Как будут работать психологи в Казахстане: опубликован закон

Опубликован закон "О психологической деятельности", подписанный накануне главой государства, сообщает Zakon.kz.

Основной целью закона является обеспечение правовых, организационных основ осуществления психологической деятельности в Казахстане, а также защиты прав и законных интересов граждан республики при получении психологической помощи.

Основными задачами закона являются:

определение требований к профессиональной квалификации, подготовке, подтверждению и повышению квалификации психологов;

защита прав и законных интересов граждан Республики Казахстан;

обеспечение доступности психологической помощи;

обеспечение оказания качественной психологической помощи.

Государственная политика в сфере психологической деятельности направлена на:

создание условий, обеспечивающих психологическое благополучие граждан Республики Казахстан;

подготовку квалифицированных психологов;

обеспечение равных прав и возможностей каждого человека в реализации его права на получение психологической помощи независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или от любых иных обстоятельств;

уважение и защиту чести и достоинства психолога;

осуществление мероприятий, способствующих предупреждению, разрешению и преодолению трудных жизненных ситуаций и их последствий в отношении физического лица, семьи или группы лиц, нуждающихся в психологической помощи.

Согласно закону каждый человек имеет право на получение психологической помощи в Казахстане.

Получатель психологической помощи или его законный представитель должен быть проинформирован о целях, методах психологической помощи.

Психологическая помощь осуществляется в очной, дистанционной и смешанной формах.

Указывается, что применение в деятельности психолога видео- и (или) аудиозаписи, а также ознакомление с ними третьих лиц возможны только после получения информированного согласия на это со стороны получателя психологической помощи либо его законного представителя.

При осуществлении психологической деятельности причинение вреда жизни и здоровью получателя психологической помощи не допускается.

Предусмотрено, что в Казахстане будут вести госреестр психологов в цифровом формате. Психологи обязаны в течение одного года со дня введения в действие Закона пройти регистрацию в госреестре психологов.

В государственном реестре психологов подлежат регистрации психологи:

в модуле психологов, осуществляющих психологическую деятельность в порядке частной психологической практики или состоящих в трудовых отношениях с работодателем;

в модуле психологов, осуществляющих психологическую деятельность в государственных организациях, автономных организациях образования на основании сведений из цифровых систем государственных органов.

Лица, не прошедшие регистрацию в государственном реестре психологов, не вправе:

осуществлять психологическую деятельность и оказывать психологическую помощь;

именовать себя психологами, а также использовать иные производные и родственные наименования слову "психо-", способные ввести в заблуждение об осуществлении психологической деятельности;

проводить медицинскую диагностику и назначать медикаментозное лечение, использовать психоактивные вещества или психоактивные методы, влияющие на сознание человека, а также другие методы, причиняющие вред жизни и здоровью человека.

Из государственного реестра психологов исключаются психологи:

допустившие нарушения требований Закона;

признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

находящиеся на динамическом наблюдении в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;

причинившие вред жизни и здоровью получателя психологической помощи.

Повторная регистрация в государственном реестре психологов допускается по истечении шести месяцев со дня исключения из него.

Также будет утвержден профессиональный стандарт психологов.

Готовить психологов должны только вузы. Психологи обязаны повышать квалификацию не реже одного раза в 5 лет.

С 1 января 2028 года вводится сертификация психологов, направленная на подтверждение уровня их профподготовки.

Психологу запрещается назначать медикаментозное лечение, а также оказывать помощь лицам с психическими заболеваниями.

Психологи, работающие через онлайн-платформы, обязаны размещать сведения о регистрации в госреестре психологов, о своем образовании и квалификации.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О психологической деятельности".