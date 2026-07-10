Часть Алматы останется без холодной воды 15 июля

Некоторые жители и гости Алматы в предстоящую среду, 15 июля 2026 года, останутся без холодной воды, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 июля, объявили в ГКП на ПХВ "Алматы Су":

"В связи с проведением работ на водопроводных сетях 15 июля с 09:00 до 20:00 будет временно приостановлена подача холодной воды в границах: проспект аль-Фараби – река Есентай – улица Тимирязева – территория Ботанического сада, включая территорию КазНУ им. аль-Фараби".

Жителям и потребителям принесли извинения за временные неудобства и попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям, связанным с проведением необходимых работ.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам: 109 или 274-66-66.

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