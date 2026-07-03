#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+18°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Как будут работать психологи в Казахстане: опубликован закон

работа психологов в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 14:45 Фото: pixabay
Опубликован закон "О психологической деятельности", подписанный накануне главой государства, сообщает Zakon.kz.

Основной целью закона является обеспечение правовых, организационных основ осуществления психологической деятельности в Казахстане, а также защиты прав и законных интересов граждан республики при получении психологической помощи.

Основными задачами закона являются:

  • определение требований к профессиональной квалификации, подготовке, подтверждению и повышению квалификации психологов;
  • защита прав и законных интересов граждан Республики Казахстан;
  • обеспечение доступности психологической помощи;
  • обеспечение оказания качественной психологической помощи.

Государственная политика в сфере психологической деятельности направлена на:

  • создание условий, обеспечивающих психологическое благополучие граждан Республики Казахстан;
  • подготовку квалифицированных психологов;
  • обеспечение равных прав и возможностей каждого человека в реализации его права на получение психологической помощи независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или от любых иных обстоятельств;
  • уважение и защиту чести и достоинства психолога;
  • осуществление мероприятий, способствующих предупреждению, разрешению и преодолению трудных жизненных ситуаций и их последствий в отношении физического лица, семьи или группы лиц, нуждающихся в психологической помощи.

Согласно закону каждый человек имеет право на получение психологической помощи в Казахстане.

Получатель психологической помощи или его законный представитель должен быть проинформирован о целях, методах психологической помощи.

Психологическая помощь осуществляется в очной, дистанционной и смешанной формах.

Указывается, что применение в деятельности психолога видео- и (или) аудиозаписи, а также ознакомление с ними третьих лиц возможны только после получения информированного согласия на это со стороны получателя психологической помощи либо его законного представителя.

При осуществлении психологической деятельности причинение вреда жизни и здоровью получателя психологической помощи не допускается.

Предусмотрено, что в Казахстане будут вести госреестр психологов в цифровом формате. Психологи обязаны в течение одного года со дня введения в действие Закона пройти регистрацию в госреестре психологов.

В государственном реестре психологов подлежат регистрации психологи:

  • в модуле психологов, осуществляющих психологическую деятельность в порядке частной психологической практики или состоящих в трудовых отношениях с работодателем;
  • в модуле психологов, осуществляющих психологическую деятельность в государственных организациях, автономных организациях образования на основании сведений из цифровых систем государственных органов.

Лица, не прошедшие регистрацию в государственном реестре психологов, не вправе:

  • осуществлять психологическую деятельность и оказывать психологическую помощь;
  • именовать себя психологами, а также использовать иные производные и родственные наименования слову "психо-", способные ввести в заблуждение об осуществлении психологической деятельности;
  • проводить медицинскую диагностику и назначать медикаментозное лечение, использовать психоактивные вещества или психоактивные методы, влияющие на сознание человека, а также другие методы, причиняющие вред жизни и здоровью человека.

Из государственного реестра психологов исключаются психологи:

  • допустившие нарушения требований Закона;
  • признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
  • находящиеся на динамическом наблюдении в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;
  • причинившие вред жизни и здоровью получателя психологической помощи.

Повторная регистрация в государственном реестре психологов допускается по истечении шести месяцев со дня исключения из него.

Также будет утвержден профессиональный стандарт психологов.

Готовить психологов должны только вузы. Психологи обязаны повышать квалификацию не реже одного раза в 5 лет.

С 1 января 2028 года вводится сертификация психологов, направленная на подтверждение уровня их профподготовки.

Психологу запрещается назначать медикаментозное лечение, а также оказывать помощь лицам с психическими заболеваниями.

Психологи, работающие через онлайн-платформы, обязаны размещать сведения о регистрации в госреестре психологов, о своем образовании и квалификации.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О психологической деятельности".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие
09:42, 31 декабря 2025
Казахстанцы будут сами пресекать правонарушения: опубликован закон
Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения
09:24, 02 июля 2026
Опубликован закон об амнистии: кого освободят от уголовной ответственности
О чем говорится в законе об онлайн-платформах и рекламе
11:24, 11 июля 2023
О чем говорится в законе об онлайн-платформах и онлайн-рекламе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Два казахстанца выступят на чемпионате Азии по BMX-фристайлу в Китае
14:44, Сегодня
Два казахстанца выступят на чемпионате Азии по BMX-фристайлу в Китае
Нагельсмана просят уйти из сборной Германии после вылета с ЧМ и предлагают солидную неустойку
14:27, Сегодня
Нагельсмана просят уйти из сборной Германии после вылета с ЧМ и предлагают солидную неустойку
Байсуфинов поможет &quot;Иртышу&quot; сохранить приписку в КПЛ после отставки из сборной Казахстана
13:56, Сегодня
Байсуфинов поможет "Иртышу" сохранить прописку в КПЛ после отставки из сборной Казахстана
&quot;Астана&quot; может продать возвращающегося с ЧМ Ивана Башича из Боснии и Герцеговины
13:29, Сегодня
"Астана" может продать возвращающегося с ЧМ Ивана Башича из Боснии и Герцеговины
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: