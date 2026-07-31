Что изменится в жизни казахстанцев с августа 2026 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Транспорт, электросамокаты

С 25 августа электросамокатам запрещено двигаться по тротуару или пешеходной дорожке.

Водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При отсутствии велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения водители электрических самокатов двигаются по:

правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в соответствии с требованиями, установленными частью второй настоящего пункта, в один ряд;

обочине.

Электросамокатам запрещено двигаться по тротуару или пешеходной дорожке.

Также установлено, что водители малых электрических транспортных средств имеют право двигаться по велосипедным дорожкам.

К малым электрическим транспортным средствам относятся гироскутеры, сигвеи, электромотоскейтборды, моноколеса и иные транспортные средства с аналогичными характеристиками.

В Казахстане законодательно определен статус беспилотных транспортных средств.

Соответствующая новая статья появилась в Законе "О транспорте".

Беспилотные транспортные средства эксплуатируются в зонах эксплуатации беспилотных транспортных средств.

Для эксплуатации беспилотных транспортных средств внедряется беспилотная транспортная система – транспортная система, включающая беспилотное транспортное средство и связанные с ним элементы (включая каналы связи и компоненты, управляющие беспилотным транспортным средством), которые необходимы для его безопасной и эффективной эксплуатации.

Беспилотные транспортные средства управляются удаленным оператором беспилотного транспортного средства при условии их соответствия требованиям, установленным уполномоченным государственным органом, согласно их видам.

В Казахстане цифровизируют сферу дорожного хозяйства

В стране внедряется цифровая система планирования ремонта автомобильных дорог – цифровая система уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам, содержащая информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии для финансирования содержания и ремонта автомобильных дорог.

Также начнут работу еще две цифровые платформы:

цифровая платформа дорожных активов – общедоступный цифровой объект, содержащий цифровые данные об объектах дорожных активов, состоянии и качестве проведенных, проводимых и планируемых строительно-монтажных и ремонтных работ с учетом их содержания и доступности;

цифровая система проведения среднего ремонта – цифровая система, предназначенная для цифровизации операций, связанных с ведением исполнительной документации и контролем строящихся объектов среднего ремонта автомобильных дорог.

С 25 августа при выявлении Национальным оператором дефекта в покрытии автомобильной дороги, требующей ремонта на платном участке автомобильной дороги, плата за проезд по нему подлежит соразмерному уменьшению на период устранения дефекта в соответствии с правилами взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения.

Планирование ремонта автомобильных дорог производится на основании результатов диагностики и инструментального обследования дорожных активов в соответствии с законодательством РК.

С 25 августа в Казахстане вводят новые основания для лишения водительских прав

Водители старше 65 лет, а также водители с инвалидностью обязаны проходить медицинский осмотр каждые два года.

Сведения о прохождении обязательного медицинского осмотра будут автоматически передаваться между министерством здравоохранения и министерством внутренних дел.

Если в государственной информационной системе не будет подтверждения о прохождении медицинского осмотра и отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, право на управление транспортными средствами будет прекращено.

Водители, допустившие отдельные грубые нарушения ПДД, могут быть направлены на повторную сдачу теоретического экзамена. Речь идет, например, о создании аварийной ситуации при проезде перекрестков, систематическом превышении установленной скорости, опасных нарушениях правил маневрирования, перестроения или обгона, нарушении правил остановки и стоянки, создавшем помехи движению или угрозу безопасности, и других грубых нарушениях.

Если водитель без уважительной причины не явится на теоретический экзамен в течение двух месяцев со дня получения соответствующего постановления, это также станет основанием для прекращения права управления транспортными средствами.

Усилена ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.

Теперь даже в случае прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим лицо лишается права управления транспортными средствами сроком на 8 лет. Если водительского удостоверения нет, получить его также будет невозможно в течение 8 лет.

Обновлены Правила представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации

Правила определяют порядок проведения расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации, а также требования к системе обязательного и добровольного представления данных об авиационных событиях.

Единственной целью расследования авиационного происшествия или инцидента является предотвращение авиационных происшествий и инцидентов в будущем. Целью этой деятельности не является установление доли чьей-либо вины или ответственности.

Определение причин и способствующих факторов не предполагает возложения вины или установления доли чьей-либо административной, гражданской или уголовной ответственности.

Вводятся в действие поправки по вопросам развития машиностроения и транспорта

Документом определены цели, задачи и принципы ряда законов: ЗРК "О транспорте", "Об автомобильных дорогах", "О железнодорожном транспорте", "О торговом мореплавании", "Об автомобильном транспорте".

Также данным документом участников СЭЗ обязали использовать казахстанское сырье и материалы в своем производстве.

Вводятся нормы, направленные на повышение эффективности функционирования специальных экономических зон.

Так, установлены встречные обязательства участникам СЭЗ, направленные на применение товаров казахстанского происхождения в период строительства промышленно-инновационных проектов, а также использование отечественного сырья и материалов в производимой продукции.

Внедряется механизм оценки баланса производственных мощностей. Это направлено на недопустимость оказания мер господдержки новым проектам при наличии действующих производств, покрывающих внутренний спрос.

Защита персональных данных, цифровизация

Реестр нарушений безопасности персональных данных создают в Казахстане

Реестр нарушений безопасности персональных данных ведется уполномоченным органом на основе информации, поступающей из общедоступных источников, а также от оперативных центров кибербезопасности, отраслевых центров кибербезопасности, Государственного оперативного центра кибербезопасности, службы реагирования на инциденты кибербезопасности, Национального координационного центра кибербезопасности и Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты кибербезопасности.

Уполномоченный орган осуществляет обработку персональных данных в реестре нарушений безопасности персональных данных на основании фактов совершения несанкционированного доступа третьих лиц к ним без получения согласия субъекта и его законного представителя.

Собственников и операторов, осуществляющих обработку персональных данных, классифицируют

Собственники и операторы, а также третьи лица, осуществляющие сбор и обработку персональных данных, подразделяются на малых, средних и крупных в зависимости от объема обрабатываемых персональных данных.

При определении объема обрабатываемых персональных данных учитывается общее количество уникальных субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются собственником и оператором, а также третьим лицом в рамках одной или нескольких цифровых объектов.

Критерии отнесения собственников и операторов, а также третьих лиц, осуществляющих обработку персональных данных, к малым, средним или крупным применяются независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности и вида деятельности.

К малым относятся собственники и операторы, а также третьи лица, осуществляющие сбор и обработку персональных данных не более десяти тысяч уникальных субъектов; к средним – от десяти тысяч до пятисот тысяч уникальных субъектов; к крупным – пятьсот тысяч и более уникальных субъектов персональных данных.

В случаях сбора и обработки персональных данных ограниченного доступа категория собственника и (или) оператора повышается на один уровень.

Меры по защите персональных данных по категориям определяются уполномоченным органом.

Помимо этого, вводится обязанность собственников и операторов персональных данных уведомить уполномоченный орган о своем намерении осуществить обработку персональных данных и прекратить обработку данных.

Для идентификации субъекта в отношении общедоступных персональных данных и персональных данных ограниченного доступа вводят идентификаторы персональных данных.

К идентификаторам персональных данных относятся:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) в совокупности;

ИИН;

изображение лица субъекта;

биометрический вектор лица субъекта или его производные, которые могут быть восстановлены до первоначального значения.

В случае распространения персональных данных в общедоступных источниках самим субъектом или его законным представителем без предоставления собственнику или оператору согласия, обязанность подтверждения законности последующего сбора, распространения или иной обработки таких персональных данных возлагается на каждое лицо, осуществившее их сбор, распространение или иную обработку.

Министерство ИИ и цифрового развития утвердило:

перечень национальных регистров (включает 125 регистров, среди которых регистры недвижимости, автотранспортных средств, лиц без гражданства, кандидатов в усыновители, трудовых мигрантов, получателей пособий и др.);

структуру национальных регистров, состав эталонных цифровых данных, а также требования к их ведению и актуализации.

Структура национальных регистров включает:

наименование национального регистра;

наименование домена деятельности;

наименование собственника или владельца национального регистра (в случае если собственником и (или) владельцем национального регистра не является государственный орган, указывается курирующий данную область (сферу) государственный орган);

наименование цифровой системы или цифрового ресурса.

К эталонным цифровым данным относятся:

сведения о физических лицах (фамилия, имя, отчество (при его наличии); индивидуальный идентификационный номер, дата рождения);

сведения о юридических лицах (бизнес-идентификационный номер, наименование, виды деятельности);

адресные и кадастровые данные (адреса, объекты недвижимости, геопространственная информация, земельный кадастр);

транспортные и инфраструктурные данные (автотранспорт, сельскохозяйственная техника, суда, объекты инфраструктуры);

социально-демографические и регистрационные данные (лица с инвалидностью, акты гражданского состояния, сироты, усыновители);

данные о разрешительной деятельности и регулируемых субъектах (лицензии, аккредитация, субъекты в сфере оборота оружия);

данные в сферах государственного управления и услуг (государственные служащие, образование, здравоохранение, государственные закупки);

технико-экономические и отраслевые данные (техническое регулирование, стандарты, энергетика, туризм, спорт).

Обновлены правила и критерии отнесения цифровых объектов к критически важным

Цифровые объекты относятся к критически важным при соответствии не менее одному из критериев отнесения цифровых объектов к критически важным и подлежат внесению в перечень критически важных цифровых объектов.

Критерии отнесения цифровых объектов к критически важным:

1. Влияние цифрового объекта на непрерывную эксплуатацию особо важных государственных объектов, при нарушении функционирования которого будет остановлена деятельность особо важных государственных объектов.

2. Влияние цифрового объекта на непрерывную и безопасную эксплуатацию стратегических объектов, при нарушении функционирования которого будет остановлена деятельность стратегических объектов либо возникает угроза чрезвычайной ситуации техногенного характера.

3. Влияние цифрового объекта на непрерывную и безопасную эксплуатацию объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, при нарушении функционирования которого будет остановлена деятельность объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, либо возникает угроза чрезвычайной ситуации техногенного характера.

4. Влияние цифрового объекта на обеспечение устойчивого функционирования цифрового объекта "цифрового правительства" и цифровых услуг, частичное или полное нарушение (прекращение) функционирования которых может привести к незаконному сбору и обработке персональных данных ограниченного доступа и сведений, содержащих охраняемую законом тайну, чрезвычайной ситуации социального характера.

Уполномоченный орган один раз в год, не позднее 1 февраля, направляет центральным и местным госорганам, собственникам критически важных цифровых объектов, стратегических объектов, особо важных государственных объектов, объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, запрос в произвольной форме о имеющихся цифровых объектах, соответствующих не менее одному из критериев.

Утверждены Правила формирования, развития и мониторинга цифровой архитектуры государства

Цифровую архитектуру строят на следующих принципах:

Архитектурной целостности и эволюционного развития цифровых объектов.

Интероперабельности и совместимости цифровых систем.

Облачной готовности архитектурных решений.

Сервисной и модульной архитектуры.

Управляемости и качества цифровых данных.

Архитектурной безопасности и устойчивости цифровой инфраструктуры.

Все процессы должны быть клиентоориентированы и направлены на удовлетворение потребностей граждан и организаций.

Не должно быть дублирования основных данных у нескольких органов власти.

Также действует единый архитектурный контроль.

Наука, ученые

Наукоемкие территории появятся в Казахстане

Наукоемкой территорией является территория, на которой формируются условия для поддержки приоритетных направлений научно-технологического развития, стимулирования высокотехнологичных производств и коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности.

Наукоемкая территория может быть в форме наукограда или научно-технологического парка.

Наукоградом является статус, присваиваемый населенному пункту, на территории которого созданы условия для осуществления образовательной, научной и (или) научно-технической, инновационной и предпринимательской деятельности, в целях развития приоритетных направлений экономического развития страны.

Основными задачами наукограда являются:

развитие фундаментальных и прикладных научных исследований;

разработка и внедрение в производство наукоемких технологий и инноваций в целях устойчивого развития экономики;

коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

обеспечение эффективного трансфера технологий;

привлечение инвестиций в научные, научно-технические и инновационные проекты;

развитие производственного и кадрового потенциала;

содействие развитию научной и инновационной инфраструктуры.

Научно-технологическим парком является статус, присваиваемый территории в организации высшего и (или) послевузовского образования, автономной организации образования, научной организации, а также на предприятии, внедрившем научные разработки и технологии в производство совместно с научной организацией.

Критерии присвоения территории статуса научно-технологического парка:

наличие внедренных результатов научной или научно-технической деятельности и (или) внедренных научных разработок и технологий в производство;

наличие научной инфраструктуры и (или) исследовательских центров, или испытательных полигонов, и (или) технологических парков.

При Национальной академии наук вводится институт уполномоченного по правам ученых и научных работников.

В целях защиты прав и законных интересов ученых и научных работников уполномоченный по правам ученых и научных работников:

рассматривает обращения ученых и научных работников по вопросам нарушения их прав и законных интересов;

осуществляет консультационную деятельность для ученых и научных работников;

взаимодействует с государственными органами, организациями образования и научными организациями, а также иными заинтересованными лицами по вопросам защиты прав и законных интересов ученых и научных работников;

вносит в Национальную академию наук и уполномоченный орган предложения по совершенствованию законодательства РК о науке и технологической политике по вопросам защиты прав и законных интересов ученых и научных работников;

привлекает научные организации, общественные объединения, экспертов и иных лиц для содействия в решении вопросов, затрагивающих права и законные интересы ученых и научных работников.

Ученым и научным работникам гарантируются академическая свобода и право на свободу творчества.

Теперь казахстанские ученые и научные работники имеют право:

осуществлять научные исследования без вмешательства, свободно обсуждать и публиковать их результаты в случае, если это не запрещено законами РК;

самостоятельно планировать и организовывать свою научную и научно-техническую деятельность;

самостоятельно определять направление и содержание, методы и средства научного исследования и экспериментальных разработок;

осуществлять научную и научно-техническую деятельность с допустимым научно обоснованным риском;

получать доступ к научной и научно-технической информации, за исключением информации, составляющей охраняемую законом тайну;

на защиту от преследования, ущемляющего их права, свободу и законные интересы, по причинам, связанным с осуществлением научной и научно-технической деятельности;

получать доходы от результатов научной и научно-технической деятельности, авторами которых они являются;

на объективную оценку своей научной и научно-технической деятельности, а также на иные меры стимулирования;

участвовать в подготовке научных, научно-технических кадров, передавать им знания и опыт в процессе научной и научно-технической деятельности;

осуществлять иные права.

Помимо этого, в Казахстане появятся научные лаборатории коллективного пользования – это научная инфраструктура, приобретенная в рамках государственного заказа для совместного использования субъектами научной или научно-технической деятельности научного оборудования, обеспечивающая равный доступ к нему и подлежащая регистрации в единой цифровой системе "Казахстанская наука".

МНВО внесло корректировки в Правила присуждения ежегодной премии "Лучший научный работник"

Для участия в Конкурсе претенденты через цифровую систему уполномоченного органа (далее – цифровая система) представляют следующие документы:

заявку на участие в Конкурсе на присуждение Премии;

материалы и документы в соответствии с показателями оценки научных достижений претендента на присуждение Премии;

ходатайство (рекомендация) консультативно-совещательного органа научных организаций и ОВПО;

документ, удостоверяющий личность;

уведомление о действующем двадцатизначном текущем счете.

Документы на конкурс принимаются через цифровую систему уполномоченным органом в течение 20 календарных дней со дня опубликования объявления о конкурсе.

Претенденты, ранее удостоенные Премии, представляют новые материалы и документы.

Результаты оформляются в виде ранжированных списков по баллам показателей оценки научных достижений претендентов, определенной Комиссией, в цифровой системе по областям науки в отдельности.

Здравоохранение

Инвалидность лицу, долго находящемуся в коме, могут оформить его близкие родственники

Соответствующие дополнения внесли в Социальный кодекс.

При нахождении лица с инвалидностью первой группы в коматозном состоянии пособие лицу, осуществляющему уход, назначается на основании заявления супруга или близкого родственника без его согласия.

Медико-социальная экспертиза лица старше 18 лет, находящегося в коматозном состоянии, проводится по заявлению супруга или близкого родственника без его согласия. Инвалидность устанавливается на срок не более одного года.

При этом под коматозным состоянием понимается стойкое тяжелое патологическое состояние, при котором лицо находится в бессознательном состоянии с нарушением основных функций организма и ограничением жизнедеятельности.

В случае улучшения состояния здоровья лица с инвалидностью старше 18 лет, находящегося в коматозном состоянии, проводится переосвидетельствование.

Также в Казахстане будут создавать систему референс-центров.

Референс-центры будут осуществлять координацию деятельности медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также контролировать внешнюю оценку качества и безопасности патологоанатомической диагностики.

Основными задачами референс-центра являются обеспечение применения медицинскими организациями единых стандартов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи путем проведения мониторинга и методологической поддержки, а также повышение точности и достоверности патологоанатомической диагностики заболеваний и снижение диагностических ошибок.

Референс-центр создается на базе государственных медицинских организаций, медицинских организаций, сто процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, имеющих статус научного центра или научно-исследовательского института.

Меняется процедура регистрации лекарств

Обязательным условием государственной регистрации, перерегистрации лекарственных средств или медицинских изделий, внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия является проведение экспертизы лекарственного средства или медицинского изделия в соответствии с законодательством РК.

Заявление на проведение экспертизы, государственную регистрацию, перерегистрацию лекарственных средств или медицинских изделий, внесение изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия и регистрацию, внесение изменений в цену производителя подается заявителем или производителем лекарственного средства или медицинского изделия, или их доверенными лицами в рамках оказания композитной услуги.

Ускоренная процедура проведения экспертизы лекарственного средства осуществляется в случаях:

совместной с ВОЗ процедуры регистрации лекарственного средства;

процедуры преквалификации лекарственного средства ВОЗ;

регистрации лекарственного средства регуляторными органами со строгой регуляторной системой, определяемыми ВОЗ;

иных случаях, предусмотренных законодательством РК.

Ускоренная процедура экспертизы медицинских изделий проводится в отношении медицинских изделий, имеющих сертификаты регуляторных органов Европейской комиссии в Европейском Союзе (CE marking) или регуляторных органов, являющихся членами руководящего комитета Международного форума регуляторов медицинских изделий (IMDRF), или преквалифицированных ВОЗ, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РК.

При проведении ускоренной экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий не снижаются требования к их безопасности, качеству и эффективности.

Государственное регулирование цен осуществляется на:

лекарственные средства для оптовой и розничной реализации, включенные в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию;

лекарственные средства и изделия медицинского назначения в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС;

медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro), производимые на территории РК в рамках долгосрочных договоров поставки, заключенных с единым дистрибьютором.

Перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации, утверждается уполномоченным органом.

Уполномоченный орган утверждает цены производителя, предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для оптовой и розничной реализации, включенного в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию.

Минздрав обновил минимальные требования к медицинским цифровым системам

Требования распространяются на медицинские цифровые системы в области здравоохранения независимо от формы собственности субъектов здравоохранения.

МЦС обеспечивает передачу клинических и административных данных, возникающих в процессе оказания медицинской помощи, включая данные о медицинских событиях, электронные документы, удостоверенные ЭЦП сотрудника субъекта здравоохранения в срок, не превышающий три рабочих дня, в цифровые системы уполномоченного органа при их готовности к приему данных.

МЦС субъекта здравоохранения, оказывающего первичную медико-санитарную помощь, обеспечивает передачу в режиме реального времени графиков приема врачей и профильных специалистов в цифровые системы уполномоченного органа.

МЦС субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС, обеспечивают технологические меры, направленные на идентификацию пациентов или их законных представителей посредством цифрового подтверждения или цифровой аутентификации, выполненной с использованием многофакторных средств.

Также через МЦС ведется учет расходования и списания лекарств.

Документ также содержит требования к защите персональных данных пациентов.

Изменились правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях

Теперь специализированная медицинская помощь оказывается в виде консультативно-диагностической помощи (КДП) в амбулаторных условиях, стационарозамещающей и стационарной помощи на вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи, помимо прочего, в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы.

При проведении инструментальных методов исследования, диагностических исследований в амбулаторных условиях применяются в том числе цифровые технологии в целях поддержки принятия врачебных решений.

Субъекты здравоохранения, оказывающие специализированные медицинские услуги в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС, вносят график приема профильных специалистов в МЦС с открытой датой не менее 60 календарных дней, и обеспечивают актуализацию данных в случае изменения графика.

Профильный специалист регистрирует в МЦС завершение случая, включая описание результатов диагностики, заключительный диагноз и индивидуальный план лечения пациента. Корректировка индивидуального плана лечения проводится профильным специалистом по согласованию с МДГ.

При отсутствии технической возможности медицинская документация оформляется в бумажном виде с последующим внесением в МЦС не позднее одного календарного месяца.

Добавлены Нормативы времени оказания услуг специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях:

Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях);

Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр);

Электрофизиологическое исследование сердца: ишемический тест ("6 минутная ходьба");

Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа);

Суточное мониторирование артериального давления (24 часа).

Утвержден Стандарт медицинской помощи пациентам с орфанными (редкими) заболеваниями

Медицинские организации обеспечивают реализацию мероприятий, направленных на раннюю диагностику, применение мультидисциплинарного подхода, лечение и динамическое наблюдение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи.

Медицинская помощь пациентам с орфанными (редкими) заболеваниями оказывается в соответствии с клиническим протоколом (КП) и стандартами организации оказания медицинской помощи по соответствующему профилю, при их отсутствии в соответствии с современными достижениями науки и практики с учетом принципов доказательной медицины.

Госпитализация пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями осуществляется в плановом порядке посредством портала "Бюро госпитализации" либо по экстренным показаниям.

Газоснабжение

С 25 августа меняется порядок ценообразования на товарный и сжиженный нефтяной газ

С этой даты частично вводятся в действие поправки по вопросам газоснабжения и электроэнергетики.

В целях обеспечения экономической безопасности в Республике Казахстан может устанавливаться государственное регулирование предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, а также предельных цен оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки вне товарных бирж.

Предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке могут устанавливаться в зависимости от региона поставки, в том числе по следующим категориям потребителей:

промышленные потребители-инвесторы, приобретающие товарный газ для использования в качестве топлива и (или) сырья в промышленном производстве в целях реализации инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции;

потребители, включенные в перечень электростанций;

промышленные потребители-инвесторы, приобретающие товарный газ для производства компримированного или сжиженного природного газа;

крупные коммерческие потребители, цифровые майнеры, лица, осуществляющие производство электрической энергии для осуществления цифрового майнинга, лица, осуществляющие снабжение электрической энергией цифровых майнеров.

Предельные цены устанавливаются в срок не позднее 15 мая каждые пять лет, если иное не установлено для отдельных категорий потребителей:

промышленные потребители-инвесторы, приобретающие товарный газ для использования в качестве топлива и (или) сырья в промышленном производстве в целях реализации инвестиционных проектов по производству нефтегазохимической продукции, – отдельно для каждого потребителя на 15 ле т;

т; потребители, включенные в перечень электростанций, – отдельно для каждого потребителя на пять лет ;

; крупные коммерческие потребители, цифровые майнеры, лица, осуществляющие производство электрической энергии для осуществления цифрового майнинга, лица, осуществляющие снабжение электрической энергией цифровых майнеров, – ежегодно.

Корректировка предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке производится не более одного раза в год ежегодно 1 июля на основании обращения национального оператора в уполномоченный орган в связи с изменением цен покупки товарного газа, структуры и (или) источников товарного газа, или подлежащих государственному регулированию тарифов на транспортировку товарного газа по магистральным газопроводам, хранение товарного газа в подземных хранилищах газа.

Предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке не распространяются на отношения по реализации товарного газа:

национальному оператору;

собственниками товарного газа, произведенного из сырого газа, добываемого на газовых и (или) газоконденсатных месторождениях;

полученного в процессе регазификации сжиженного природного газа;

собственниками товарного газа, произведенного за пределами территории РК и ввезенного для потребления на территорию РК;

собственниками товарного газа, произведенного за пределами территории РК из сырого газа, добываемого в РК, на основании международных договоров РК;

собственниками товарного газа, произведенного на основании договора, заключаемого в рамках партнерства в сфере газа и газоснабжения;

добытого (произведенного) недропользователем в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции, обладающим стабильностью налогового режима в соответствии со статьей 755 Налогового кодекса, положения которого предусматривают преимущественное право государства на приобретение отчуждаемого сырого и (или) товарного газа.

Приборы учета товарного газа должны обеспечивать дистанционную передачу данных и соответствовать требованиям, установленным законодательством РК об обеспечении единства измерений.

Также установлены особенности использования сжиженного нефтяного газа, в том числе с преимущественным содержанием пропан-пропиленовых или бутан-бутиленовых фракций, при реализации инвестиционных проектов.

Строительство автогазозаправочных станций осуществляется с учетом требований, предусмотренных законодательством РК о газе и газоснабжении.

Объекты единой системы снабжения товарным газом, проект строительства объектов единой системы снабжения товарным газом безвозмездно передаются местными исполнительными органами в порядке, определенном центральным уполномоченным органом по государственному планированию, национальному оператору в сфере газа и газоснабжения или газотранспортной или газораспределительной организациям, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат национальному оператору в сфере газа и газоснабжения.

Исполнительное производство, статус ЧСИ

В Казахстане ужесточают контроль за деятельностью ЧСИ для защиты прав должников

Для перечисления алиментов взыскатель предоставляет судебному исполнителю реквизиты банковского счета, предназначенного для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных лиц).

Не допускается установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста, а также обращение взыскания на деньги, находящиеся на таких банковских счетах.

Отсутствие специального счета не освобождает должника от обязанности выплачивать алименты. Однако до предоставления реквизитов перечислить взысканные средства будет невозможно. Судебный исполнитель уведомит взыскателя о необходимости открыть специальный счет, а задолженность по алиментам продолжит учитываться и не подлежит списанию.

Теперь суд не имеет права приостановить действие решения Министерства юстиции, которым частного судебного исполнителя (ЧСИ) лишили лицензии или приостановили ее действие.

В АППК уточнено, что иск на действия (бездействие) государственного либо частного судебного исполнителя по исполнению исполнительных документов или отказ в совершении таких действий подается в суд в течение десяти рабочих дней со дня получения решения территориального органа Минюста либо его отдела или региональной палаты ЧСИ либо частного судебного исполнителя.

В случае отсутствия возможности привлечения понятых (за исключением случаев, когда понятых требует должник либо при исполнении решения о вселении и выселении, действий, связанных с арестом, изъятием и передачей имущества должника, вскрытием его жилища, помещений и хранилищ, производством осмотра), судебный исполнитель фиксирует ход исполнительных действий с использованием технических средств видеофиксации.

Перед началом исполнительных действий, по которым ведется видеофиксация, судебный исполнитель объявляет об этом участникам исполнительных действий.

Единый реестр должников формируется и ведется посредством государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства.

Сведения для включения в Единый реестр должников направляются судебным исполнителем в течение трех рабочих дней после возбуждения исполнительного производства, за исключением исполнительных документов о взыскании периодических платежей, о порядке общения с ребенком, а также о принятии и отмене мер обеспечения иска.

Сведения в Единый реестр должников по исполнительным документам о взыскании периодических платежей включаются при наличии задолженности более трех месяцев, по исполнительным документам о порядке общения с ребенком – при неисполнении требований исполнительного документа без уважительных причин более двух раз подряд.

При неизвестности места пребывания должника, отсутствии юридического лица, являющегося должником, по месту нахождения или фактическому адресу, а также по месту регистрации либо нахождения его имущества судебный исполнитель обязан обратиться в органы прокуратуры по месту исполнения исполнительного документа с постановлением об объявлении розыска должника, руководителя (исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося должником, через органы внутренних дел, службу экономических расследований.

При объявлении розыска должника, руководителя (исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося должником, и отсутствии за должником имущества, на которое можно обратить взыскание, исполнительное производство приостанавливается.

При установлении места нахождения должника, руководителя (исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося должником, или выявлении имущества должника исполнительное производство возобновляется.

Отбывание наказания должником на территории другого исполнительного округа (административно-территориальной единицы) не является основанием для направления исполнительного документа по территориальности. В этом случае частный судебный исполнитель направляет постановление об удержании из заработной платы и иных доходов должника непосредственно по месту отбывания наказания.

Из социальных выплат по случаю потери работы, государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности не может быть удержано более 25% от причитающейся к выплате суммы.

Также определен порядок распределения денег по исполнительным производствам, находящимся у других судебных исполнителей.

Перед распределением взысканных денег, за исключением денег, взысканных путем выставления инкассового распоряжения, судебный исполнитель обязан путем проверки посредством государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства проверить наличие на территории РК иных исполнительных производств в отношении должника.

В случае выявления исполнительных производств, требования по которым имеют преимущество либо которые относятся к исполнительным производствам одной очереди, перед требованиями исполнительного документа, находящегося в производстве у судебного исполнителя, он извещает судебных исполнителей, запрашивает копию исполнительного документа, сведения об остатке задолженности, банковские реквизиты для распределения взысканных денег.

Судебный исполнитель, получивший запрос, в течение трех рабочих дней вправе присоединиться к распределению взысканных денег, представив необходимые документы.

Также изменены требования к конторе и помощникам ЧСИ.

Противодействие коррупции

Кадровые процессы в госорганах и квазигоссекторе переводятся в единый цифровой формат

В цифровую кадровую систему вносятся данные о работнике, ИИН супруги и близких родственников работника, являющихся гражданами РК, а также при наличии – БИН организаций (ИИН индивидуальных предпринимателей), в которых работник ранее осуществлял трудовую деятельность, и иные сведения, связанные с приемом на работу, осуществлением трудовой деятельности и прекращением трудовых отношений.

В организациях квазигоссектора обязали создавать антикоррупционную комплаенс-службу, которая независима в своей работе и подотчетна независимому органу управления, а также взаимодействует с уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

С 13 августа вводятся в действие поправки в УК, УПК, КОАП по вопросам противодействия коррупции

За совершение коррупционных преступлений лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью назначается обязательно и состоит в пожизненном запрете занимать должности:

на государственной службе;

судьи;

в органах местного самоуправления;

служащего Национального Банка и его ведомств, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

служащего уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий, уполномоченной организации в сфере гражданской авиации;

связанные с исполнением управленческих функций в государственных организациях или субъектах квазигосударственного сектора, а также должности не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в указанных организациях, связанные с осуществлением полномочий по принятию решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо осуществлением отбора или финансирования, или реализации, или мониторинга проектов и программ, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда;

в Госкорпорации "Правительство для граждан", предусматривающие непосредственное оказание государственных услуг или связанные с оказанием государственных услуг либо предусматривающие доступ к персональным данным физических лиц и иной информации, доступ к которым ограничен.

В статье 62 КОАП дополнение:

Физическое лицо не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения по истечении трех лет со дня совершения, но не может быть привлечено к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного коррупционного правонарушения.

Также обновлены редакции ряда статей КОАП:

Статья 676. Предоставление незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг физическим лицом

Статья 677. Получение незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг

Статья 678. Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическим лицом

В данные статьи введен новый субъект правонарушения – должностное лицо иностранного государства и должностное лицо международной организации

Игорный бизнес

В игровые заведения, расположенные на отдельных территориях РК, будут пускать только иностранных граждан

В Закон "Об игорном бизнесе" внесли поправки, согласно которым в казино и залы игровых автоматов, размещенные на отдельных территориях, допускаются только иностранные граждане, лица без гражданства, работники игорного заведения и иные лица, находящиеся в игорном заведении в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей.

Перечень таких территорий определяется правительством РК.

Также говорится, что Закон "Об игорном бизнесе" применяется к общественным отношениям, возникающим на территории города Алатау, в части, не урегулированной законодательством Республики Казахстан о специальном правовом режиме города Алатау.

Новые штрафы грозят владельцам игорного бизнеса

Статья 444 КОАП дополнена новой нормой:

Допуск граждан РК в казино, залы игровых автоматов, допуск в которые в соответствии с действующим законодательством разрешен только иностранным гражданам, лицам без гражданства, работникам игорного заведения и иным лицам, находящимся в игорном заведении в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей, влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере 300, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП.

За повтор в течение года – приостановление лицензии.

Непредставление или несвоевременное представление организатором игорного бизнеса отчетности или справки о наличии и движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада, - влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере 300, на субъектов крупного предпринимательства – 1000 МРП.

Также вводится ответственность за нарушение требований по продаже лотерейных билетов

Несоблюдение требований к распространению (реализации) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, установке лотерейных терминалов, выразившееся в нарушении:

требования по распространению электронных лотерейных билетов оператором лотереи самостоятельно, через свой официальный интернет-ресурс и лотерейное мобильное приложение;

запрета распространения лотерейных билетов и установки лотерейных терминалов в многоквартирных жилых домах, общежитиях, организациях образования и в радиусе ста метров от них, организациях здравоохранения и в радиусе ста метров от них, культовых зданиях (сооружениях), отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере 80, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 120, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 200 МРП.

За повтор в течение года штрафы удвоят.

Обновлены правила регистрации участников азартных игр

Теперь букмекерские конторы или тотализатор при входе участника пари на свой аккаунт осуществляют его идентификацию путем направления текстового сообщения с кодом подтверждения на абонентский номер сотовой связи участника пари, указанный при регистрации или путем направления ему текстового сообщения с кодом подтверждения посредством сервиса обмена мгновенными сообщениями.

Также по тексту документа термин "иностранец" заменили на "иностранный гражданин".

Уголовная ответственность

Новый вид смягчения наказания вводят в Казахстане – условное сокращение срока лишения свободы

В УК добавлена новая статья 73-1, которая регламентирует условное сокращение срока лишения свободы

Лицу, отбывающему лишение свободы, при отсутствии у него дисциплинарного взыскания в течение одного года оставшийся неотбытый срок лишения свободы подлежит условному сокращению судом на один месяц.

В случае применения к осужденному дисциплинарного взыскания условное сокращение срока лишения свободы применяется через один год со дня его погашения или снятия и при условии соблюдения в этот период требований, предусмотренных настоящей статьей.

Условное сокращение срока лишения свободы не применяется в отношении осужденных, совершивших уголовное правонарушение в период отбывания наказания, осужденных к пожизненному лишению свободы, а также осужденных за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случаев совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за террористическое или экстремистское преступление, повлекшее гибель людей либо сопряженное с совершением особо тяжкого преступления.

Если в период отбывания лишения свободы осужденный, к которому было применено условное сокращение срока лишения свободы, совершил уголовное правонарушение, суд отменяет условное сокращение срока лишения свободы.

Смягчены условия отбывания наказания для женщин с детьми, а также мужчин, воспитывающих в одиночку малолетних детей

Ограничения в телефонных переговорах не распространяются на осужденных женщин, имеющих или воспитывающих малолетнего ребенка, и осужденных мужчин, воспитывающих в одиночку малолетнего ребенка, для которых право телефонных переговоров сохраняется исключительно для поддержания связи с малолетними детьми.

Также с 12 августа осужденные женщины, имеющие или воспитывающие малолетнего ребенка, и осужденные мужчины, воспитывающие в одиночку малолетнего ребенка, имеют право два раза в год на краткосрочный выезд за пределы учреждения минимальной безопасности для свидания с ними.

УПК дополнен новыми статьями 136-1 и 138-1, которые определяют условия отбывания наказания в учреждениях средней и максимальной безопасности для содержания женщин

Выборы

Вводится штраф за дискриминацию кандидатов и политических партий

С 12 августа отказ пользователями онлайн-платформ в предоставлении объема информации одному из кандидатов, политической партии, выдвинувшей партийный список, в случае, если другому кандидату, политической партии, выдвинувшей партийный список, этим же пользователем онлайн-платформы было дано согласие на предоставление объема информации, - влечет штраф на физических лиц в размере 20, на должностных лиц – 30, на юридических лиц – 50 МРП.

Также вводится штраф за привлечение кандидатами, политическими партиями финансирования или принятие иной материальной помощи, помимо избирательных фондов - на физических лиц в размере 25, на юридических лиц – 55 МРП.

Правоохранительные органы, специальные госорганы

В Казахстане четко определили пределы применения силы спецгосорганами

С 11 августа вводится в действие закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан".

В частности, обновлено содержание главы закона "О Службе государственной охраны Республики Казахстан", посвященной применению сотрудниками или военнослужащими Службы госохраны физической силы, служебных животных, специальных средств, оружия, боевой и иной техники.

Более четко регламентируется порядок досмотра граждан, их вещей и транспортных средств при проведении охранных мероприятий. Вводятся ограничения на пронос запрещенных предметов на охраняемые объекты.

Совершенствуется механизм возмещения государству расходов на подготовку специалистов в военных и специальных учебных заведениях.

Обязанность возмещать расходы распространили на также на магистрантов, докторантов и граждан, проходивших обучение в зарубежных учебных заведениях на основании международных договоров.

Сопутствующими поправками внесены изменения в КОАП

В частности, в статье 453 дополнительно устанавливается административная ответственность за издание продукции масс-медиа, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости, насилия и порнографии.

Кроме того, вводится административная ответственность за повторное в течение года нарушение установленных требований в сфере защиты государственных секретов, а также в работе со служебной информацией ограниченного распространения.

С 11 августа меняется порядок приема на обучение в военные вузы КНБ

При проведении конкурса на зачисление в военные, специальные учебные заведения в случае равенства баллов преимущественное право в последующей очередности имеют:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

граждане Республики Казахстан, прошедшие допризывную подготовку в качестве жас сарбазов, жас айбынов в течение периода не менее двух лет;

дети сотрудников, имеющих выслугу не менее пятнадцати лет, а также лиц, уволенных со службы с выслугой двадцать и более лет, за исключением лиц, уволенных по отрицательным мотивам;

лица, награжденные знаком "Алтын белгі";

победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам последних трех лет, награжденные дипломами первой, второй и третьей степеней, международных и республиканских конкурсов исполнителей и спортивных соревнований, награжденные дипломами первой, второй и третьей степеней, перечень которых определяется уполномоченным органом в области образования, а также победители президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам текущего учебного года, награжденные дипломами первой, второй и третьей степеней, при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады, конкурса или спортивного соревнования.

С 1 августа действуют новые Правила ношения форменной одежды сотрудников органов внутренних дел

Ношение форменной одежды является обязательным при исполнении служебных обязанностей.

Переход на летнюю или зимнюю форму одежды, начало носки в весеннее время и прекращение носки в осеннее время устанавливаются руководителем ОВД в зависимости от климатических и погодных условий региона.

Форма одежды сотрудника при несении повседневной службы может определяться руководителем ОВД в соответствии с погодными условиями и установленными видами формы одежды.

При временном пребывании сотрудника в другом подразделении ОВД форменная одежда носится по форме одежды, определенной в данном ОВД.

Также МВД внесло поправки в Требования, предъявляемые к состоянию здоровья лиц для прохождения службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты и Государственной фельдъегерской службе Республики Казахстан.

В частности, обновлены наименования подразделений правоохранительных органов, должностей и виды деятельности, обозначения формулировок категории годности к службе, учебе, воинской службе, а также внесены поправки в перечень наименований болезней.

С 4 августа меняются Правила приема на обучение в вузы МВД

Граждане, изъявившие желание поступать в специальные учебные заведения МВД по очной форме обучения, регистрируются и подают заявление через цифровую систему либо обращаются в кадровые службы территориальных ОВД по месту жительства, с дальнейшей регистрацией в цифровой системе.

После успешной регистрации на кандидата в цифровой системе формируется "личный кабинет".

К заявлению прилагаются:

электронный документ, удостоверяющий личность из сервиса цифровых документов;

фотографии (без головного убора, размером 3,5x4,5 см и размером 10x12 см);

копия аттестата или диплома об образовании;

рекомендация (заключение комиссии о прохождении конкурсного отбора) для лиц, отслуживших срочную воинскую службу в воинских частях Национальной гвардии.

В цифровой системе формируется список кандидатов для участия в конкурсе на поступление в специальные учебные заведения МВД.

При формировании списка автоматически присваивается уникальный регистрационный номер каждому кандидату, который применяется при отборе кандидатов по физическим показателям.

На основании данных по сдаче отдельных видов спортивных упражнений цифровая система формирует итоговый вывод о том, сдано тем или иным кандидатом испытание по физической подготовке или нет.

Зачисление производится по конкурсу в соответствии с баллами сертификатов по итогам ЕНТ с учетом результатов отбора по медицинским, физическим, профессиональным показателям.

Посредством цифровой системы формируется единый ранжированный список, список прошедших по конкурсу и резервный список.

Труд, права работников

Работники получили право на неприкосновенность частной жизни, защиту чести и достоинства в сфере труда

С 4 августа вводится в действие Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования трудового законодательства".

Что изменилось:

К правам работника добавлено право на неприкосновенность частной жизни, уважение и защиту своей чести и достоинства в сфере труда.

По требованию беременных, лиц имеющих детей в возрасте до трех лет, несовершеннолетних, лиц с инвалидностью работодатель обязан в письменном виде сообщить причину отказа в заключении трудового договора.

Вводится обязанность работодателя письменно уведомлять работника об изменении условий труда.

Уточняется порядок прекращения трудовых отношений с материально ответственными работниками, а также порядок приема-передачи имущества и документов.

На работодателей возлагается обязанность обеспечивать соответствие всех объектов и средств труда, используемых в производственном процессе, требованиям безопасности.

Для государственных инспекторов труда вводятся требования по регулярному повышению квалификации в сфере безопасности и охраны труда.

Определен правовой статус технического инспектора по охране труда

С 4 августа вводятся поправки в Критерии оценки степени риска за соблюдением трудового законодательства РК

В частности, по объективным критериям к высокой степени риска относятся субъекты контроля, привлекающие иностранную рабочую силу свыше 30 человек согласно отчетным данным автоматизированной цифровой системы "Иностранная рабочая сила" МТСЗН РК.

Для оценки степени риска используются следующие источники информации:

наличие неблагоприятных происшествий, возникших по вине субъекта контроля.

К неблагоприятным происшествиям относятся: несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью, с тяжелым, групповым или со смертельным исходом;

результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля;

результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля.

Субъекты (объекты) контроля переводятся с применением цифровой системы с высокой степени риска в среднюю степень риска или со средней степени риска в низкую степень риска в случаях:

если такие субъекты заключили договоры страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами в случаях и порядке, установленных законами РК;

если в законах РК и критериях оценки степени риска регулирующих государственных органов определены случаи освобождения от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;

если субъекты являются членами саморегулируемой организации, основанной на добровольном членстве (участии) в соответствии с ЗРК "О саморегулировании", с которой заключено соглашение о признании результатов деятельности саморегулируемой организации.

Система оценки и управления рисками ведется с использованием цифровых систем, относящих субъекты (объекты) контроля к конкретным степеням риска и формирующих списки проведения контрольных мероприятий, а также основывается на государственной статистике, итогах ведомственного статистического наблюдения, а также информационных инструментах.

При отсутствии цифровых систем оценки и управления рисками минимально допустимый порог количества субъектов (объектов) контроля, в отношении которых осуществляются профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля не должен превышать пяти процентов от общего количества таких субъектов контроля.

Степени нарушений требований за соблюдением трудового законодательства дополнены новыми:

Обеспечение полноты и своевременности осуществления профессиональной выплаты за счет средств работодателя – грубое ;

; Наличие договора предпенсионного аннуитета – значительное.

Помимо этого, к субъективным критериям оценки степени риска добавлено наличие несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, с тяжелым, групповым или со смертельным исходом.

Связь, защита прав потребителей

Неверифицированные телефоны запретят продавать с 20 августа

С 20 августа 2026 года в Казахстане вступают в силу новые требования к продаже мобильных телефонов.

Неверифицированные абонентские устройства будут считаться товарами ненадлежащего качества, а их продажа будет запрещена.

Перед продажей продавцы обязаны проверить устройство по базе идентификационных кодов на наличие ограничений или блокировки, предоставить покупателю IMEI (идентификационный код) для проверки статуса верификации и указать этот код в документе, подтверждающем покупку. Эти требования распространяются и на интернет-магазины.

Если покупателю продали телефон, не прошедший верификацию, он сможет потребовать замену товара, устранение недостатков, снижение цены либо возврат денег в соответствии с Законом "О защите прав потребителей".

Физическому лицу допускается в течение календарного года верификация не более двух мобильных телефонов, ввезенных на территорию РК для личного пользования.

Запрещается заключать договор об оказании услуг сотовой связи с абонентом без проведения его биометрической аутентификации.

Оператор связи обязан уведомить абонента о планируемом повышении тарифа не менее чем за 60 календарных дней до повышения посредством СМС на абонентский номер и на своем сайте.

Также данным законом операторов сотовой связи обязали обеспечивать круглосуточное и нетарифицируемое соединение каждому пользователю к мобильным приложениям, имеющим социальное и государственное значение, перечень которых определяется уполномоченным органом.

Запрещается заключать договор об оказании услуг сотовой связи с абонентом сотовой связи без проведения его биометрической аутентификации.

Операторам связи запрещаются пропуск несанкционированного трафика (фрода) и незаконное использование сетей связи в местной сети телекоммуникаций, междугородной, международной и сотовой связи.

Операторам связи запрещается пропуск генерированных автоматических вызовов, совершаемых для передачи:

кодов идентификации и аутентификации абонента, в том числе вызовов, прерывающихся до или после первого гудка;

предварительно записанных голосовых сообщений, за исключением случаев, когда это предусмотрено договором.

Операторы связи обязаны обмениваться между собой информацией о номерах и признаках трафика, используемых для мошеннических действий в сетях связи, в целях предотвращения противоправных действий.

Изменения предусмотрены Законом от 19 июня 2026 года.

Экология, обращение с животными

С 20 августа при строительстве должны соблюдаться новые нормы по охране окружающей среды

При размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, электрических сетей и линий связи, ветровых электростанций, каналов, водохозяйственных и гидротехнических сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции, мест концентрации животных и предотвращающие их гибель на указанных объектах.

Не допускаются проектирование и строительство линий электропередачи, а также реконструкция и модернизация действующих линий электропередачи, представляющих опасность для птиц, без их оснащения птицезащитными устройствами.

Требования к птицезащитным устройствам и критерии отнесения линии электропередачи к представляющим опасность для птиц определяются уполномоченным органом по согласованию с государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики.

При проектировании ветровых электростанций осуществляется оценка воздействия ветровых электростанций на биологическое разнообразие животного мира.

Порядок оценки воздействия ветровых электростанций на биологическое разнообразие животного мира определяется уполномоченным органом.

С 20 августа в Казахстане усиливают ответственность за жестокое обращение с животными

В УК увеличены размеры штрафов за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье:

Со 120 до 150 МРП, либо 150 часов исправительных работ, либо 40 суток ареста.

За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, теперь грозит срок до двух лет.

За данные деяния, совершенные в отношении двух и более животных, в присутствии малолетних, группой лиц, неоднократно, публично или с использованием масс-медиа и соцсетей, штраф вырос до 2000 МРП, либо общественные работы до 400 часов, ограничение свободы до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 5 лет.

Также усилена административная ответственность за жестокое обращение с животными

Жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, теперь влечет штраф не 5, а 30 МРП на физлиц и 50 МРП на юрлиц. За повтор в течение года штраф увеличится до 50 МРП на физлиц и 100 МРП на юрлиц.

Помимо этого, вводится административная ответственность за нарушение установленных законодательством РК в области ответственного обращения с животными требований к вакцинации и стерилизации домашних животных.

А сами штрафы по статье 407-2 вырастут с 10 до 20 МРП на физлиц, с 20 до 30 на должностных лиц и с 30 до 40 на юрлиц.

Отказ от исполнения обязанностей по содержанию животных или их потомства до определения их в приюты для животных - влечет штраф на физических лиц в размере 30, на должностных лиц – 50, на юридических лиц – 100 МРП.

За повтор в течение года штрафы удваиваются.

С 20 августа пасеки обязаны получать ветеринарные паспорта

Вводится в действие закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и пчеловодства".

В законе "О племенном животноводстве":

определен порядок ведения племенной книги для выявления происхождения племенных животных;

усиливается контроль за импортом племенной продукции (семени) племенными и дистрибьютерными центрами;

запрещается импорт семян, несоответствующих требованиям законодательства.

Создана одна республиканская палата по всем породам пчел. вводятся новые понятия "племенная пчелиная матка", "трутень", "пункт инструментального осеменения", "изолированный случной пункт", "мед" и другие.

Для обеспечения учета пасек, своевременного проведения лечебно-профилактических мероприятий и снижения рисков распространения заболеваний пчел вводится термин "ветеринарный паспорт пасеки".

Установлены требования к размещению кочевых и стационарных пасек.

С 20 августа в КОАП вводится новый штраф за нарушение контроля эмиссий в окружающую среду

Нарушение требований по установке и эксплуатации автоматизированных систем мониторинга эмиссий в окружающую среду, выразившееся в:

неустановлении автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду;

непередаче данных об эмиссиях загрязняющих веществ автоматизированными системами мониторинга эмиссий в цифровую систему "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан", - влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 750, на субъектов среднего предпринимательства – 1000, на субъектов крупного предпринимательства – 2000 МРП.

С 4 августа вводятся Правила реализации рогов (дериватов) сайгака

Реализация дериватов сайгака осуществляется на электронном конкурсе не реже 1 раза в квартал.

Решение о реализации дериватов сайгака, предусматривающее цену, объем реализации и состав комиссии, принимает уполномоченный орган в форме приказа.

Участники конкурса регистрируются на веб-портале реестра госимущества и подают заявку, подписанную ЭЦП. До подачи заявки вносится гарантийный взнос в 15% от стоимости дериватов сайгака, указанной в конкурсе.

Победителем конкурса признается участник, предложивший наивысшую цену за дериваты сайгака.

Результаты конкурса по каждому проданному лоту оформляются протоколом.

Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра или письменном виде, который подписывается продавцом, покупателем и подведомственной организацией в течение 10 календарных дней.

Какие научные природные объекты получат статус "Национальное достояние"

Научными природными объектами со статусом "Научный природный объект – национальное достояние" признаются уникальные объекты естественного или искусственного происхождения, особо ценные в научном отношении и являющиеся национальным достоянием.

К таким объектам могут быть отнесены:

уникальные объекты по сохранению, разведению, реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;

уникальные фонды научной и научно-технической информации по природным объектам;

уникальные исследовательские и экспериментальные установки, комплексы, научно-испытательные полигоны, связанные с изучением, сохранением, воспроизводством и использованием видов растений, животных и микроорганизмов.

Для получения статуса нужно подать ходатайство в уполномоченный орган. Присвоение статуса удостоверяется сертификатом.

Сельское хозяйство, рыбоводство

Минсельхоз обновил две госуслуги в области рыбного хозяйства:

Согласование установки рыбозащитных устройств водозаборных и сбросных сооружений.

Выдача справки о происхождении вылова.

Государственные услуги оказывают территориальные подразделения Комитета рыбного хозяйства МСХ РК (услугодатель) физическим или юридическим лицам.

Для получения услуг нужно подать заявление через портал.

При оказании услуг портал взаимодействует с соответствующими цифровыми системами.

Результат оказания государственной услуги направляется посредством портала в "личный кабинет" услугополучателя в "Е-лицензирование" в форме электронного документа.

Культура, искусство, археология

Вводятся новые штрафы за нарушение требований законодательства РК о культуре

Использование голосовых (вокальных) фонограмм во время проведения концертных зрелищно культурно-массовых мероприятий организаторами, творческими коллективами и исполнителями, за исключением телевизионных записей и в иных местах, специально неприспособленных и непредназначенных для проведения концертных зрелищно культурно-массовых мероприятий, - влечет штраф на физических лиц в размере 100, на юридических лиц – в размере 150 МРП.

За повтор в течение года штраф на физлиц – 150 МРП, на юрлиц – 200 МРП.

Как будут хранить и использовать Государственный фонд массовых археологических находок: приняты правила

Все массовые археологические находки и археологические материалы, полученные физическими или юридическими лицами РК и других государств в результате археологических работ на территории РК, передаются на хранение в Депозитарий и включаются в Государственный фонд массовых археологических находок и археологических материалов.

Хранение объектов Государственного фонда осуществляется по смешанной (гибридной) системе. Данный способ хранения предусматривает адресное размещение единиц хранения археологических находок и материалов на стеллажах и их одновременную цифровую привязку к электронной базе данных учета Национального депозитария массовых археологических находок.

В целях обеспечения сохранности объектов Государственного фонда исследователям обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к материалам и находкам для их изучения в исследовательском зале путем их предоставления в присутствии ответственного хранителя или уполномоченного сотрудника.

Предпринимательская деятельность, инвестиции, креативные индустрии, поддержка бизнеса

В Казахстане появится Национальная палата в сфере инвестиций

Функции Национальной палаты в сфере инвестиций:

принимает участие в проведении аналитических исследований по улучшению инвестиционной привлекательности РК;

принимает участие во взаимодействии при сопровождении инвестиционных проектов;

формирует пул отечественных инвесторов для продвижения и укрепления внешнеэкономических связей;

принимает участие в формировании общенационального пула инвестиционных проектов;

принимает участие в продвижении благоприятного инвестиционного имиджа РК;

осуществляет иные функции в сфере инвестиции, предусмотренные настоящим Законом и иными законами РК.

Новые виды деятельности отнесли к креативной индустрии

В Перечень видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии, добавили:

деятельность веб-порталов;

радиовещание;

образование в области культуры;

деятельность рекламных агентств;

издание книг, прочие виды издательской деятельности;

деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных программ;

деятельность по показу кинофильмов;

прочие виды печатного производства;

производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения.

Предоставлять информацию о категории субъекта предпринимательства будут по-новому

Основным источником данных о субъектах предпринимательства является реестр субъектов предпринимательства – цифровая база, сформированная уполномоченным органом по предпринимательству.

Для получения госуслуги нужно направить на портал eGov электронный запрос, удостоверенный ЭЦП, который поступает в цифровую базу данных "Реестр субъектов предпринимательства".

Обработка запроса занимает не более 15 минут, по итогам формируется справка о категории субъекта предпринимательства.

Результат направляется в "личный кабинет" услугополучателя на портале в форме цифрового документа с использованием ЭЦП. Услуга бесплатна.

В реестре бизнес-партнеров расширен перечень сведений о потенциальных контрагентах, включая данные о налоговом режиме, задолженности, категорировании по степени риска, налоговой нагрузке и других показателях.

Вновь зарегистрированные ИП отнесли к субъектам микропредпринимательства

Соответствующее дополнение внесено в Правила расчета среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъектов предпринимательства.

Также уточняется, что в среднегодовой доход субъектов предпринимательства включаются виды доходов субъектов предпринимательства, предусмотренных статьей 237 Налогового кодекса, а также доходы субъектов предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса на основе патента, упрощенной декларации или с использованием специального мобильного приложения.

Помимо этого поправки затронули Правила ведения реестра саморегулируемых организаций.

Документом предусмотрено ведение реестра саморегулируемых организаций регулирующим государственным органом в соответствующей сфере (отрасли) в электронной форме.

Внедряется новая форма, в которой будет отражаться информация по комплексу мер по развитию саморегулирования.

Нормы деловой этики и корпоративной культуры установили для государственных АО с 8 августа

Должностным лицам и персоналу Общества необходимо:

неукоснительно соблюдать служебную дисциплину, добросовестно, беспристрастно и качественно исполнять свои служебные обязанности, рационально и эффективно использовать рабочее время;

повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного исполнения служебных обязанностей, соблюдать ограничения и запреты, установленные законами Республики Казахстан;

соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному языку и другим языкам, традициям и обычаям народов;

проявлять добросовестность, дисциплинированность, ответственность, терпение, вежливость, тактичность и уважение к другим лицам в ходе переговоров (встреч);

не допускать действий, наносящий ущерб репутации организаций;

не давать повода для обоснованной критики со стороны общества;

соблюдать служебную субординацию;

придерживаться официального, сдержанного, делового стиля одежды в ходе исполнения служебных обязанностей в соответствии общепринятым деловым стилем;

соблюдать деловой этикет и правила официального поведения.

Должностные лица предотвращают, выявляют и разрешают ситуаций, связанные с нарушениями требований деловой этики и правил поведения.

Должностные лица и персонал Общества реагируют на проблемы, связанные с нарушением требований деловой этики, посредством:

принятия своевременных мер по исправлению ситуации и устранению недостатков;

принятия и/или предложения действенных мер дисциплинарного характера в установленном законодательством порядке;

проведения консультаций с соответствующими структурными подразделениями и/или органами.

С 9 августа производителям социально значимых продуктов снижают тарифы на электроэнергию

МНЭ обновило расчет предельный цены на розничную реализацию электрической энергии (электроснабжение) субъектов общественно значимого рынка.

Производителям социально значимых продовольственных товаров предоставили возможность приобретать электроэнергию по тарифу ниже действующего отпускного тарифа до 20%.

Мера будет применяться при условии заключения Меморандума с центральным госорганом или акиматом о стабилизации цен на СЗПТ.

Льготный тариф будет распространяться только на объемы электроэнергии, используемые непосредственно для производства такой продукции.

Новая норма направлена на поддержку предприятий, выпускающих основные продукты питания, такие как хлеб, мука, молочная продукция, яйца, сахар, мясо и другие товары, входящие в перечень СЗПТ.

Образование

С 13 августа педагоги и директора школ будут нести ответственность за учеников только в рабочее время

Министерство просвещения наделяется полномочием по разработке и утверждению правил использования мобильных телефонов обучающимися.

Вводится запрет на одновременное ведение педагогами отчетности в бумажном и электронном форматах.

Определены условия для эффективной деятельности ведущих зарубежных университетов в Казахстане.

Филиалы смогут открываться при условии соблюдения требований стандартов ГОСО РК.

Отдельный блок поправок направлен на совершенствование системы высшего образования. Для этого предлагается перейти к модели интегрированного медицинского образования.

Она предусматривает 6 лет обучения в вузе и 1 год полноценной интернатуры. По завершении выпускники получат право приступить к медицинской практике, при этом интернатура фактически становится этапом клинической практики.

Пилотный проект по аттестации педагогов запустят с 1 сентября 2026 года

Участие педагогов в пилотном проекте добровольное.

Аттестация на присвоение (подтверждение) квалификационной категории проводится на основании заявления, поданного через Платформу. Материалы профессионального цифрового профиля педагога формируются на Платформе через сбор и обработку документов из различных баз данных.

При соответствии профессионального цифрового профиля педагоги проходят квалификационную оценку и комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности для присвоения квалификационной категории, имеющие:

"вторую категорию" – "педагог-модератор";

"первую категорию", "высшую категорию" – "педагог-эксперт".

Комиссия рассматривает цифровой профиль педагогов в период с 1 сентября по 15 декабря 2026 года. По итогам принимается решение:

соответствует заявляемой квалификационной категории;

не соответствует заявляемой квалификационной категории.

Срок действия квалификационной категории составляет пять лет.

Приказ министра просвещения вступает в силу с 1 августа 2026 года и действует по 31 декабря 2026 года включительно.

Обновлен перечень документов, обязательных для ведения педагогами дошкольных организаций и предшкольных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, организаций среднего, специального, дополнительного, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы

В новой редакции утверждены:

Формы документов, обязательных для ведения педагогами организаций дошкольного воспитания и обучения.

План работы классного руководителя.

Программа развития школы (составляется на 5 лет);

Документация ведется в цифровой системе "Национальная образовательная база данных".

Министерство просвещения утвердило новые Правила формирования состава участников международных олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам

Состав сборной команды РК очных международных олимпиад формируется из числа олимпийского резерва 8-11 (12) классов, для юниорских международных олимпиад из числа олимпийского резерва 7-9 классов с учетом требований конкретной олимпиады.

Для формирования состава сборной команды проводятся учебно-тренировочные сборы (УТС).

Численность количественного состава олимпийского резерва по каждому предмету устанавливается пропорционально утвержденному составу участников соответствующей международной олимпиады в трехкратном размере.

Состав олимпийского резерва очных международных конкурсов научных проектов (научных соревнований) формируется на основании:

конкурсных работ, имеющих регистрацию темы научного проекта до 15 сентября текущего учебного года на сайте www.daryn.kz;

итогового протокола заключительного этапа республиканских конкурсов научных проектов из числа обучающихся 7 -11 (12) классов;

рекомендаций членов жюри в соответствии с итоговыми протоколами заключительного этапа республиканского конкурса научных проектов из числа обучающихся 7 -11(12) классов, набравших наибольшее количество баллов.

Продолжительность УТС для состава олимпийского резерва международных конкурсов научных проектов (научных соревнований) составляет от 12 до 30 календарных дней и проводится не менее одного раза в год.

В Министерстве просвещения уточнили требования к методическим кабинетам

Целью деятельности методических кабинетов (центров) области, городов республиканского значения и столицы является организация и проведение методической, научно-исследовательской, аналитической и экспертной работы, а также методическое сопровождение профессионального развития педагогов.

Теперь методические кабинеты, помимо прочего, осуществляют:

мониторинг качественного состава педагогов, прогноз потребности педагогов в повышении квалификации, изучение работы педагогов, прошедших повышение квалификации;

методическую поддержку путем мониторинга состояния воспитательно-образовательного, учебно-воспитательного процесса в организациях образования;

организацию и проведение работ по повышению профессиональной квалификации педагогов;

помощь педагогам в освоении новых образовательных технологий, методик, лучших (передовых, инновационных) педагогических практик.

Криптовалюта, цифровой майнинг

Правила осуществления стратегического цифрового майнинга утвердило правительство

Стратегический цифровой майнинг – деятельность по цифровому майнингу на условиях предоставления квоты на электроэнергию по предельным тарифам энергопроизводящих организаций в обмен на обязательную передачу части добытых цифровых активов в автономный кластерный фонд "Астана Хаб", для их последующей передачи в доверительное управление Национальной инвестиционной корпорации Нацбанка для инвестирования в национальный стратегический крипторезерв.

Цифровой майнер, планирующий осуществлять стратегический цифровой майнинг, направляет через базу данных "Е-лицензирование" заявление. К заявлению прилагаются документы по перечню.

Вопрос о выдаче разрешения решает Комиссия.

В случае положительного решения цифровой майнер в течение 5 рабочих дней:

заключает договор с автономным кластерным фондом "Астана Хаб"

заключает договор купли-продажи электроэнергии с энергопроизводящей организацией.

Цифровой майнер открывает отдельный кошелек цифровых активов для распределения цифровым майнинговым пулом добытых цифровых активов.

Правилами определена формула, по которой добытая криптовалюта делится между майнером и государством.

Административно-территориальное устройство РК

Площадь Караганды увеличилась на 281 гектар

Правительство приняло постановление, в котором говорится:

Согласиться с совместным решением Карагандинского областного маслихата и постановлением акимата Карагандинской области об изменении границ города Караганды Карагандинской области путем включения части земель Бухар-Жырауского района общей площадью 281 гектар в черту города Караганды.

Площадь земель, присоединяемых в границы города из земель Бухар-Жырауского района составляет:

пастбища – 192,7823 га;

другие земли – 88,2177 га.

Обновлены Правила представления пространственных данных в Национальную инфраструктуру пространственных данных

Национальная инфраструктура пространственных данных (НИПД) – данные о пространственных объектах, включающие сведения об их форме, местоположении и свойствах, отображенные на картографической основе, в том числе представленные с использованием координат;

Национальный фонд пространственных данных (НФПД) – совокупность пространственных данных в цифровом и аналоговом виде, подлежащих учету, длительному хранению в целях их дальнейшего использования субъектами геодезической и картографической деятельности, имеющая общегосударственное, межотраслевое, специальное и отраслевое значение.

Предоставление пространственных данных в НИПД осуществляется через государственный геопортал НИПД.

В целях предоставления пространственных данных в НИПД путем интеграции государственных цифровых систем, в том числе кадастров, географических цифровых систем, геопорталов и геосервисов (ресурсы пространственных данных), а также использования цифровых технологий определяются собственники пространственных данных, обеспечивающие предоставление наборов и сервисов пространственных в машиночитаемом виде для размещения на государственном геопортале НИПД.

Правила разработки проекта региональной символики изложены в новой редакции

Разработка проекта основывается на принципах:

укрепления общественного согласия и общенационального единства;

соблюдения геральдических знаков;

учета национальных традиций, исторических, культурных, природных, географических, социально-экономических особенностей региона.

При разработке проекта запрещается использование изображения Государственного Флага и Государственного Герба РК, а также изображение религиозных, родовых и племенных знаков.

Что учесть при разработке:

проект является новой работой, ранее не использовавшейся и определяющей своей спецификой создание будущего направления развития местности;

проект имеет визуальную составляющую, объемное изображение и модель, с четким рельефом;

в проекте официальные наименования, надписи и другой текст излагаются на казахском языке;

при разработке проекта не допускается нарушение авторских и смежных прав, плагиат.

Автором проекта признаются граждане РК. В случае создания проекта несколькими физическими лицами, все они считаются его соавторами.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов со дня завершения общественного обсуждения, рассматриваются на заседании Экспертного совета в течение 25 рабочих дней.

Проекты, получившие положительное заключение, утверждаются решением маслихатов столицы, областей, городов республиканского значения в течение 15 рабочих дней.

Спорт, туризм

Утверждены правила размещения госзаказа в государственных детско-юношеских спортивных школах

Государственный заказ размещается в государственных детско-юношеских спортивных школах, созданных в форме государственного предприятия (Организация), реализующих образовательные программы дополнительного образования детей по физической культуре и спорту в соответствии с уставом.

Обучающийся в рамках государственного заказа зачисляется в одну государственную детско-юношескую спортивную школу по выбранному виду спорта.

Размещение госзаказа и определение средней стоимости содержания в расчете на одного обучающегося осуществляется местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения.

Для размещения государственного заказа Организация представляет в местный исполнительный орган заявление и в течение 10 рабочих дней со дня размещения местным исполнительным органом на интернет-ресурсах информации о начале принятия заявлений.

Приняты Правила подушевого финансирования в государственных детско-юношеских спортивных школах

Подушевое нормативное финансирование в государственных ДЮСШ реализуется за счет средств местного бюджета.

Финансирование осуществляется местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения в объеме, рассчитанном за обучающихся, получивших указанные услуги в текущем месяце.

Установлен порядок финансирования:

ДЮСШ в организационно-правовой форме коммунального государственного учреждения – ежемесячно согласно индивидуальным планам финансирования;

ДЮСШ, созданные в форме государственного предприятия ежемесячно в пределах заключенного договора на оказание услуг в соответствии с законом "О государственных закупках" в следующих объемах:

· с января по август – пропорционально плановому годовому контингенту;

· с сентября по декабрь – пропорционально фактическому среднегодовому контингенту.

Финансовый календарь спортивных мероприятий будут формировать в Казахстане

Соответствующие дополнения внесены в Правила проведения спортивных мероприятий.

На основании Единого республиканского и регионального календаря спортивно-массовых мероприятий физкультурно-спортивные организации составляют календарь спортивно-массовых мероприятий.

На основании календаря спортивно-массовых мероприятий физкультурно-спортивных организаций ими разрабатывается финансовый календарь спортивных мероприятий на текущий год.

Также утверждена форма финансового календаря. В нем отражаются сроки и место проведения соревнований, источник финансирования, командировочные расходы внутри страны и за ее пределами.

Утверждены Правила работы гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма

Гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма осуществляют деятельность при наличии гражданства РК и направлении уведомления о начале деятельности.

Уведомление подается на интернет-ресурсе www.elicense.kz. Лиц, подавших уведомление вносят в государственный электронный реестр.

Гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма оказывают туристские услуги на основании договора.

За 3 дня до начала путешествия они должны письменно информировать туристов об особенностях путешествий. А если маршрут представляет угрозу для жизни и здоровья туриста, то необходимо получить его информированное согласие.

Гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма в течении 1 рабочего дня незамедлительно информируют уполномоченный орган в области туристской деятельности и уполномоченный орган в сфере гражданской защиты, а также семью туриста с момента, когда они узнали или должны были узнать о чрезвычайном происшествии с туристом во время путешествия.

Гиды, экскурсоводы и инструкторы туризма при осуществлении деятельности представляют достоверную информацию туристам, не должны допускать искажение фактов и совершение действий, нарушающее нормы законодательства РК и права туристов.

Приняты Правила и условия работы визит-центров

Визит-центр – объект туризма, представляющий собой здание, сооружение либо помещение, предназначенное для распространения информации о туристском потенциале и предоставления туристских услуг.

Визит-центр располагается на территории туристских ресурсов, туристских маршрутах и иных объектах туризма.

Визит центр формирует информационные материалы о туристском потенциале соответствующей территории, туристских ресурсах, туристских маршрутах, объектах туризма, включая консультирование по указанным вопросам, а также предоставляет туристские услуги.

В здании, где расположен визит-центр, допускается размещение объектов туристской и сервисной инфраструктуры (гостиниц, объектов общественного питания и торговли).

Обслуживание туристов в визит-центре осуществляется на казахском и русском языках. В визит-центрах на международных туристских маршрутах информация предоставляется работниками, владеющими иностранными языками, а также при помощи печатных информационных материалов, QR-кодов, цифровых сервисов и др.

Документ содержит минимальные требования к персоналу:

владение информацией о туристских ресурсах, туристских маршрутах и иных объектах туризма;

владение информацией о правилах посещения, мерах безопасности и предоставление информации в пределах компетенции;

соблюдение профессиональной этики и культуры обслуживания туристов, включая вежливое, корректное, недискриминационное обращение с туристами, недопущение грубого поведения и предоставление информации в пределах компетенции.

Для туристских информационных центров утвердили правила работы

Туристский информационный центр (Центр) является организацией, учреждаемой акиматом столицы, области, города республиканского значения создаваемой для формирования и распространения информации о соответствующей административно-территориальной единице и ее туристском потенциале, продвижения туристских услуг на международном туристском рынке и внутри государства, а также в целях создания условий для развития новых субъектов предпринимательства и научно-методического обеспечения в области туристской деятельности.

У Центра должны быть:

помещение или место обслуживания;

информационные материалы;

работники;

внутренние процедуры актуализации туристской информации.

Туристская информация предоставляется Центром на казахском и русском языках. При наличии организационных возможностей туристская информация предоставляется также на иностранных языках.

Строительство, архитектура, водоснабжение населенных пунктов

Обновлены Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства

Правила устанавливают порядок и сроки:

оформления и выдачи документов, необходимых для строительства новых и изменения существующих строительных объектов, функционального назначения помещений;

ввод в эксплуатацию строительных объектов субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

проектирования и застройки территории населенных пунктов и межселенных территории

и оказания государственных услуг "Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)" и "Согласование эскиза (эскизного проекта)".

Правила применяются местными исполнительными органами (МИО), поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению, государственными органами, осуществляющими государственный архитектурно-строительный контроль и надзор, субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности независимо от форм собственности на строительные объекты и реконструкции, включая сети инженерной инфраструктуры, а также собственниками объектов недвижимости в части их эксплуатации и содержания.

С 9 августа вводится новый технический регламент "О безопасности технической воды, подаваемой системами технического водоснабжения населенного пункта"

Документ устанавливает обязательные для применения и исполнения на территории Республики Казахстан требования к технической воде, добываемой и (или) образуемой в ходе жизненной и производственной деятельности административных, жилых зданий и коммунальных объектов для повторного использования в качестве технической воды для населения.

Техрегламент разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений.

Распространяется на техническую воду, образуемую в ходе жизненной и производственной деятельности административных, жилых зданий и коммунально-бытовых объектов и является обязательным только в случае наличия централизованной системы технического водоснабжения.

Не распространяется на:

питьевую воду;

бутилированную воду;

техническую воду промышленных объектов.

Фонд национального благосостояния

Со 2 августа вводятся новые Правила размещения отчетности Фонда национального благосостояния

Отчетность предоставляется путем размещения соответствующей информации согласно перечню, формам и периодичности, на сайте Фонда и предоставления доступа государственным органам.

Отчетность включает электронные цифровые ресурсы, содержащие информацию о деятельности Фонда и (или) организаций.

Цифровые ресурсы, размещаемые на интернет-ресурсе Фонда, являются информацией ограниченного доступа и относятся к категории конфиденциальных цифровых ресурсов.

Отчетность размещается на интернет-ресурсе Фонда в формате Excel и других общедоступных форматах.

Архивные данные отчетности не подлежат удалению с интернет-ресурса Фонда (за исключением допущенных технических ошибок) в течение 5 лет.

Жилье, управление объектом кондоминиума

В Казахстане изменили Правила по управлению объектом кондоминиума

Управление объектом кондоминиума осуществляется электронно посредством цифровых объектов ЖКХ субъектами цифровой среды ЖКХ, где на собрании собственники квартир, нежилых помещений принимают решение о выборе цифровых объектов ЖКХ либо делегировать такие полномочия совету дома.

Председатель ОСИ или субъект управления объектом кондоминиума либо все собственники квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении либо управляющий многоквартирным жилым домом по результатам осмотра объекта кондоминиума представляют информацию о многоквартирном жилом доме, в цифровых объектах ЖКХ либо в цифровой систему централизованного сбора и хранения электронных цифровых ресурсов в сфере жилищных отношений и ЖКХ.

Председатель ОСИ или субъект управления объектом кондоминиума либо управляющий многоквартирным жилым домом предоставляет на рассмотрение Совету дома ежемесячные и годовые отчеты по управлению объектом кондоминиума электронно через цифровые объектов ЖКХ и/или бумажно. Также отчет представляется собственникам квартир, нежилых помещений до десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, и размещается в общедоступных местах.

Также внесены корректировки в Типовое положение о жилищной инспекции в целях приведения его в соответствие с нормами новой Конституции. В частности, обновлены ее основные полномочия и функции.

Цифровизацию внедрили в процесс управления объектом кондоминиума

Собрание собственников проводится:

в явочном формате – для обсуждения вопросов, связанных с управлением объектом кондоминиума, и принятия по ним решений;

– для обсуждения вопросов, связанных с управлением объектом кондоминиума, и принятия по ним решений; в заочном формате – путем проведения письменного опроса или посредством цифрового объекта в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Результаты голосования, полученные посредством цифрового объекта в сфере жилищных отношений и ЖКХ, учитываются при подведении итогов голосования на собраниях проводимых в явочном и заочном форматах.

Инициатор собрания за 5 календарных дней до даты проведения собрания уведомляет собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок о формате его проведения, дате, месте и повестке проведения собрания путем размещения объявления в общедоступных местах, цифровом объекте в сфере жилищных отношений и ЖКХ (при наличии), или индивидуально посредством электронной почты или по мобильному телефону, при условии их предоставления собственниками квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок.

Инициаторы собрания осуществляют сбор и прием листов письменного опроса нарочно, посредством электронной почты либо по абонентскому номеру абонентского устройства сотовой связи (при наличии такой информации) для учета, составления протокола.

Голосование собственника квартиры, нежилого помещения, осуществляется посредством цифровых объектов в сфере жилищных отношений ЖКХ, мобильного телефона и иных способов, не запрещенных законодательством РК, с обязательной идентификацией собственника квартиры, нежилого помещения.

Итоги электронного голосования фиксируются посредством цифровых объектов в сфере жилищных отношений и ЖКХ.

Пожарная безопасность

В Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности внесли изменения

Обучение пожарно-техническому минимуму не проходят лица, имеющие профессиональное, высшее и (или) послевузовское образование по специальности "Пожарная безопасность" либо прошедшие обучение по специальной подготовке специалистов профессиональных противопожарных служб в соответствии с Программой курсов обучения по специальной подготовке специалистов профессиональных противопожарных служб.

Уточнено, что обучение пожарно-техническому минимуму в учебных центрах с отрывом от производства проходят работники объектов с массовым пребыванием людей, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в т.ч. на отдельных участках работ.

Обновлено содержание учебных программ обучения пожарно-техническому минимуму для обучающихся в учебных центрах с отрывом от производства.

Госзакупки, закупки квазигоссектора

Минфин изменил Правила госзакупок и закупок квазигоссектора

Что меняется:

уточнен порядок применения критерия территориального нахождения поставщика – веб-портал будет автоматически определять его по данным налоговой отчетности;

сохранена условная скидка 2% для местных поставщиков при закупках отдельных работ и услуг стоимостью ниже установленного порога;

установлен единый порядок округления сумм обеспечения заявок, исполнения договоров и авансов: менее 50 тиын – до 0,5 тиын и более – до 1 теӊге ;

; ценовые предложения подаются в теӊге, а при использовании тиынов допускается не более двух знаков после запятой;

обновлены типовые договоры, конкурсная и аукционная документация, формы заявок, протоколов и квалификационных сведений;

уточнены правила направления уведомлений, применения форс-мажора, а также отдельные перечни закупок, дополнительные требования к поставщикам и правила ведения реестров.

Поправки внесены в несколько приказов, регулирующих государственные закупки и закупки субъектов квазигоссектора.

Минфин обновил перечни ТРУ по госзакупкам:

В Перечень товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом добавили:

охранные услуги в организациях образования

услуги в области обеспечения единства измерений (поверка, калибровка средств измерений)

услуги по предоставлению права на сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачи в эфир объектов авторского права и (или) смежных прав

В Перечень видов товаров, работ, услуг, государственные закупки которых осуществляются в соответствии с типовыми конкурсными документациями, аукционными документациями добавили:

услуги по переработке, обезвреживанию, утилизации, и (или) уничтожению опасных отходов;

услуги в области обеспечения единства измерений (поверка, калибровка средств измерений);

услуги организации подвоза детей в организациях образования.

Товарные биржи

Обновлены правила лицензирования товарных бирж

Госуслугу оказывает АЗРК через портал. Для получения услуги следует подать электронное заявление, подписанное ЭЦП и документы по перечню.

Цифровая система "Государственная база "Е-лицензирование" полностью автоматически обрабатывает и формирует результат оказания госуслуги в течение 1 рабочего дня без участия услугодателя путем подписания результата оказания госуслуги транспортной подписью.

Результат направляется в личный кабинет на портале.

Импорт, экспорт

Изменились Правила выдачи лицензии на экспорт и импорт отдельных видов товаров при введении количественных ограничений (квот)

Государственная цифровая система разрешений и уведомлений полностью автоматически обрабатывает и формирует результат оказания государственной услуги – лицензию на экспорт отдельных видов товаров в течение 1 рабочего дня с момента направления документов без участия услугодателя путем подписания результата оказания государственной услуги транспортной подписью.

При оказании государственной услуги посредством государственной цифровой системы разрешений и уведомлений данные о стадии оказания государственной услуги поступают в автоматическом режиме в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг.

Аудит

Минфин актуализировал Правила проведения аттестации кандидатов в аудиторы

Для регистрации на аттестацию кандидат в аудиторы представляет в Комиссию следующие документы:

заявление (на каждый экзамен) с указанием названия дисциплины;

копия документа, удостоверяющего личность;

один из следующих документов, подтверждающих высшее образование:

нотариально заверенная копия документа (диплома);

предъявленный электронный документ, полученный из соответствующих цифровых систем через шлюз "цифрового правительства";

документ, подтверждающий прохождение процедуры признания в соответствии с ЗРК "Об образовании" для документов об образовании, выданных зарубежными организациями образования;

нотариально засвидетельствованная копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж работы не менее 3 лет в экономической, финансовой, контрольно-ревизионной или в правовой сферах, или в области научно-преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в высших учебных заведениях;

нотариально заверенная копия документа, подтверждающая получение международной квалификации в области бухгалтерского учета и аудита (в случае его наличия);

нотариально заверенная копия документа, подтверждающая сдачу квалификационного экзамена на должность судьи (в случае наличия);

копия документа, подтверждающая сдачу квалификационного экзамена либо аттестации на адвоката или нотариуса, либо лицензия на адвоката или нотариуса, полученные из соответствующих цифровых систем через шлюз "цифрового правительства" (в случае наличия);

справка о наличии либо отсутствии судимости, полученная из соответствующих цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Дата проведения аттестации публикуется на сайте профессионального совета и сообщается Комиссией кандидатам не позднее, чем за 2 месяца до установленной даты проведения аттестации.

Положительный результат, полученный кандидатом в аудиторы по дисциплинам признается действительным в течение 5 последующих лет с даты утверждения результата.

С 4 августа меняются Правила выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Государственная услуга "Выдача лицензии на осуществление аудиторской деятельности" оказывается Комитетом внутреннего государственного аудита МФ РК (услугодатель) через веб-порталы "цифрового правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной и безналичной формах через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также через веб-портал оплата осуществляется через платежный шлюз "цифрового правительства".

Услугодатель обеспечивает внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги.

Обработка запроса, в том числе регистрация, осуществляется услугодателем с момента поступления запроса в цифровой системе "Е-лицензирование".

Также обновлен Перечень основных требований к оказанию государственной услуги.

Финансы, банки

Регистрация залога движимого имущества с 4 августа доступна через банковские приложения

Через Государственную корпорацию "Правительство для граждан", посредством веб-портала "цифрового правительства", а также через цифровые объекты банков второго уровня доступны услуги по регистрации залога, перезалога, уступки требования, прекращения залога, выдаче дубликата свидетельства о залоге движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации.

Через цифровые объекты банков госуслуга оказывается в течение 1 рабочего дня с момента поступления документов в информационную систему регистрирующего органа.

Государственная граница, таможня

Приняты Типовые требования по обустройству сервисных зон ожидания перед пунктами пропуска через Госграницу

Сервисная зона ожидания – объект придорожной транспортной инфраструктуры, включающий специально отведенный земельный участок с расположенными на нем сооружениями и инженерными сетями, предназначенный для организованного ожидания въезда в ПП, предоставления сервисных услуг водителям и перевозчикам, а также выполнения сопутствующих технологических операций с транспортными средствами и грузами.

СЗО создаются на удалении до 10 км перед автомобильными пунктами пропуска, аэропортами, морскими и речными портами, железнодорожными станциями.

На территории СЗО запрещается формирование стихийных очередей вне выделенных парковочных секторов и проездов, а также блокирование подъездных дорог.

Зоны ожидания включают три функциональных участка:

парковочный;

коммерческий (обязательные и вспомогательные);

административный.

На территории сервисных зон допускается размещение:

торговых площадей;

мобильных/передвижных постов надзорных государственных органов.

Тарифы на сервисные услуги в СЗО (при их наличии) подлежат обязательному публичному размещению на въезде в СЗО и на цифровых ресурсах оператора.

Действующие площадки ожидания нужно привести в соответствие с настоящими Типовыми требованиями в срок не более двух лет с момента утверждения приказа.

Изменилась процедура проведения таможенных проверок и рассмотрении возражений

Уточняется, что в качестве понятых приглашаются не менее двух граждан Республики Казахстан, не заинтересованные в исходе действий должностного лица органа государственных доходов и проверяемого лица.

Не допускается участие в качестве понятых должностных лиц государственных органов Республики Казахстан и работников, учредителей (участников) проверяемого лица.

Уведомления о приостановлении и возобновлении сроков рассмотрения письменного возражения направляются: