Утверждены правила въезда на территорию СЭЗ должностными лицами и инкассаторами

Приказом КНБ РК от 3 июля 2026 года утверждены Правила въезда на территорию и выезда с территории специальной экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы ЕАЭС, должностных лиц государственных органов, работников служб инкассации и т.д

Так, с 12 июля 2026 года вводится в действие пункт:

Въезд и выезд должностных лиц государственных органов, работников службы инкассации, осуществляющих деятельность на территории такой специальной экономической зоны, а также лиц, посещающих такую специальную экономическую зону со служебной необходимостью, и их служебного автомобильного транспорта на территорию (с территории) СЭЗ осуществляются в приоритетном порядке с регистрацией их установочных данных и сведений о служебном автомобильном транспорте в цифровых системах Пограничной службы КНБ РК.

Въезд и выезд на территорию (с территории) специальной экономической зоны для решения служебных задач осуществляются:

сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов – по служебным удостоверениям на основании списков, подписанных первым руководителем соответствующего их расположению территориального правоохранительного или специального государственного органа РК (лицом, его замещающим), согласованных с территориальным органом КНБ РК и представленных в территориальное подразделение Пограничной службы, осуществляющее деятельность на территории такой специальной экономической зоны;

– по служебным удостоверениям на основании списков, подписанных первым руководителем соответствующего их расположению территориального правоохранительного или специального государственного органа РК (лицом, его замещающим), согласованных с территориальным органом КНБ РК и представленных в территориальное подразделение Пограничной службы, осуществляющее деятельность на территории такой специальной экономической зоны; должностных лиц иных государственных органов, работников служб инкассации и других лиц – по документам, удостоверяющим личность (удостоверение личности гражданина РК, паспорт гражданина РК, служебный паспорт РК, дипломатический паспорт РК, для иностранных граждан – заграничный паспорт) – на основании списков, согласованных с территориальным органом КНБ РК.

В документы, удостоверяющие личность гражданина РК (паспорт гражданина РК, служебный паспорт РК, дипломатический паспорт РК) и заграничные паспорта иностранных граждан, отметки пограничного контрольно-пропускного пункта о пересечении границы не проставляются, за исключением случаев личного обращения владельца вышеуказанных документов о проставлении такой отметки.

Въезд и выезд на территорию (с территории) специальной экономической зоны служебного автомобильного транспорта должностных лиц государственных органов, работников службы инкассации, осуществляющих деятельность на территории такой специальной экономической зоны, а также лиц, посещающих такую специальную экономическую зону со служебной необходимостью, осуществляются по свидетельствам о регистрации транспортных средств.

Также говорится, что территориальный государственный орган, управляющая компания специальной экономической зоны, служба инкассации уведомляют территориальное подразделение Пограничной службы о лицах, уволенных с работы или отстраненных от исполнения обязанностей в пункте пропуска, с представлением изъятых у них пропусков в течение 24 часов после их увольнения, перемещения на другую должность или участок работы либо возникновения иных обстоятельств.

В случаях возникновения на территории специальной экономической зоны чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера въезд на ее территорию для ликвидации чрезвычайной ситуации личного состава органов гражданской защиты и специальной техники осуществляется в приоритетном порядке беспрепятственно без регистрации в цифровых системах Пограничной службы.

При выполнении служебных задач на территории специальной экономической зоны личный состав органов гражданской защиты имеет при себе служебные удостоверения и предъявляет их по требованию военнослужащего Пограничной службы.

Приказ вводится в действие с 21 июля 2026 года, за исключением ряда пунктов.