Проблемы с водой будет решать новый закон
Фото: primeminister.kz
Министерство водных ресурсов и ирригации подготовило консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона "Об ирригации и дренаже", сообщает Zakon.kz.
В настоящее время в документе отмечаются следующие проблемы в данной сфере:
- Неэффективное использование ирригационной и дренажной инфраструктуры.
- Отсутствие эффективной системы управления ирригационными и дренажными системами.
- Недостаточное или неэффективное участие сельхозтоваропроизводителей, водопользователей в управлении системами и водными ресурсами.
- Несовершенство системы тарифообразования и слабое финансовое участие самих сельхозтоваропроизводителей в управлении и содержании ирригационных систем.
- Отсутствие современных автоматизированных систем учета воды и управления процессами.
Предлагаются следующие пути решения проблем:
- Принятие Закона "Об ирригации и дренаже".
- Реформа экономических основ технического содержания и эксплуатации (ТсиЭ) ирригационных и дренажных систем, тарифной политики (нормативные основы, методология расчета и регулирования эксплуатационных затрат и тарифов.
- Усиление роли гидрогеолого-мелиоративных служб по проведению мониторинга мелиоративного состояния орошаемых земель с расширением задач по контролю земельных участков, наличия уплотнённых прослоек (карбонатный, солонцовый, гипсовый и др) с подготовкой обязательных рекомендаций и проведением глубокого мелиоративного рыхления.
- Создание саморегулирующих некоммерческих кооперативов/ассоциаций/объединений, действующих на принципах самоуправления.
- Создание кадастра оросительных систем.
- Нормативное урегулирование восстановления и модернизации ирригационных и дренажных систем.
- Усиление ответственности эксплуатирующей организации за недопущение зарастания и заиления ирригационных и дренажных каналов, а также за качество услуг по доставке и подаче воды фермерским участкам, незаконное водопотребление, недопущение незаконного и самовольного водозабора.
Как ожидается, указанные меры будут способствовать:
- повышению устойчивости сельскохозяйственного производства;
- повышению продовольственной безопасности государства;
- сохранению и созданию рабочих мест в сельской местности;
- улучшению условий ведения сельского хозяйства на орошаемых землях;
- снижению рисков социальной напряженности, связанных с дефицитом воды и конфликтами при водораспределении;
- повышению качества жизни сельского населения за счет повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов;
- формированию у населения культуры рационального водопользования Не усматриваются.
- развитию предпринимательства;
- устранение правовых пробелов в регулировании КДС, СВД, возвратных вод и внутрихозяйственных оросительных систем;
- повышению эффективности государственного контроля за использованием водных ресурсов;
- вовлечению общественности в принятие решений по вопросам охраны и использования водного фонда;
- снижению административной нагрузки за счет передачи отдельных функций институтам самоуправления и саморегулирования Необходимость привлечения трудовых ресурсов для проведения масштабной инвентаризации и паспортизации новых институтов управления;
- повышению эффективности использования водных ресурсов в сельском хозяйстве;
- повышение продуктивности орошаемых земель;
- снижению потерь воды при транспортировке и распределении;
- созданию условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса;
- рациональному использованию водных ресурсов;
- сокращению объемов потерь воды и т.д.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 августа.
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