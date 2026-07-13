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Право

Минздрав упростит получение информации для казахстанцев о своем статусе в ОСМС

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 12:34 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило поправки в Правила оказания государственной услуги "Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений или взносов в системе обязательного социального медстрахования", сообщает Zakon.kz.

В частности, проект направлен на совершенствование порядка предоставления услуги и повышение доступности сведений о страховом статусе и произведенных отчислениях. Государственная услуга позволяет гражданам оперативно получать достоверную информацию о своем статусе в системе ОСМС, периодах страхования, а также о перечисленных за них взносах и отчислениях.

Получить услугу можно в электронном формате через портал электронного правительства eGov.kz, что позволяет гражданам в любое удобное время проверить свой страховой статус и сведения о произведенных платежах без необходимости личного обращения в государственные органы.

По данным Минздрава, сегодня участниками системы обязательного социального медицинского страхования являются 17,5 миллиона граждан. Система ОСМС обеспечивает застрахованным гражданам доступ к широкому спектру медицинской помощи независимо от размера уплаченных взносов и социального статуса.

В перечень входят профилактические осмотры, консультативно-диагностическая помощь, специализированная медицинская помощь в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, высокотехнологичная медицинская помощь, медицинская реабилитация и лекарственное обеспечение в рамках действующего законодательства.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 июля.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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