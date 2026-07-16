590 тысяч казахстанцев и свыше 22 млрд тенге штрафов: МВД раскрыло первые итоги масштабной амнистии

Сегодня, 16 июля 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана рассказали о ходе реализации закона об амнистии, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что закон об амнистии, приуроченный к принятию новой Конституции РК, подписал глава государства.

"Это масштабный акт гуманизма и милосердия. Вместе с тем амнистия основана на важном принципе: снисхождение возможно лишь в тех случаях, когда оно не создает угрозы общественной безопасности и не затрагивает права граждан. Впервые в истории независимого Казахстана проведена административная амнистия. Она предусматривает освобождение граждан от уплаты административных штрафов по предусмотренным законом статьям". Пресс-служба МВД РК

Уточняется, что по линии органов внутренних дел амнистия затронула порядка 590 тыс. человек. В отношении них прекращено исполнение более 1,3 млн административных взысканий на общую сумму свыше 22 млрд тенге.

"Амнистия является разовой мерой гуманизма и не освобождает от ответственности за будущие правонарушения. При их повторном совершении виновные будут привлекаться к ответственности в полном соответствии с законодательством", – отметил председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Кабденов.

Он подчеркнул, что Министерство внутренних дел РК призывает граждан соблюдать закон, уважать права окружающих и помнить: лучший способ избежать ответственности – не совершать правонарушений. Именно соблюдение принципа "Закон и порядок" является основой безопасного и справедливого общества.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о масштабной амнистии в Казахстане 1 июля 2026 года.

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В МВД заявили, что закон об амнистии – это акт гуманизма по случаю принятия новой Конституции РК к отдельным лицам, совершившим уголовные и административные правонарушения. Также в ведомстве отметили, что, согласно подписанному главой государства закону, в Казахстане простят 1 млн штрафов и освободят тысячи осужденных.