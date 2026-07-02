Правила проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий утверждены в РК

Заместитель премьер-министра - министра культуры и информации приказом от 25 июня 2026 года утвердил Правила согласования проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных творческих коллективов и исполнителей на территории РК, сообщает Zakon.kz.

Так, для проведения мероприятия организатор направляет заявку и документы на электронный адрес либо на бумажном носителе в канцелярию МИО.

Для проведения социально-значимых мероприятий в области культуры, реализуемых в рамках выплаты субсидий государственным театрам, концертным организациям, циркам, культурно-досуговым организациям, а также в рамках государственного задания организатор не позднее чем за три календарных дня до даты проведения мероприятия направляет в МИО, на территории которого планируется проведение мероприятия, письменное уведомление.

В свою очередь МИО направляет в течение двух рабочих дней организатору ответ на письменное уведомление, но не позднее даты проведения мероприятия. В случае непредставления МИО ответа в указанный срок письменное уведомление считается согласованным по умолчанию.

Поступившая заявка с прилагаемыми документами принимается и регистрируется канцелярией МИО в течение одного рабочего дня после поступления.

К заявке прикладываются следующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица в отношении организатора;

программа (сценарий, регламент) мероприятия;

портфолио, справка содержащая информацию об участниках (творческие коллективы и исполнители,) ссылки на интернет-ресурсы, краткое содержание (синопсис), либретто, драматургический материал (пьеса или инсценировка), концертная программа с указанием автора песен, тексты песен, сценарий юмористического монолога.

Представленные заявка и документы подлежат рассмотрению соответствующим управлением МИО в срок не более 15 рабочих дней со дня их регистрации.

При представлении неполного пакета документов, в срок не позднее трех рабочих дней со дня регистрации заявки МИО направляет уведомление о необходимости их доработки с указанием конкретных нарушений и требований по устранению в течение двух рабочих дней.

При не приведении заявки и документов в соответствие с требованиями в срок, указанный в уведомлении, МИО в течение трех рабочих дней возвращает заявку организатору.

При соответствии требованиям МИО на следующий рабочий день направляет заявку и пакет документов, членам Комиссии, для получения рекомендаций.

Комиссия состоит из нечетного количества членов, численностью не менее пяти человек, в том числе председателя и заместителя председателя, избираемых из числа представителей государственных органов.

Во избежание конфликта интересов, в состав Комиссии не могут входить лица, имеющие личную заинтересованность при рассмотрении заявок, а также лица, чьи родственные связи или иные обстоятельства могут повлиять на объективность решения Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не чаще двух раз в месяц. Заседания Комиссии считаются правомочным, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего является решающим.

Уведомление о дате заседания Комиссии направляется Секретарем членам Комиссии посредством смс-оповещения, телефонной связи либо посредством электронной почты не позднее одного рабочего дня до проведения заседания.

Комиссия при рассмотрении документов проверяет и выносит заключение рекомендательного характера о наличии или отсутствии использования контента, направленного на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности РК, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, самоубийства, порнографии, наркотических средств, нетрадиционной сексуальной ориентации и педофилии, также противоречащий общепринятым нормам морали и нравственности при проведении мероприятий с участием зарубежных творческих коллективов и исполнителей на территории республики, которое оформляется протоколом в течение пяти календарных дней после заседания.

Секретарь в течение одного рабочего дня направляет копию протокола на электронный адрес МИО.

МИО после получения копии протокола в течение трех рабочих дней с момента его поступления принимает одно из следующих решений, которое оформляется в виде заключения:

согласовать;

отказать.

Основанием для отказа в проведении мероприятия является использование контента, направленного на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, самоубийства, порнографии, наркотических средств, нетрадиционной сексуальной ориентации и педофилии, также противоречащий общепринятым нормам морали и нравственности.

О принятом решении МИО извещает организатора в течение двух рабочих дней со дня принятия решения.

Решение, действие (бездействие) МИО могут быть обжалованы организатором в административном (досудебном) порядке.

Организатор, подавший заявку, проводит мероприятия и заключает договор об организации мероприятий с указанием места его проведения, а также организовывает рекламу и продажу билетов только после согласования с МИО по проведению мероприятий, но не позднее чем за 30 рабочих дней до начала мероприятия.

В случае изменения даты проведения мероприятий повторное согласование с МИО не требуется.

При смене площадки проведения мероприятий, замены коллектива или исполнителя требуется повторное согласование с МИО, срок рассмотрения составляет семь рабочих дней.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.