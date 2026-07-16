В Казахстане реорганизуют и ликвидируют некоторые предприятия

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Принято постановление правительства РК от 10 июля 2026 года "О некоторых вопросах государственного управления", сообщает Zakon.kz.

В частности, будут реорганизованы: ТОО "Институт космической техники и технологий" Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК преобразован в АО "Институт космической техники и технологий" – с 1 марта 2028 года. РГКП "Ансамбль классической музыки "Камерата Казахстана" Комитета культуры Министерства культуры и информации присоединят к РГКП "Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла" – с 1 января 2027 года. РГКП "Государственная коллекция уникальных смычковых музыкальных инструментов" Комитета культуры Министерства культуры и информации РК присоединено к РГКП "Центральный государственный музей РК". НАО "Государственный центр поддержки национального кино" Министерства культуры и информации РК присоединено к АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова" – с 1 июля 2027 года. РГУ "Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан" Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации присоединено к РГУ "Национальная библиотека Республики Казахстан". РГУ "Институт раннего развития детей" Министерства просвещения присоединено к РГП "Национальная академия образования имени И. Алтынсарина". РГУ "Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования" Министерства просвещения присоединено к РГПХ "Национальная академия образования имени И. Алтынсарина". РГКП "Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования" Министерства просвещения присоединено РГПХ "Национальная академия образования имени И. Алтынсарина" . РГПХ "Республиканский центр крови" Министерства здравоохранения присоединено к РГПХ "Научно-производственный центр трансфузиологии". РГПХ "Детский клинический санаторий "Алатау" Министерства здравоохранения присоединено к РГПХ "Научно-исследовательский институт курортологии и медицинской реабилитации". АО "Институт космической техники и технологий" Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития присоединено к АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" после исполнения мероприятия, предусмотренного пунктом 1 (см. выше) – с 1 марта 2028 года. Кроме того, ликвидируются предприятия: НАО "Talap" Министерства просвещения РК – с 1 июля 2027 года .

. ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований" Министерства культуры и информации – с 1 января 2027 года .

. АО "Достык Энерго" Министерства энергетики РК. Постановление вводится в действие с 1 сентября 2026 года, за исключением ряда пунктов.

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