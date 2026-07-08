Один из ранее запрещенных сортов чая разрешили продавать в Казахстане
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Принято постановление главного государственного санитарного врача РК от 30 июня 2026 года, которым внесены изменения в постановление от 5 января 2026 года "О введении временных санитарных мер", сообщает Zakon.kz.
"Снять запрет на ввоз и реализацию чая черного с добавками "Al-Hayat" Golg, производителя "Empire KENIY E.P.Z. Limited", Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Кокозек, участок 751/2", - говорится в документе.
Постановление вступает в силу со 2 июля 2026 года.
В январе 2026 года сообщалось, что десять сортов чая запретили ввозить и продавать в Казахстане.
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