасности персональных данных оповещают уполномоченный орган о данном нарушении

Оператор "цифрового правительства" на основании информации, полученной от уполномоченного органа, уведомляет субъектов о нарушении безопасности персональных данных путем направления информации в личный кабинет на веб-портале "цифрового правительства", мобильное приложение "цифрового правительства" и (или) на их абонентский номер сотовой связи в виде СМС.

Животный, растительный мир, экология, сельское хозяйство

С 20 июля вводятся в действие поправки по вопросам ответственного обращения с животными

Определено понятие: бродячие животные – собаки и кошки, которые не имеют владельца.

Учет собак и кошек осуществляется с использованием чипа как обязательного изделия (средства) учета домашних животных.

Если дальнейшее использование животного по целевому назначению невозможно, владелец животного или ответственное лицо обязаны обеспечить содержание такого животного до его естественной смерти либо передать его в приют для животных, пункт временного содержания животных, физическим или юридическим лицам, способным создать необходимые условия. При передаче животного в пункт временного содержания животных владелец или ответственное лицо обязаны обеспечить его содержание до определения юридической судьбы животного.

В случае, если состояние здоровья животного в силу возрастных изменений, наличия хронических заболеваний, посттравматического состояния подразумевает ухудшение качества жизни животного, связанное с регулярными болевыми ощущениями либо нарушением систем органов или тяжелыми функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата, по заключению ветеринарного врача владелец животного вправе принять решение об эвтаназии.

Владелец или ответственное лицо, допустившие нарушение требований к выгулу домашних животных, повлекшее за собой причинение вреда жизни или здоровью человека, животных и имуществу физических или юридических лиц, обязаны возместить причиненный вред в порядке, установленном законодательством РК.

В случае нарушения правил содержания и выгула домашних животных, повлекшего тяжкий, средней тяжести вред здоровью человека, владелец такого животного обязан провести эвтаназию в порядке, установленном Законом.

Маслихаты наделены полномочиями по установлению порядка и сроков регулирования численности бродячих животных (за исключением кошек).

С 1 июля вводятся новые правила выдачи разрешения на ловлю рыб и других водных животных

Государственная услуга оказывается межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства МСХ РК физическим и юридическим лицам.

Для получения государственной услуги нужно подать заявление через портал.

При направлении заявления в "личном кабинете" отображается статус о его принятии, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

При предоставлении услугополучателем полного пакета документов, работник ответственного подразделения в течение 1 рабочего дня рассматривает их на предмет соответствия требованиям Правил и оформляет разрешение на изъятие рыб и других водных животных, численность которых подлежит регулированию.

Результат оказания государственной услуги направляется посредством портала в "личный кабинет" услугополучателя в "Е-лицензирование" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП руководителя услугодателя.

Иммигранты

Новые Правила регистрации иммигрантов в РК с 1 июля 2026 года

Иммигранты, прибывающие в РК из государств, с которыми установлен порядок пребывания сроком до 90 суток, регистрируются в ОВД РК не позднее 30 календарного дня со дня пересечения Госграницы РК, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными РК.

Для регистрация в ОВД РК иммигрант вносит следующие сведения в ИС МП: ФИО, дата рождения, паспортные данные, данные лица, предоставляющего место для пребывания, адрес временного пребывания.

После внесения сведений лицо, предоставляющее место для пребывания, получает уведомление в мобильном приложении о регистрации иммигранта и подтверждает согласие либо отказывает в регистрации по месту пребывания.

После подтверждения в регистрации по месту пребывания в личном кабинете иммигранта в ИС МП формируется справка о регистрации.

Регистрация иммигрантов в РК по месту пребывания осуществляется в жилых домах, квартирах, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, а также в зданиях и помещениях используемых для проживания людей.

Основания для отказа в регистрации иммигранта в ИС МП:

установление недостоверности сведений, представленных иммигрантом для регистрации;

нарушение иммигрантом срока пребывания в РК;

отказ лица, предоставляющего место для пребывания (проживания), в регистрации иммигранта по заявленному адресу.

При изменении адреса иммигрантом самостоятельно в течение пяти рабочих дней производится регистрация по новому адресу пребывания (проживания).

Государственные предприятия

Новые Правила приема на работу и увольнения работников госпредприятий с 1 июля 2026 года

Прием на работу работников предприятия осуществляется в соответствии с решением работодателя в порядке назначения или по конкурсу.

Основные требования при отборе: образование по профилю, уровень профподготовки, соответствие квалификационным требованиям.

Для участия в конкурсе нужно представить нарочно или на адрес электронной почты документы:

заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

копию документа, удостоверяющего личность;

автобиографию или резюме, в которых указаны адрес фактического места жительства и контактных телефонов;

копии документов об образовании;

копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);

медицинскую справку о состоянии здоровья по форме № 075/у.

Конкурс состоит из следующих этапов:

квалификационная оценка участников конкурса; проведение собеседования с кандидатами; подведение итогов конкурса.

Комиссия по итогам конкурсного отбора вносит руководителю предприятия решение комиссии с рекомендацией о принятии на должность в предприятии победителя конкурса.

С кандидатом, получившим положительное заключение комиссии, руководитель предприятии заключает трудовой договор и издает акт о приеме на работу, с которым работник ознакамливается.

ЧС, возмещение ущерба от ЧС

С 1 июля действуют новые Правила возмещения ущерба при ЧС природного характера

Возмещение осуществляется за счет бюджетных средств местных исполнительных органов, организаций, добровольных взносов граждан, фондов и общественных объединений, иных источников, не противоречащих действующему законодательству РК.

Возмещению подлежат:

жилище (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии, модульный (мобильный) жилой дом);

предметы для хранения и приготовления пищи – холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;

предметы мебели для приема пищи – стол и стул;

предметы мебели для сна – кровать (диван);

предметы средств информирования граждан – телевизор (радио);

предметы для ухода за одеждой – стиральная машина;

предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) – насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (переносная печь);

запасы бытового топлива, предназначенные для теплогенерирующих устройств жилых домов, квартир, комнат в общежитии, модульных (мобильный) жилых домах;

кресло-коляска – специальное средство, обеспечивающее передвижение лица с инвалидностью.

При этом возмещение по большинству категорий ограничено размером до 150 МРП.

Для возмещения вреда (ущерба), местным исполнительным органом создается комиссия.

Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение тридцати календарных дней со дня возникновения ЧС представляют заявление в местный исполнительный орган, либо в электронном виде посредством мобильного приложения веб-портала "цифрового правительства" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП.

Заявление о возмещении материального ущерба рассматривается в течение 15 рабочих дней.

Выплата осуществляется пострадавшим в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения.

Образование

С 12 июля обновлены правила выбора учебников педагогами

Педагоги государственных школ выбирают учебники и УМК один раз в год через цифровую систему (ЦС).

Для выбора учебников издательство публикует их электронную демонстрационную версию на сайте Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования (РНП ЦЭСО).

Выбор делает педагог через методические объединения и методический совет школы.

УМК отдельно не выбирается (только вместе с учебником).

В параллельных классах по одному предмету должен быть один и тот же учебник.

До 10 апреля проходит обсуждение на методсовете школы и составление протокола.

До 15 апреля учителя и руководители методобъединений должны зайти в ЦС, отметить выбранные учебники и прикрепить протокол.

С марта по апрель проводится выставка учебников, где учителя, родители и общественность может ознакомиться с новой школьной учебной литературой и получить информационную поддержку.

Военнослужащие

Военнослужащих будут назначать по цифровому рейтингу

С 6 июля вводятся поправки по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы.

Предусматривается внедрение цифрового рейтинга для отбора военнослужащих на вышестоящие должности, за исключением военнослужащих специального государственного органа.

Военнослужащим Вооруженных Сил и Пограничной службы будет выплачиваться денежное содержание в трехкратном размере при участии в ликвидации ЧС, проведении антитеррористических операций, а также в обеспечении режима ЧП.

Выплатой в размере минимальной заработной платы обеспечивается также военнослужащий, проходящий службу не на воинских должностях и находящийся в распоряжении командира, если он является подозреваемым по уголовному делу.

Военнослужащему предоставляется возможность увольнения с воинской службы по собственному желанию при наличии выслуги 25 и более лет.

Период нахождения военнослужащего в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет будет засчитываться в выслугу лет.

Исполнительное производство

С 6 июля вводятся в действие поправки по вопросам исполнительного производства

Исполнительный лист выписывается судом первой инстанции в течение пяти рабочих дней со дня вступления решения в законную силу или возвращения дела из вышестоящего суда.

Исполнительные документы могут быть предъявлены к принудительному исполнению не ранее пяти рабочих дней после вступления судебного акта в законную силу или с момента их вынесения, выписки либо выдачи иными органами и уполномоченными лицами, за исключением исполнительных документов, предусмотренных подпунктом 4) пункта 1 настоящей статьи, исполнительных документов, подлежащих немедленному исполнению, а также вынесенных в соответствии с частью третьей статьи 470 УПК или абзацем вторым части второй статьи 241 ГПК.

Должник вправе обратиться в административный суд с иском об оспаривании постановления судебного исполнителя о взыскании расходов по совершению исполнительных действий.

Обращение должника в суд с иском об отсрочке или рассрочке взыскания расходов по совершению исполнительных действий, уменьшении их размера или освобождении от их взыскания осуществляется в порядке гражданского судопроизводства.

Обращение должника в суд с иском об отсрочке или рассрочке взыскания исполнительской санкции, уменьшении ее размера или освобождении от взыскания исполнительской санкции осуществляется в порядке гражданского судопроизводства.



