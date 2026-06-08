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Право

В Казахстане будут проводить предпрокатную экспертизу фильмов

Фильм, фильмы, кинотеатр, кинотеатры, прокат фильма, прокат фильмов, мониторинг фильмов, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 12:15 Фото: pexels
Заместитель премьер-министра - министр культуры и информации приказом от 1 июня 2026 года утвердил Правила проведения предпрокатной экспертизы фильмов, сообщает Zakon.kz.

Предпрокатная экспертиза проводится для выявления наличия в фильме признаков пропаганды или агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии, а также порнографии.

Для проведения предпрокатной экспертизы физическим или юридическим лицом предоставляется версия фильма, предназначенная для кинопроката, уполномоченному органу посредством ссылки на фильм в интернет-ресурсе/на материальном носителе в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса.

Предпрокатная экспертиза включает:

  • просмотр фильма;
  • анализ содержания фильма;
  • обсуждение фильма на заседании Комиссии;
  • голосование членов Комиссии для принятия решения Комиссии;
  • подготовку протокола, содержащего экспертное заключение. 

При проведении предпрокатной экспертизы учитываются:

  • общий смысл и художественный замысел фильма;
  • характер и функция отдельных сцен;
  • наличие либо отсутствие противоправного контента;
  • возраст предполагаемой аудитории. 

Предпрокатная экспертиза проводится в течение 10 рабочих дней со дня поступления версии фильма, предназначенной для кинопроката, на рассмотрение Комиссии.

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов на заседании Комиссии и оформляется протоколом, подписываемым председателем и секретарем Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя.

Решение Комиссии носит рекомендательный характер и используется уполномоченным органом при принятии решения о выдаче либо отказе в выдаче прокатного удостоверения.

Приказ вводится в действие с 16 июня 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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