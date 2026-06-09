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Право

Какие ставки вознаграждения установят по ипотечным займам с 2027 года

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 10:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило постановление, которым утверждаются предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по займам и микрокредитам, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусматривается установление с 1 января 2027 года годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным займам в зависимости от коэффициента LTV (отношение суммы кредита к стоимости залога):

  • при значении LTV до 0,7 включительно составит 20%;
  • при значении LTV свыше 0,7 – 25%.

В период с 1 июля 2026 года по 1 января 2027 года предельный размер ГЭСВ по ипотечным жилищным займам сохранится на уровне 25%.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 июня.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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