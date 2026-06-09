Какие ставки вознаграждения установят по ипотечным займам с 2027 года

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило постановление, которым утверждаются предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по займам и микрокредитам, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусматривается установление с 1 января 2027 года годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным займам в зависимости от коэффициента LTV (отношение суммы кредита к стоимости залога):

при значении LTV до 0,7 включительно составит 20% ;

; при значении LTV свыше 0,7 – 25%.

В период с 1 июля 2026 года по 1 января 2027 года предельный размер ГЭСВ по ипотечным жилищным займам сохранится на уровне 25%.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 июня.