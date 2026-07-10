В Алматы переименовали СЭЗ "Парк инновационных технологий"
Фото: freepik
Принято постановление правительства от 22 июня 2026 года о некоторых вопросах специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий", сообщает Zakon.kz.
"Переименовать специальную экономическую зону "Парк инновационных технологий" в специальную экономическую зону "Almaty Innovation & Financial Zone", – говорится в документе.
Срок функционирования СЭЗ "Almaty Innovation & Financial Zone" продляется до 31 декабря 2049 года c условием достижения целевых индикаторов.
Также утверждены:
- Положение о СЭЗ "Almaty Innovation & Financial Zone";
- целевые индикаторы СЭЗ "Almaty Innovation & Financial Zone".
Территория СЭЗ составляет 256,05 гектара и является неотъемлемой частью территории РК.
СЭЗ создана в целях:
- ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и региона, а также повышения занятости населения;
- развития отраслей обрабатывающей промышленности и производства продукции с высокой добавленной стоимостью;
- использования выгодного географического положения для развития транспорта и логистики;
- технологического развития отраслей, включая информационно-коммуникационные технологии, телекоммуникацию и связь, электронику и приборостроение, возобновляемые источники энергии, ресурсосбережение и эффективное природопользование, а также технологии в сфере создания и применения материалов различного назначения, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.
На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим.
Целевые индикаторы:
- общий объем инвестиций – 2120 млрд теңге.
- объем иностранных инвестиций – 636 млрд теңге.
- объем отечественных инвестиций – 1484 млрд теңге.
- объем производства товаров и услуг (работ) – 1370 млрд теңге.
- количество участников – 280 компаний.
- количество лиц, осуществляющих вспомогательный вид деятельности – 17 000 человек.
- количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ – 43 000 человек.
- доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ – 70%.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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