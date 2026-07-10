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Право

В Алматы переименовали СЭЗ "Парк инновационных технологий"

СЭЗ, специальная экономическая зона, свободная экономическая зона, производство, завод, заводы, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 15:26 Фото: freepik
Принято постановление правительства от 22 июня 2026 года о некоторых вопросах специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий", сообщает Zakon.kz.

"Переименовать специальную экономическую зону "Парк инновационных технологий" в специальную экономическую зону "Almaty Innovation & Financial Zone", – говорится в документе.

Срок функционирования СЭЗ "Almaty Innovation & Financial Zone" продляется до 31 декабря 2049 года c условием достижения целевых индикаторов.

Также утверждены:

  • Положение о СЭЗ "Almaty Innovation & Financial Zone";
  • целевые индикаторы СЭЗ "Almaty Innovation & Financial Zone".

Территория СЭЗ составляет 256,05 гектара и является неотъемлемой частью территории РК.

СЭЗ создана в целях:

  • ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и региона, а также повышения занятости населения;
  • развития отраслей обрабатывающей промышленности и производства продукции с высокой добавленной стоимостью;
  • использования выгодного географического положения для развития транспорта и логистики;
  • технологического развития отраслей, включая информационно-коммуникационные технологии, телекоммуникацию и связь, электронику и приборостроение, возобновляемые источники энергии, ресурсосбережение и эффективное природопользование, а также технологии в сфере создания и применения материалов различного назначения, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.

На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим.

Целевые индикаторы:

  • общий объем инвестиций – 2120 млрд теңге.
  • объем иностранных инвестиций – 636 млрд теңге.
  • объем отечественных инвестиций – 1484 млрд теңге.
  • объем производства товаров и услуг (работ) – 1370 млрд теңге.
  • количество участников – 280 компаний.
  • количество лиц, осуществляющих вспомогательный вид деятельности – 17 000 человек.
  • количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ – 43 000 человек.
  • доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ – 70%.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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