Какие ставки вознаграждения установят по ипотечным займам с 2027 года
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило постановление, которым утверждаются предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по займам и микрокредитам, сообщает Zakon.kz.
Проектом предусматривается установление с 1 января 2027 года годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным займам в зависимости от коэффициента LTV (отношение суммы кредита к стоимости залога):
- при значении LTV до 0,7 включительно составит 20%;
- при значении LTV свыше 0,7 – 25%.
В период с 1 июля 2026 года по 1 января 2027 года предельный размер ГЭСВ по ипотечным жилищным займам сохранится на уровне 25%.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 июня.
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