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Право

От уплаты каких штрафов освободят казахстанцев по амнистии: нарушения в сфере налогообложения

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы , фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 14:22 Фото: Zakon.kz
2 июля 2026 года в Казахстане начата амнистия в связи с принятием новой Конституции. Важное отличие от предыдущих – амнистия касается не только уголовных правонарушений, но также административных. Однако, разумеется, не всех. Zakon.kz рассказывает в деталях – и начинает с неуплаты налогов.

Применению амнистии относительно штрафов за нарушения в сфере налогообложения будет посвящен эфир на портале "Правмедиа", который состоится 8 июля 2026 года в 15:00, а спикером выступит руководитель Юридического управления КГД МФ РК Диас Ахметов. Вот ссылка, по которой можно пройти для получения расширенной информации. А в ожидании официальных разъяснений обратимся к документальным источникам.

Закон РК от 1 июля 2026 года №329-VIII "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции РК" опубликован сегодня, 2 июля, и с данной даты вступает в силу. Лица, в отношении которых расследуется уголовное дело или уже отбывающие наказание, будут амнистированы при наличии определенных условий. Это значит, что производство дел прекратят или срок сократят, а если осталось сидеть меньше года, то и вовсе освободят.

В этой части, точнее, главе 1 Закона, все как обычно. Но есть еще и глава 2, посвященная амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения. И вот о данной категории следует рассказать подробно. Потому что не было такого ранее в РК.

Итак, физические лица – а к их числу статья 7 Закона относит граждан РК, субъектов предпринимательства (ИП), частных нотариусов и судебных исполнителей, адвокатов и юридических консультантов:

"Освобождаются от наложенного административного взыскания в виде административного штрафа, не исполненного на день введения в действие настоящего Закона, либо от неисполненной его части".

Т.е. из всех возможных видов административных взысканий речь идет только о штрафах. Вместе с тем будут прекращены и исполнительные производства, возбужденные для того, чтобы обеспечить уплату штрафа.

Конечно, как и в случае с уголовными делами, административной амнистии подлежат не все нарушения. Так, прощение не распространяется на тех, на кого административное взыскание наложено судами (пп. 1) статьи 8 Закона), а не в рамках подведомственности уполномоченными органами (например, органами внутренних дел).

Также в корпусе Кодекса РК об административных нарушениях выделены конкретные статьи, предусматривающие правонарушения, не подлежащие амнистии. Это на самом деле огромный список (приведенный в пп. 2) статьи 8 Закон РК "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции РК"), поэтому для удобства рассмотрения разделим его. И в данной статье – для начала – изучим, на что могут рассчитывать физлица, совершившие нарушения в области налогообложения.

Соответствующие деликты собраны в главе 16 КоАП, где представлены статьи 269-288. Однако на 4 статьи из всего блока амнистия не распространяется. Это:

  • статья 275 – сокрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности;
  • статья 277 – уклонение от уплаты начисленных (исчисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет;
  • статья 278 – занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет;
  • статья 281 – нарушение законодательства РК в области государственного регулирования производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов и подакцизных товаров, а именно часть 7 – производство бензина и дизельного топлива с использованием металлосодержащих присадок (железо, марганец, свинец и другие, кроме антистатических присадок для дизельного топлива) по вине производителя нефтепродуктов.

По остальным же статьям нарушители могут рассчитывать, что органы государственных доходов (им подведомственна данная категория административных дел) прекратят исполнение постановлений о наложении штрафа. Напомним, что это за статьи КоАП:

269 – нарушение срока постановки на регистрационный учет в органе государственных доходов;

270 – неправомерное осуществление деятельности при применении специального налогового режима;

271 – осуществление деятельности в период действия решения органа государственных доходов о приостановлении представления налоговой отчетности;

272 – непредставление налоговой отчетности, документов, необходимых для определения финансовой прибыли контролируемой иностранной компании;

273 – непредставление, отказ в представлении отчетности по мониторингу сделок, отчетности по трансфертному ценообразованию, заявления об участии в международной группе;

276 – отсутствие учетной документации и нарушение ведения налогового учета;

279 – невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов;

280 – выписка фиктивного счета-фактуры;

280-1 – нарушение порядка выписки счетов-фактур, а также нарушение системы учета перемещения товаров, включенных в перечень;

281 – (уже упоминавшаяся ранее) кроме части 7;

282 – нарушение законодательства РК о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции;

283 – нарушение правил маркировки алкогольной продукции и табачных изделий средствами идентификации;

283-1 – непредставление либо несвоевременное представление сопроводительных накладных на товары, несоответствие наименования, недостоверное отражение количества (объема) товаров в сопроводительной накладной на товары;

284 – нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин;

285 – неисполнение банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обязанностей, установленных налоговым законодательством РК;

285-1 – неисполнение кастодианами, брокерами и (или) дилерами, страховыми организациями, коллекторскими агентствами обязанностей, установленных налоговым законодательством РК;

286 – представление заведомо ложных сведений о банковских операциях;

287 – неисполнение обязанностей, установленных налоговым законодательством РК, налогоплательщиками при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Евразийском экономическом союзе, а также невыполнение лицами требований, установленных законодательством РК;

288 – невыполнение законных требований органов государственных доходов и их должностных лиц.

Остается добавить, что процесс освобождения от штрафов должен быть автоматизирован, а по срокам амнистия – проведена в течение 6 месяцев, считая со 2 июля 2026 года.

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Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
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