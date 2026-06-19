Обновлены нормы выдачи диетического лечебного питания работникам на вредных производствах
Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении норм выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, и (или) пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания".
Документ актуализирует нормы выдачи молока или его заменителей.
В частности, уточняется наименование химических веществ, при работе с которыми выдается питьевое молоко до 3,2% жирности по 0,5 литра за смену:
- нитрильная группа: ацетонитрил, ацетонциангидрин, акрилонитрил, этиленциангидрин, берзонитрил.
Также уточнены нормы выдачи пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания.
Пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания выдается работникам в связи с вредными условиями труда в виде горячих завтраков перед началом работы и в обеденный перерыв в соответствии с пятью рационами пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания.
Сами составы рационов остались без изменения.
Вместе с тем уточняется:
- Профилактическая направленность рациона № 1 обеспечивается за счет липотропных веществ (метионин, цистин, лецитин), стимулирующих жировой обмен в печени и повышающих ее антитоксическую функцию.
Дополнительно к рациону выдается 150 миллиграммов (далее – мг) аскорбиновой кислоты.
Выдается в составе пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания в виде третьих блюд (напитки, содержащие антиоксиданты, витамины и обладающие детоксикационными свойствами).
- Профилактическая направленность рациона №2 обеспечивается включением источников витаминов и минеральных веществ, полноценного животного белка, полиненасыщенных жирных кислот, кальция, препятствующих накоплению в организме химических соединений различной природы.
- Профилактическая направленность рациона №2а обеспечивается ограниченным использованием продуктов, усиливающих аллергическое действие вредных производственных факторов.
- Профилактическая направленность рациона №3 обеспечивается содержанием пектина, необходимого для связывания свинца в желудочно-кишечном тракте, его быстрого выведения из организма естественным путем и снижения концентрации свинца в крови.
Дополнительно к рациону выдается 150 мг аскорбиновой кислоты, 2 г пектина или 300 мл сока с мякотью.
Выдается в составе пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания в виде третьих блюд (напитки, содержащие антиоксиданты, витамины и обладающие высокой детоксикационными свойствами).
- Профилактическая направленность рациона №4 обеспечивается ограничением жиров, особенно тугоплавких (животного происхождения), так как они способствуют всасыванию фосфора в желудочно-кишечном тракте.
Дополнительно к рациону выдается: 150 мг аскорбиновой кислоты; работающим с соединениями мышьяка, фосфора, ртути и теллуром – 4 мг тиамина (для предупреждения нарушений деятельности нервной системы).
Выдается в составе пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания в виде третьих блюд (напитки, содержащие антиоксиданты, витамины и обладающие детоксикационными свойствами).
- Профилактическая направленность рациона №4а обеспечивается ограниченным использованием ряда продуктов с избыточным содержанием фосфора в них.
Дополнительно к рациону выдается 100 мг аскорбиновой кислоты и 2 мг тиамина (для предупреждения нарушений деятельности нервной системы).
Выдается в составе пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания в виде третьих блюд (напитки, содержащие антиоксиданты, витамины и обладающие детоксикационными свойствами).
- Профилактическая направленность рациона 4б обеспечивается снижением интоксикации амино-и нитросоединениями бензола за счет ускорения процессов восстановления метгемоглобина, ускорения процессов выведения метаболитов из организма, повышения антитоксической функции печени.
- Профилактическая направленность рациона №5 обеспечивается включением продуктов для защиты нервной системы и печени.
Дополнительно к рациону выдается 150 мг аскорбиновой кислоты и 4 мг тиамина (для предупреждения нарушений деятельности нервной системы).
Выдается в составе пищевой продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания в виде третьих блюд (напитки, содержащие антиоксиданты, витамины и обладающие детоксикационными свойствами).
Основная цель изменений – приведение норм в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими требованиями и современными стандартами охраны труда, а также уточнение механизмов замены молока на другие пищевые продукты при согласии работников.
В министерстве пояснили, что поправки направлены на усиление социальной защиты работников, занятых в неблагоприятных производственных условиях, и обеспечение единообразного применения норм на предприятиях.
Приказ вводится в действие с 29 июня.