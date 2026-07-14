Как меняются правила выдачи потребительских займов на товары и услуги с 18 июля 2026 года

Потребительское кредитование, т.е. предоставление гражданам кредитов на приобретение товаров "для себя", имеет свои особенности. Одна из них – быстрота, возможная, скажем так, из-за щадящей проверки платежеспособности. С 18 июля проверка станет строже – как именно, рассказывает Zakon.kz.

Изменение правил потребительского кредитования (приобретение в рассрочку товаров и услуг, например, туристских) может сказаться как на скорости выдачи займа, так и на самой вероятности его получения, поскольку проверка будет многоуровневой и, значит, более тщательной, чем до сих пор. Напомним, кстати, точную формулировку:

"Потребительский банковский заем – банковский заем физического лица, предоставляемый на приобретение товаров, работ, услуг и (или) иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением ипотечного займа". Пп. 34) статьи 1 закона "О банках и банковской деятельности в РК"

Так вот, в социальной заботе о населении государство установило значительно менее строгие правила предоставления потребительских займов по сравнению с обычными, какие ИП и юрлица берут для бизнеса. Подробно они приведены в статье 58 "Особенности банковского займа физического лица" закона "О банках и банковской деятельности в РК".

Ранее Zakon.kz уже публиковал материал об этих правилах, которые вступили в силу вместе с новым "банковским законом" 19 марта 2026 года (и об их отличии от существовавших ранее), поэтому не будем повторяться. Однако многие нормы в данном законе были отлагательные, т.е. они будут вводиться в действие в более отдаленные сроки: вплоть до 1 мая 2027 года.

Среди таких норм – и пункт 17 статьи 58 закона "О банках и банковской деятельности в РК", который вступает в силу 18 июля 2026 года. Приведем его основные положения:

банк принимает решение по заявлению физического лица на заключение договора потребительского банковского займа, не обеспеченного залогом имущества, в течение одного часа с момента его поступления;

с момента его поступления; банку запрещается принимать положительное решение по такому займу при наличии в кредитном отчете информации о поданном этим физическим лицом заявлении в иной банк или МФО (внимание – если по нему не принято решение);

(внимание – если по нему не принято решение); банку запрещается заключать договор потребительского займа, если он не предоставил в кредитное бюро информацию о подаче физическим лицом соответствующего заявления и принятом по нему решении.

Итак, законодательно вступает в силу максимальный срок, в течение которого банк должен принять решение о выдаче (или невыдаче) потребительского кредита, – 1 час. Уточняем, речь не о предоставлении самих денег (в их отношении, наоборот, действует суточная "заморозка" при превышении определенной суммы, согласно пункту 5 статьи 58), а именно о решении.

Кроме того, банк (как его величает законодательство – поставщик информации) обязан уведомить о намечающейся сделке кредитное бюро – организацию, формирующую кредитные истории и составляющие кредитные отчеты (статья 7 закона "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК"). А та в свою очередь – антифрод-центр. А тот, если потребуется, – еще более компетентные органы...

Дело в том, что 18 июля 2026 года вступает в силу не только вышеприведенная отлагательная норма в "банковском" законе, но также и ряд новелл закона от 16 января 2026 года № 259-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства".

Это, кстати, тот самый закон, благодаря которому официальную "прописку" в законодательстве получает институт цифрового тенге, впрочем, то тема для отдельного материала. Сейчас нас интересуют две поправки конкретно в закон "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в РК".

С 18 июля кредитные бюро наделяются дополнительными функциями и обязанностями: они, во-первых, будут получать от банков информацию о заявлениях физлиц на предоставление потребительских займов и обязаны уведомлять о том другие банки (новый пп. 8-1) в пункт 2 статьи 7 Закона). А во-вторых – отправлять эту информацию в режиме реального времени (т.е. в течение часа с подачи заявления) в антифрод-центр Национального банка РК (новый пп. 9-1) в пункт 1 статьи 17 Закона).

Антифрод-центр Нацбанка, напомним, это структура, которая собирает, анализирует и передает кому следует "сведения о событиях и попытках по платежным транзакциям с признаками мошенничества". Как самим финансовым организациям, так и органам уголовного преследования (согласно статье 25-1 Закона РК "О платежах и платежных системах").

Таким образом, в течение часа в проверке с участием сразу нескольких субъектов, а не только банком (что ранее занимало минуту-другую) будет решаться судьба вероятного потребительского кредита: быть (новому смартфону или телевизору с большим экраном) или... забыть.