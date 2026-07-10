Учет рабочего времени индивидуального помощника для лиц с инвалидностью будут вести по-новому

Приказом министра труда и социальной защиты населения от 30 июня 2026 года внесены изменения в Правила предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что индивидуальный помощник осуществляет деятельность на основе договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством РК через портал. Типовой договор возмездного оказания услуг индивидуального помощника предусмотрен приложением к данным Правилам.

Заявитель на портале оформляет и направляет поставщику заказ услуги индивидуального помощника.

При этом правила дополнены пунктом о том, что одновременно с уведомлением о принятии заказа поставщик направляет заявителю и горуправлению или отделу занятости на подписание договор возмездного оказания услуг индивидуального помощника.

Также добавлено, что договор возмездного оказания услуг индивидуального помощника рассматривается и подписывается заявителем и горуправлением или отделом занятости в течение трех рабочих дней с даты поступления договора на подписание.

При повторном освидетельствовании (переосвидетельствовании) лица с инвалидностью первой группы, получающего услуги индивидуального помощника, поставщик осуществляет записи в журнале учета оказанных услуг до даты повторного освидетельствования (переосвидетельствования) – закрытия ИПАР.

Указывается, что объем услуг, предусмотренный ИПАР, не устанавливает обязательный ежедневный объем оказания услуг. Оказание услуг осуществляется по мере возникновения потребности.

Расчет оплаты одной услуги индивидуального помощника по сопровождению производится, исходя из расчета 54,56% МРП, с учетом максимального времени оказания услуги по сопровождению в количестве не более 4 часов на одну услугу по сопровождению, в целом не более 60 услуг по сопровождению в месяц.

Оплата производится за фактически оказанные услуги.

Местные исполнительные органы могут увеличивать количество оказываемых услуг, исходя из:

региональных особенностей с учетом частоты посещения объектов лицами с инвалидностью;

возможности местного бюджета для посещения объектов зрелищных культурно-массовых и иных мероприятий.

Оплата услуг индивидуального помощника производится в течение 10 рабочих дней со дня предоставления поставщиком акта выполненных работ (оказанных услуг) с приложением листа сопровождения индивидуальным помощником горуправлению или отделу занятости.

Акты выполненных работ (оказанных услуг) предоставляются не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

При наступлении смерти лица с инвалидностью первой группы документы на оплату предоставляются поставщиком в течение месяца со дня смерти, без подписи лица с инвалидностью первой группы.

Приказ вводится в действие с 20 июля 2026 года.