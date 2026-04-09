Право

Представление отчетности МФО и коллекторскими организациями: утверждены правила

Фото: freepik
Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка утверждены Правила представления отчетности саморегулируемой организацией в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организацией в сфере коллекторской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок представления в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций отчетности саморегулируемой организацией в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организацией в сфере коллекторской деятельности, включая перечень, формы и сроки ее представления.

Отчетность представляется в уполномоченный орган в электронном виде.

Предусмотрено, что саморегулируемая организация в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемая организация в сфере коллекторской деятельности ежеквартально, до 25 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган:

  • отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности;
  • отчет о персональном составе органов саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности.

Саморегулируемая организация в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемая организация в сфере коллекторской деятельности ежегодно, до 25 февраля (включительно) года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган отчет о доходах и расходах саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности.

При отсутствии за отчетный период сведений, подлежащих отражению в отчетности, лица, представляющие отчет, в письменном виде уведомляют об этом уполномоченный орган в установленные сроки.

Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечивается руководителем саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности, или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчетов.

Отчетность, подписанная руководителем саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности, или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем посредством электронной цифровой подписи, хранится в электронном формате.

По результатам рассмотрения отчетности уполномоченный орган принимает ее к сведению, а при наличии выявленных замечаний направляет саморегулируемой организации в сфере микрофинансовой деятельности и саморегулируемой организации в сфере коллекторской деятельности письмо об их устранении в течение 15 рабочих дней с даты поступления вышеуказанной отчетности в уполномоченный орган.

Постановление вводится в действие с 18 апреля 2026 года.

