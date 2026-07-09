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Право

Ставки вознаграждения по ипотечным займам с 2027 года будут рассчитывать по-новому

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 09:49 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
АРРФР РК и Нацбанк совместным постановлением внесли поправки в предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по займам и микрокредитам, сообщает Zakon.kz.

С 1 января 2027 года предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам устанавливаются в зависимости от порогового значения коэффициента соотношения размера займа к стоимости предмета залога (КЗЗ) в следующих размерах:

  • при значении КЗЗ до 0,7 включительно – 20%;
  • при значении КЗЗ свыше 0,7 – 25%.

При этом КЗЗ определяется как соотношение суммы ипотечного жилищного займа к стоимости предмета залога.

Без изменения остаются предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения:

  • по беззалоговым банковским займам – 46%;
  • по банковским займам, обеспеченным залогом, – 35%.

Уточнено, что с 21 июля ГЭСВ по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 3 приложения 5 к Требованиям к осуществлению микрофинансовой деятельности, утвержденным постановлением правления АРРФР РК от 15 мая 2026 года № 92, – менее 0,3% в день, но не более 179%.

В данной норме установлены общие условия договора, заключенного на срок до сорока пяти календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП, содержат следующие условия:

  • размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы микрокредита и (или) уплате вознаграждения по договору не может превышать 0,3% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки;
  • все платежи заемщика по договору, включая сумму вознаграждения и неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором, за исключением предмета микрокредита, в совокупности не могут превышать половины суммы выданного микрокредита за весь период действия договора;
  • по соглашению сторон допускается увеличение срока действия договора на действующих или улучшающих условиях на срок не более 90 календарных дней.

Постановление введено в действие с 1 июля, за исключением отдельных норм.

Мы сообщали, что в период с 1 июля 2026 года по 1 января 2027 года предельный размер ГЭСВ по ипотечным жилищным займам сохранится на уровне 25%.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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