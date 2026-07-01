Масштабная амнистия-2026 – Токаев подписал закон

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 1 июля 2026 года, подписал закон о масштабной амнистии и сопутствующие к нему законы, сообщает Zakon.kz.

Так, как следует из сайта Акорды, главой государства подписаны:

Закон Республики Казахстан "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан".

Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства и статуса судебных исполнителей и профилактики правонарушений".

Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

Позднее в Министерстве внутренних дел (МВД) дали разъяснения по подписанному президентом закону об амнистии.

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Законодательные поправки направлены не только на реализацию амнистии, но и на совершенствование уголовного, уголовно-процессуального, административного законодательства, а также механизмов исполнительного производства. По сути, речь идет о комплексном правовом решении, сочетающем меры гуманизации, цифровизации и дальнейшей модернизации правоохранительной и судебной системы.

Амнистия будет носить избирательный характер и не затронет лиц, осужденных за коррупционные, террористические, экстремистские преступления, а также преступления против половой неприкосновенности . Закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности либо от основного наказания лиц, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой тяжести, а также отдельные преступления средней тяжести при отсутствии ущерба либо его полном возмещении. Для ряда осужденных предусмотрено сокращение неотбытой части наказания.

Речь не идет о пересмотре уголовной политики государства или смягчении отношения к преступности. Напротив, сохраняется принцип неотвратимости ответственности за наиболее опасные преступления. Документ сохраняет четкий баланс между гуманизмом и общественной безопасностью и озвучил ключевые новшества закона.

По предварительным оценкам, уголовная амнистия коснется более 16,5 тыс. человек. При этом свыше 4 тыс. граждан будут полностью освобождены от уголовной ответственности и наказания, а более 10 тыс. сократят сроки. Впервые в истории Казахстана проводится административная амнистия. Чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан и бизнес, списываются отдельные виды штрафов. Масштаб колоссальный: только по линии МВД амнистия охватит порядка 1 млн административных штрафов на сумму более 17 млрд тенге. В целом она затронет нарушения по 280 статьям КоАП, относящимся к компетенции 15 государственных органов.

Отдельное внимание уделено социальной адаптации граждан.

Закон не просто освобождает людей, он обязывает правительство и акиматы содействовать их ресоциализации через конкретные меры поддержки: размещение одиноких лиц с инвалидностью, пенсионеров и лиц без определенного места жительства в специализированные центры; обеспечение трудоустройства трудоспособных лиц; продолжение назначенного судом лечения; а также устройство несовершеннолетних в семьи или интернаты с гарантией получения образования. Этот пакет законов полностью соответствует курсу главы государства на построение Справедливого Казахстана.

Одной из наиболее заметных новелл стала административная амнистия, которая применяется впервые в истории независимого Казахстана. Если ранее акты амнистии касались исключительно уголовной сферы, то теперь предусматривается освобождение граждан, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и юридических консультантов от неисполненных административных штрафов либо их оставшейся части. После применения амнистии соответствующие исполнительные производства будут прекращены.

Вместе с тем административная амнистия не затронет правонарушения, связанные с угрозой общественной безопасности, жизни и здоровью граждан, а также интересам государства. Таким образом, предлагаемый механизм ориентирован прежде всего на снижение административной нагрузки на граждан и поддержку их экономической активности, не затрагивая вопросы общественной безопасности.

Отдельный блок поправок направлен на цифровизацию процедур применения амнистии. Для этого Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей, которая позволит автоматически формировать через Единый реестр административного производства (ЕРДР) перечень лиц, подпадающих под амнистию, а также принимать решения в электронном формате. По замыслу разработчиков, это позволит существенно сократить бюрократические процедуры, ускорить принятие решений и повысить эффективность исполнения актов амнистии.

Помимо вопросов амнистии, законы предусматривают совершенствование уголовно-процессуального законодательства. В частности, уточняются требования к обвинительному акту, порядок оформления результатов досудебного расследования и механизмы завершения уголовного процесса. Эти изменения направлены на обеспечение единообразия правоприменительной практики, повышение качества процессуальных документов и усиление гарантий прав участников уголовного судопроизводства.

Депутаты Сената одобрили Закон РК "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан" на пленарном заседании палаты 11 июня 2026 года.

Сопутствующие законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства и статуса судебных исполнителей и профилактики правонарушений" и "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" направлены на рассмотрение во втором чтении.

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В Казахстане 1 июля 2026 года вступила в силу новая Конституция. С этим событием Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев. Позднее министр юстиции Ерлан Сарсембаев рассказал об основных изменениях со вступлением в силу Основного закона.