Изменилась инструкция по несению патрульно-постовой службы

Министр внутренних дел приказом от 1 июля 2026 года внес изменения в Инструкцию по несению патрульно-постовой службы сотрудниками полиции по обеспечению охраны общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

Так, в Инструкции по несению патрульно-постовой службы сотрудниками полиции РК по обеспечению охраны общественного порядка на объектах транспорта и метрополитена уточняется, что в контакт с иностранными гражданами, работниками дипломатических и приравненных к ним представительств, ППН вступает только в пределах своих служебных обязанностей (пресечения правонарушений, разъяснения расписания движения самолета, пассажирского поезда, электропоезда, расположение гостиниц, пунктов питания).

При проверке документов у иностранных граждан и лиц без гражданства ППН обращает внимание на срок действия заграничного паспорта, вида на жительство, удостоверения лиц без гражданства, наличие визы, миграционной карточки с отметкой о регистрации, подтверждающих законность их пребывания в данном населенном пункте.

В случае обнаружения нарушений принимает меры привлечения к ответственности в соответствии с требованиями Кодекса "Об административных правонарушениях".

Также в новой редакции изложены некоторые функции сотрудника ППС:

оказание содействия сотрудникам миграционной службы в выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства, путем их препровождения до пункта пропуска через Государственную границу РК;

немедленно докладывают в дежурную часть о всех случаях, когда иностранный гражданин (лицо без гражданства) отстал от пассажирского поезда (самолета), а также о совершении правонарушения иностранными гражданами (лицами без гражданства), или в отношении них, об известных фактах незаконной миграции, установления маршрутов, методов и средств переправки незаконных мигрантов, лиц причастных к этой деятельности.

Указывается, что лица, обладающие привилегиями и иммунитетом от административной ответственности (депутаты Курултая РК, кандидаты в Президенты РК и в депутаты Курултая РК, председатель или члены Конституционного Совета РК, Генеральный прокурор РК, Уполномоченный по правам человека в РК, судьи), не могут быть подвергнуты приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке без соответствующего согласования (глава 49 КоАП).

Аналогичные поправки добавлены в Инструкцию по несению патрульно-постовой службы сотрудниками полиции Республики Казахстан по обеспечению охраны общественного порядка и дорожной безопасности в населенных пунктах и на загородных автомобильных дорогах.

Приказ вводится в действие с 25 июля 2026 года.