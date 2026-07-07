Обновлены правила выдачи вида на жительство иностранцам

Приказом министра внутренних дел от 29 июня 2026 года внесены изменения в Правила оказания госуслуги "Выдача удостоверений лицам без гражданства и видов на жительство иностранцам, постоянно проживающим в РК", сообщает Zakon.kz.

Правила оказания госуслуги изложены в новой редакции.

Для получения государственной услуги физические лица, получившие разрешение на постоянное проживание в РК, обращаются в территориальные органы полиции в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по месту жительства.

В частности, предусмотрено оформление вида на жительства иностранцу в РК впервые лицам, достигшим 16-летнего возраста.

Обмен вида на жительство иностранца в Республике Казахстан:

в связи с истечением срока действия;

утратой;

непригодностью к дальнейшему использованию;

перемена, постоянно проживающим в РК иностранцем, страны гражданства.

Оформление вида на жительство иностранца в случае изменения установочных данных гражданина (фамилии, имени, отчества; даты, места рождения); неточности записи в выпущенных документах.

Выдача вида на жительство иностранца

Выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через:

Государственную корпорацию на основании талона регистрации заявки;

услугодателя в Государственной корпорации: при заполнении формуляра на основании квитанции на получение документа, удостоверяющего личность, отделяемой от бланка формуляра после его заполнения.

При оформлении вида на жительства иностранца в РК впервые, лицам, достигшим 16-летнего возраста, необходимо представить:

действительный заграничный паспорт;

уведомление о выдаче разрешения на постоянное жительство в РК.

При оформлении вида на жительство услугодателем проводится процедура дактилоскопирования.

При обмене вида на жительство иностранца в РК:

в связи с истечением срока действия:

вид на жительство иностранца либо его цифровая форма – для идентификации личности;

действительный заграничный паспорт.

в связи с утратой:

действительный заграничный паспорт;

письменное заявление с указанием где, когда и при каких обстоятельствах утрачены документы, удостоверяющие личность);

талон-уведомление из органа уголовного преследования, принявшего заявление о краже либо хищении вида на жительство, как уголовном правонарушении, – в случае хищения вида на жительство;

постановление по делу об административном правонарушении (за постоянное проживание в Республике Казахстан без вида на жительство или без удостоверения лица без гражданства либо по недействительному виду на жительство, удостоверению лица без гражданства сроком свыше десяти календарных дней, а также несвоевременное извещение органов внутренних дел об утере вида на жительства либо удостоверения лица без гражданства) и квитанция об оплате административного штрафа – при наличии оснований для возбуждения административного производства;

При оформлении вида на жительство иностранца в случае изменения установочных данных гражданина (фамилии, имени, отчества; даты, места рождения); неточности записи в выпущенных документах:

- в связи с изменением установочных данных (фамилии, имени, отчества, даты, места рождения):

вид на жительство иностранца либо его цифровая форма – для идентификации личности;

действительный заграничный паспорт;

свидетельство о заключении (расторжении) брака либо его цифровая форма, решение суда, вступившего в законную силу;

заключение о перемене установочных данных (в случае отсутствия в РП ДРИ сведений об изменении установочных данных, места рождения, которые уполномоченный сотрудник получает посредством интеграционного взаимодействия из ИС ЗАГС);

в случае неточности записи в выпущенных документах:

вид на жительство иностранца либо его цифровая форма – для идентификации личности;

действительный заграничный паспорт;

документы, подтверждающие правильность вносимых сведений (свидетельство о рождении, о заключении (расторжении) брака либо их цифровая форма).

Также предоставляется квитанция об оплате государственной пошлины за документ (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, представляют подтверждающие документы).

При личном обращении в Государственную корпорацию услугополучателя или его законного представителя с предоставлением документов, подтверждающих полномочия на представительство, либо поверенному лицу по нотариально заверенной доверенности на осуществление действий, предусмотренных полномочиями.

Если услугополучатель не обратился за результатом государственной услуги, Государственная корпорация обеспечивает хранение вида на жительство в течение одного года от даты изготовления, после чего передает услугодателю для уничтожения.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.

Государственная услуга оказывается на платной основе.

Так, за оказание госуслуги взимается государственная пошлина, которая составляет:

за выдачу вида на жительство иностранца – 0,2 МРП (865 тенге в 2026 году).

Оплата может осуществляться в кассах банков второго уровня или электронно посредством их мобильных приложений, а также посредством РП ДРИ по QR-code.

При выдаче вида на жительство иностранца в ускоренном порядке взимается дополнительная плата, установленная в соответствии с законодательством в сфере государственной монополии.

В случае отсутствия нарушений документы изготавливаются и направляются вместе с реестром изготовленных документов через услугодателя посредством курьерских служб:

по ускоренному изготовлению – в Государственную корпорацию;

изготовленные в общем порядке – в УМС.

Готовые документы направляются в территориальные подразделения (при ускоренном изготовлении в Государственную корпорацию по месту оформления электронного формуляра) не позднее двух рабочих дней со дня завершения изготовления документа.

Сотрудник УМС приобщает реестр на отправку и третий экземпляр сводного реестра в номенклатурное дело и направляет реестр изготовленных документов, вместе с готовыми документами и формулярами в ОМС.

Сотрудником ОМС регистрируются и направляются реестры изготовленных документов вместе с готовыми документами в Государственную корпорацию и обеспечивается доставка вида на жительство иностранца не позднее чем за сутки до истечения срока оказания государственной услуги.

Выдача готовых документов осуществляется через:

Государственную корпорацию на основании талона регистрации заявки;

услугодателя в Государственной корпорации на основании квитанции, отделяемой от формуляра, на получение документа, удостоверяющего личность (при оформлении на бумажном носителе).

Сроки проверки формуляров, изготовления видов на жительство иностранца, в том числе после доработки, составляют:

при проверке на уровне ОМС при ускоренном изготовлении – один рабочий день , в общем порядке – два рабочих дня ;

, в общем порядке – ; при проверке на уровнях УМС и КМС при ускоренном изготовлении – один рабочий день , в общем порядке – три рабочих дня со дня поступления с предыдущего этапа;

, в общем порядке – со дня поступления с предыдущего этапа; при изготовлении в РГП "ИПЦ" при ускоренном изготовлении – один рабочий день , в общем порядке – три рабочих дня ;

, в общем порядке – ; после доработки электронного формуляра документ подлежит изготовлению в РГП "ИПЦ" в течение одного рабочего дня со дня поступления в производство.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2026 года.