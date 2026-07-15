Присуждение грантов на обучение: что изменилось

Министр науки и высшего образования приказом от 7 июля 2026 года внес изменения в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или "магистр", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что решения по присуждению вакантных образовательных грантов, оставшихся после конкурсного присуждения образовательных грантов высшего образования иностранным гражданам, прибывшим по международным соглашениям, образовательных грантов высшего образования, предусмотренных в резерве, а также образовательных грантов высшего образования, предусмотренных для отдельных ОВПО, принимаются Республиканской комиссией.

Также уточняется, что на основании решения комиссии МИО издается приказ акима или заместителя акима столицы, области и города республиканского значения, и поступающим выдаются свидетельства о присуждении образовательного гранта МИО.

Приказ вводится в действие с 25 июля 2026 года.