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Право

Как представить отчетность базового цифрового финансового актива в Нацбанк

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Совместным постановлением Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка утверждены Правила представления отчетности организациями по хранению базового актива цифрового финансового актива в Национальный банк РК, сообщает Zakon.kz.

Так, с 12 июля 2026 года вводится в действие пункт о том, что отчетность представляется организациями в электронном виде посредством использования информационных систем с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписью.

При загрузке информации в информационные системы осуществляется внутриформенный контроль. В случае обнаружения ошибок при осуществлении внутриформенного контроля информация не принимается.

Датой представления отчетности за соответствующий отчетный период является фактическая дата последней загрузки в информационную систему информации за указанный отчетный период, прошедшей внутриформенный контроль.

Указывается, что удостоверение отчетности электронной цифровой подписью руководителя организации по хранению базового актива цифрового финансового актива или лица, на которое возложена функция по подписанию отчета, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня представления отчетности.

Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – теңге.

Для формирования отчетности базовые активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют по состоянию на конец отчетного квартала.

При отсутствии данных по любой из таблиц форм отчетов сведения по ней не представляются, о чем организации по хранению базового актива цифрового финансового актива информируют Национальный банк в письменном виде не позднее 10 рабочего дня квартала, следующего за отчетным кварталом.

Организации по хранению базового актива цифрового финансового актива представляют в Национальный банк ежеквартально, не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом:

  • отчет о состоянии базовых и высоколиквидных активов по выпуску цифровых финансовых активов;
  • отчет о состоянии базовых активов по выпуску цифровых финансовых активов.

Постановление вводится в действие с 25 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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