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Общество

Часть Алматы останется без холодной воды 15 июля

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 17:36 Фото: pexels
Некоторые жители и гости Алматы в предстоящую среду, 15 июля 2026 года, останутся без холодной воды, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 июля, объявили в ГКП на ПХВ "Алматы Су":

"В связи с проведением работ на водопроводных сетях 15 июля с 09:00 до 20:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в границах: проспект аль-Фараби – река Есентай – улица Тимирязева – территория Ботанического сада, включая территорию КазНУ им. аль-Фараби".

Жителям и потребителям принесли извинения за временные неудобства и попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям, связанным с проведением необходимых работ.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам: 109 или 274-66-66.

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Ранее водителей Алматы предупредили об ограничениях на улице рядом с аль-Фараби.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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