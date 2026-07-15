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Право

Проблемы с водой будет решать новый закон

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 16:18 Фото: primeminister.kz
Министерство водных ресурсов и ирригации подготовило консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона "Об ирригации и дренаже", сообщает Zakon.kz.

В настоящее время в документе отмечаются следующие проблемы в данной сфере:

  • Неэффективное использование ирригационной и дренажной инфраструктуры.
  • Отсутствие эффективной системы управления ирригационными и дренажными системами.
  • Недостаточное или неэффективное участие сельхозтоваропроизводителей, водопользователей в управлении системами и водными ресурсами.
  • Несовершенство системы тарифообразования и слабое финансовое участие самих сельхозтоваропроизводителей в управлении и содержании ирригационных систем.
  • Отсутствие современных автоматизированных систем учета воды и управления процессами.

Предлагаются следующие пути решения проблем:

  • Принятие Закона "Об ирригации и дренаже".
  • Реформа экономических основ технического содержания и эксплуатации (ТсиЭ) ирригационных и дренажных систем, тарифной политики (нормативные основы, методология расчета и регулирования эксплуатационных затрат и тарифов.
  • Усиление роли гидрогеолого-мелиоративных служб по проведению мониторинга мелиоративного состояния орошаемых земель с расширением задач по контролю земельных участков, наличия уплотнённых прослоек (карбонатный, солонцовый, гипсовый и др) с подготовкой обязательных рекомендаций и проведением глубокого мелиоративного рыхления.
  • Создание саморегулирующих некоммерческих кооперативов/ассоциаций/объединений, действующих на принципах самоуправления.
  • Создание кадастра оросительных систем.
  • Нормативное урегулирование восстановления и модернизации ирригационных и дренажных систем.
  • Усиление ответственности эксплуатирующей организации за недопущение зарастания и заиления ирригационных и дренажных каналов, а также за качество услуг по доставке и подаче воды фермерским участкам, незаконное водопотребление, недопущение незаконного и самовольного водозабора.

Как ожидается, указанные меры будут способствовать:

  • повышению устойчивости сельскохозяйственного производства;
  • повышению продовольственной безопасности государства;
  • сохранению и созданию рабочих мест в сельской местности;
  • улучшению условий ведения сельского хозяйства на орошаемых землях;
  • снижению рисков социальной напряженности, связанных с дефицитом воды и конфликтами при водораспределении;
  • повышению качества жизни сельского населения за счет повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов;
  • формированию у населения культуры рационального водопользования Не усматриваются.
  • развитию предпринимательства;
  • устранение правовых пробелов в регулировании КДС, СВД, возвратных вод и внутрихозяйственных оросительных систем;
  • повышению эффективности государственного контроля за использованием водных ресурсов;
  • вовлечению общественности в принятие решений по вопросам охраны и использования водного фонда;
  • снижению административной нагрузки за счет передачи отдельных функций институтам самоуправления и саморегулирования Необходимость привлечения трудовых ресурсов для проведения масштабной инвентаризации и паспортизации новых институтов управления;
  • повышению эффективности использования водных ресурсов в сельском хозяйстве;
  • повышение продуктивности орошаемых земель;
  • снижению потерь воды при транспортировке и распределении;
  • созданию условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса;
  • рациональному использованию водных ресурсов;
  • сокращению объемов потерь воды и т.д.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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