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Право

Присуждение грантов на обучение: что изменилось

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 10:49 Фото: akorda.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 7 июля 2026 года внес изменения в Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или "магистр", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что решения по присуждению вакантных образовательных грантов, оставшихся после конкурсного присуждения образовательных грантов высшего образования иностранным гражданам, прибывшим по международным соглашениям, образовательных грантов высшего образования, предусмотренных в резерве, а также образовательных грантов высшего образования, предусмотренных для отдельных ОВПО, принимаются Республиканской комиссией.

Также уточняется, что на основании решения комиссии МИО издается приказ акима или заместителя акима столицы, области и города республиканского значения, и поступающим выдаются свидетельства о присуждении образовательного гранта МИО.

Приказ вводится в действие с 25 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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