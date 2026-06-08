В Казахстане будут проводить предпрокатную экспертизу фильмов
Предпрокатная экспертиза проводится для выявления наличия в фильме признаков пропаганды или агитации насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии, а также порнографии.
Для проведения предпрокатной экспертизы физическим или юридическим лицом предоставляется версия фильма, предназначенная для кинопроката, уполномоченному органу посредством ссылки на фильм в интернет-ресурсе/на материальном носителе в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса.
Предпрокатная экспертиза включает:
- просмотр фильма;
- анализ содержания фильма;
- обсуждение фильма на заседании Комиссии;
- голосование членов Комиссии для принятия решения Комиссии;
- подготовку протокола, содержащего экспертное заключение.
При проведении предпрокатной экспертизы учитываются:
- общий смысл и художественный замысел фильма;
- характер и функция отдельных сцен;
- наличие либо отсутствие противоправного контента;
- возраст предполагаемой аудитории.
Предпрокатная экспертиза проводится в течение 10 рабочих дней со дня поступления версии фильма, предназначенной для кинопроката, на рассмотрение Комиссии.
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов на заседании Комиссии и оформляется протоколом, подписываемым председателем и секретарем Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя.
Решение Комиссии носит рекомендательный характер и используется уполномоченным органом при принятии решения о выдаче либо отказе в выдаче прокатного удостоверения.
Приказ вводится в действие с 16 июня 2026 года.