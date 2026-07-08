Один из ранее запрещенных сортов чая разрешили продавать в Казахстане

Принято постановление главного государственного санитарного врача РК от 30 июня 2026 года, которым внесены изменения в постановление от 5 января 2026 года "О введении временных санитарных мер", сообщает Zakon.kz.

"Снять запрет на ввоз и реализацию чая черного с добавками "Al-Hayat" Golg, производителя "Empire KENIY E.P.Z. Limited", Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Кокозек, участок 751/2", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со 2 июля 2026 года.

В январе 2026 года сообщалось, что десять сортов чая запретили ввозить и продавать в Казахстане.