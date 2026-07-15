Проблемы с водой будет решать новый закон

Фото: primeminister.kz

Министерство водных ресурсов и ирригации подготовило консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона "Об ирригации и дренаже", сообщает Zakon.kz.

В настоящее время в документе отмечаются следующие проблемы в данной сфере: Неэффективное использование ирригационной и дренажной инфраструктуры.

Отсутствие эффективной системы управления ирригационными и дренажными системами.

Недостаточное или неэффективное участие сельхозтоваропроизводителей, водопользователей в управлении системами и водными ресурсами.

Несовершенство системы тарифообразования и слабое финансовое участие самих сельхозтоваропроизводителей в управлении и содержании ирригационных систем.

Отсутствие современных автоматизированных систем учета воды и управления процессами. Предлагаются следующие пути решения проблем: Принятие Закона "Об ирригации и дренаже".

Реформа экономических основ технического содержания и эксплуатации (ТсиЭ) ирригационных и дренажных систем, тарифной политики (нормативные основы, методология расчета и регулирования эксплуатационных затрат и тарифов.

Усиление роли гидрогеолого-мелиоративных служб по проведению мониторинга мелиоративного состояния орошаемых земель с расширением задач по контролю земельных участков, наличия уплотнённых прослоек (карбонатный, солонцовый, гипсовый и др) с подготовкой обязательных рекомендаций и проведением глубокого мелиоративного рыхления.

Создание саморегулирующих некоммерческих кооперативов/ассоциаций/объединений, действующих на принципах самоуправления.

Создание кадастра оросительных систем.

Нормативное урегулирование восстановления и модернизации ирригационных и дренажных систем.

Усиление ответственности эксплуатирующей организации за недопущение зарастания и заиления ирригационных и дренажных каналов, а также за качество услуг по доставке и подаче воды фермерским участкам, незаконное водопотребление, недопущение незаконного и самовольного водозабора. Как ожидается, указанные меры будут способствовать: повышению устойчивости сельскохозяйственного производства;

повышению продовольственной безопасности государства;

сохранению и созданию рабочих мест в сельской местности;

улучшению условий ведения сельского хозяйства на орошаемых землях;

снижению рисков социальной напряженности, связанных с дефицитом воды и конфликтами при водораспределении;

повышению качества жизни сельского населения за счет повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов;

формированию у населения культуры рационального водопользования Не усматриваются.

развитию предпринимательства;

устранение правовых пробелов в регулировании КДС, СВД, возвратных вод и внутрихозяйственных оросительных систем;

повышению эффективности государственного контроля за использованием водных ресурсов;

вовлечению общественности в принятие решений по вопросам охраны и использования водного фонда;

снижению административной нагрузки за счет передачи отдельных функций институтам самоуправления и саморегулирования Необходимость привлечения трудовых ресурсов для проведения масштабной инвентаризации и паспортизации новых институтов управления;

повышению эффективности использования водных ресурсов в сельском хозяйстве;

повышение продуктивности орошаемых земель;

снижению потерь воды при транспортировке и распределении;

созданию условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса;

рациональному использованию водных ресурсов;

сокращению объемов потерь воды и т.д. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 августа.

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