В Алматы переименовали СЭЗ "Парк инновационных технологий"

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Принято постановление правительства от 22 июня 2026 года о некоторых вопросах специальной экономической зоны "Парк инновационных технологий", сообщает Zakon.kz.

"Переименовать специальную экономическую зону "Парк инновационных технологий" в специальную экономическую зону "Almaty Innovation & Financial Zone", – говорится в документе. Срок функционирования СЭЗ "Almaty Innovation & Financial Zone" продляется до 31 декабря 2049 года c условием достижения целевых индикаторов. Также утверждены: Положение о СЭЗ "Almaty Innovation & Financial Zone";

целевые индикаторы СЭЗ "Almaty Innovation & Financial Zone". Территория СЭЗ составляет 256,05 гектара и является неотъемлемой частью территории РК. СЭЗ создана в целях: ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и региона, а также повышения занятости населения;

развития отраслей обрабатывающей промышленности и производства продукции с высокой добавленной стоимостью;

использования выгодного географического положения для развития транспорта и логистики;

технологического развития отраслей, включая информационно-коммуникационные технологии, телекоммуникацию и связь, электронику и приборостроение, возобновляемые источники энергии, ресурсосбережение и эффективное природопользование, а также технологии в сфере создания и применения материалов различного назначения, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим. Целевые индикаторы: общий объем инвестиций – 2120 млрд теңге.

объем иностранных инвестиций – 636 млрд теңге.

объем отечественных инвестиций – 1484 млрд теңге.

объем производства товаров и услуг (работ) – 1370 млрд теңге.

количество участников – 280 компаний.

количество лиц, осуществляющих вспомогательный вид деятельности – 17 000 человек.

количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ – 43 000 человек.

доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ – 70%. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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