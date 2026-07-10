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Право

Нацбанк обновил правила выбора внешних управляющих золотовалютными активами

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 12:08 Фото: pexels
Постановлением Национального банка от 30 июня 2026 года утверждены Правила выбора внешних управляющих золотовалютными активами Нацбанка, активами Нацфонда и пенсионными активами ЕНПФ и передачи активов во внешнее управление, сообщает Zakon.kz.

Правила не определяют порядок выбора внешних управляющих и передачи во внешнее управление активов портфелей альтернативных инструментов золотовалютных активов, активов Национального фонда и пенсионных активов, а также активов портфеля развивающихся рынков золотовалютных активов в рамках программ международных финансовых организаций, в случае, если такое управление предусмотрено соответствующей инвестиционной стратегией, утверждаемой правлением Нацбанка.

Общий допустимый объем золотовалютных активов, передаваемый во внешнее управление, не превышает 30% от общего объема золотовалютных активов.

Общий допустимый объем золотовалютных активов, передаваемый во внешнее управление одному внешнему управляющему, составляет не более 5% от общего объема золотовалютных активов.

Общий допустимый объем активов Национального фонда, передаваемый во внешнее управление одному внешнему управляющему, составляет не более 10% от объема сберегательного портфеля активов Национального фонда.

Общий допустимый объем пенсионных активов, передаваемый во внешнее управление одному внешнему управляющему, составляет не более 10% от объема портфеля пенсионных активов в иностранной валюте.

Указывается, что при превышении лимита, в том числе в случае слияния двух действующих внешних управляющих, уполномоченное подразделение устраняет несоответствие в течение трех месяцев со дня возникновения такого превышения.

Активы передаются во внешнее управление в целях:

  • снижения уровня рисков, связанных с видами управления активами;
  • увеличения доходности управления активами за счет использования опыта, аналитических материалов, исследований и технических ресурсов внешнего управляющего;
  • повышения эффективности управления активами за счет применения экспертизы и консультаций в области управления активами, полученных от внешних управляющих;
  • внедрения новых классов активов, по которым отсутствует опыт в самостоятельном управлении активами.

Выбор вида управления активами (активного, усовершенствованного индексного или пассивного (индексного)) и эталонного портфеля для внешнего управляющего осуществляется в соответствии с целями управления Активами и ограничениями, предусмотренными инвестиционными стратегиями, в зависимости от ситуации на рынке.

Внешнему управляющему или внешнему транзитному управляющему выплачивается фиксированное комиссионное вознаграждение или комиссионное вознаграждение, зависящее от результатов управления, в соответствии с соглашением об инвестиционном внешнем управлении или соглашением об инвестиционном внешнем транзитном управлении.

Постановление вводится в действие с 20 июля 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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