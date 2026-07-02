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Право

Опубликован закон об амнистии: кого освободят от уголовной ответственности

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 09:24 Фото: Zakon.kz
Опубликован закон об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан, который накануне подписал глава государства, сообщает Zakon.kz.

В частности, от уголовной ответственности или основного наказания освобождаются:

  • лица, совершившие уголовные проступки или преступления небольшой тяжести;
  • лица, совершившие преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие, или по которым не предъявлен гражданский иск.

От основного наказания освобождаются осужденные за совершение преступлений средней тяжести, не имеющие отрицательной степени поведения, которым в период исполнения акта амнистии осталось отбывать наказание не более одного года.

Находящиеся в производстве дела об уголовных правонарушениях, указанных выше, подлежат прекращению органом, ведущим уголовный процесс, с освобождением лиц от уголовной ответственности.

Вместе с тем по находящимся в производстве судов делам об уголовных проступках, преступлениях небольшой или средней тяжести, за совершение которых предусматривается обязательное назначение дополнительного наказания, лица, указанные выше, освобождаются судом от основного наказания.

При этом осужденные, подпадающие под действие первого пункта, подлежат освобождению от дальнейшего отбывания только основного наказания.

Амнистия не распространяется на лиц:

  • совершивших коррупционные преступления;
  • совершивших террористические преступления;
  • совершивших экстремистские преступления либо преступления, содержащие признаки экстремизма;
  • совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет;
  • совершивших пытки;
  • наказание которым назначено при рецидиве или опасном рецидиве преступлений;
  • которым назначено пожизненное лишение свободы;
  • совершивших преступления в составе преступной группы, организованной группы, преступной организации, преступного сообщества, транснациональной организованной группы, транснациональной преступной организации, транснационального преступного сообщества, террористической группы, экстремистской группы, банды или незаконного военизированного формирования;
  • в отношении которых наказание исполнено и отбывших наказание;
  • совершивших уголовные правонарушения, при совокупности которых одно из них не подпадает под действие настоящего Закона;
  • совершивших умышленные преступления во время отбывания наказания и ряд других.

Закон также предусматривает сокращение сроков или размеров основного наказания в ряде случаев.

Кроме того, в Казахстане пройдет административная амнистия, которая предусматривает освобождение от штрафов для граждан РК, ИП, частных нотариусов, ЧСИ, адвокатов и юридических консультантов. При этом она не распространяется на юридических лиц, должностных лиц, кандасов, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также на штрафы, назначенные судом.

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры совместно с уполномоченными госорганами обеспечивает автоматизацию процессов освобождения от административного взыскания.

С полным текстом закона можно ознакомиться здесь. Он вводится в действие со 2 июля 2026 года.

1 июля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о масштабной амнистии и сопутствующие к нему законы.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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