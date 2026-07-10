Нацбанк обновил правила выбора внешних управляющих золотовалютными активами

Постановлением Национального банка от 30 июня 2026 года утверждены Правила выбора внешних управляющих золотовалютными активами Нацбанка, активами Нацфонда и пенсионными активами ЕНПФ и передачи активов во внешнее управление, сообщает Zakon.kz.

Правила не определяют порядок выбора внешних управляющих и передачи во внешнее управление активов портфелей альтернативных инструментов золотовалютных активов, активов Национального фонда и пенсионных активов, а также активов портфеля развивающихся рынков золотовалютных активов в рамках программ международных финансовых организаций, в случае, если такое управление предусмотрено соответствующей инвестиционной стратегией, утверждаемой правлением Нацбанка.

Общий допустимый объем золотовалютных активов, передаваемый во внешнее управление, не превышает 30% от общего объема золотовалютных активов.

Общий допустимый объем золотовалютных активов, передаваемый во внешнее управление одному внешнему управляющему, составляет не более 5% от общего объема золотовалютных активов.

Общий допустимый объем активов Национального фонда, передаваемый во внешнее управление одному внешнему управляющему, составляет не более 10% от объема сберегательного портфеля активов Национального фонда.

Общий допустимый объем пенсионных активов, передаваемый во внешнее управление одному внешнему управляющему, составляет не более 10% от объема портфеля пенсионных активов в иностранной валюте.

Указывается, что при превышении лимита, в том числе в случае слияния двух действующих внешних управляющих, уполномоченное подразделение устраняет несоответствие в течение трех месяцев со дня возникновения такого превышения.

Активы передаются во внешнее управление в целях:

снижения уровня рисков, связанных с видами управления активами;

увеличения доходности управления активами за счет использования опыта, аналитических материалов, исследований и технических ресурсов внешнего управляющего;

повышения эффективности управления активами за счет применения экспертизы и консультаций в области управления активами, полученных от внешних управляющих;

внедрения новых классов активов, по которым отсутствует опыт в самостоятельном управлении активами.

Выбор вида управления активами (активного, усовершенствованного индексного или пассивного (индексного)) и эталонного портфеля для внешнего управляющего осуществляется в соответствии с целями управления Активами и ограничениями, предусмотренными инвестиционными стратегиями, в зависимости от ситуации на рынке.

Внешнему управляющему или внешнему транзитному управляющему выплачивается фиксированное комиссионное вознаграждение или комиссионное вознаграждение, зависящее от результатов управления, в соответствии с соглашением об инвестиционном внешнем управлении или соглашением об инвестиционном внешнем транзитном управлении.

Постановление вводится в действие с 20 июля 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.