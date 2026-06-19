Обновлены нормы выдачи диетического лечебного питания работникам на вредных производствах

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 15 июня 2026 года внес поправки в нормы выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении норм выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, и (или) пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания".

Документ актуализирует нормы выдачи молока или его заменителей.

В частности, уточняется наименование химических веществ, при работе с которыми выдается питьевое молоко до 3,2% жирности по 0,5 литра за смену:

нитрильная группа: ацетонитрил, ацетонциангидрин, акрилонитрил, этиленциангидрин, берзонитрил.

Также уточнены нормы выдачи пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания.

Пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания выдается работникам в связи с вредными условиями труда в виде горячих завтраков перед началом работы и в обеденный перерыв в соответствии с пятью рационами пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания.

Сами составы рационов остались без изменения.

Вместе с тем уточняется:

Профилактическая направленность рациона № 1 обеспечивается за счет липотропных веществ (метионин, цистин, лецитин), стимулирующих жировой обмен в печени и повышающих ее антитоксическую функцию.

Дополнительно к рациону выдается 150 миллиграммов (далее – мг) аскорбиновой кислоты.

Выдается в составе пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания в виде третьих блюд (напитки, содержащие антиоксиданты, витамины и обладающие детоксикационными свойствами).

Профилактическая направленность рациона №2 обеспечивается включением источников витаминов и минеральных веществ, полноценного животного белка, полиненасыщенных жирных кислот, кальция, препятствующих накоплению в организме химических соединений различной природы.

обеспечивается включением источников витаминов и минеральных веществ, полноценного животного белка, полиненасыщенных жирных кислот, кальция, препятствующих накоплению в организме химических соединений различной природы. Профилактическая направленность рациона №2а обеспечивается ограниченным использованием продуктов, усиливающих аллергическое действие вредных производственных факторов.

обеспечивается ограниченным использованием продуктов, усиливающих аллергическое действие вредных производственных факторов. Профилактическая направленность рациона №3 обеспечивается содержанием пектина, необходимого для связывания свинца в желудочно-кишечном тракте, его быстрого выведения из организма естественным путем и снижения концентрации свинца в крови.

Дополнительно к рациону выдается 150 мг аскорбиновой кислоты, 2 г пектина или 300 мл сока с мякотью.

Выдается в составе пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания в виде третьих блюд (напитки, содержащие антиоксиданты, витамины и обладающие высокой детоксикационными свойствами).

Профилактическая направленность рациона №4 обеспечивается ограничением жиров, особенно тугоплавких (животного происхождения), так как они способствуют всасыванию фосфора в желудочно-кишечном тракте.

Дополнительно к рациону выдается: 150 мг аскорбиновой кислоты; работающим с соединениями мышьяка, фосфора, ртути и теллуром – 4 мг тиамина (для предупреждения нарушений деятельности нервной системы).

Выдается в составе пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания в виде третьих блюд (напитки, содержащие антиоксиданты, витамины и обладающие детоксикационными свойствами).

Профилактическая направленность рациона №4а обеспечивается ограниченным использованием ряда продуктов с избыточным содержанием фосфора в них.

Дополнительно к рациону выдается 100 мг аскорбиновой кислоты и 2 мг тиамина (для предупреждения нарушений деятельности нервной системы).

Выдается в составе пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания в виде третьих блюд (напитки, содержащие антиоксиданты, витамины и обладающие детоксикационными свойствами).

Профилактическая направленность рациона 4б обеспечивается снижением интоксикации амино-и нитросоединениями бензола за счет ускорения процессов восстановления метгемоглобина, ускорения процессов выведения метаболитов из организма, повышения антитоксической функции печени.

обеспечивается снижением интоксикации амино-и нитросоединениями бензола за счет ускорения процессов восстановления метгемоглобина, ускорения процессов выведения метаболитов из организма, повышения антитоксической функции печени. Профилактическая направленность рациона №5 обеспечивается включением продуктов для защиты нервной системы и печени.

Дополнительно к рациону выдается 150 мг аскорбиновой кислоты и 4 мг тиамина (для предупреждения нарушений деятельности нервной системы).

Выдается в составе пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания в виде третьих блюд (напитки, содержащие антиоксиданты, витамины и обладающие детоксикационными свойствами).

Основная цель изменений – приведение норм в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими требованиями и современными стандартами охраны труда, а также уточнение механизмов замены молока на другие пищевые продукты при согласии работников.

В министерстве пояснили, что поправки направлены на усиление социальной защиты работников, занятых в неблагоприятных производственных условиях, и обеспечение единообразного применения норм на предприятиях.

Приказ вводится в действие с 29 июня.