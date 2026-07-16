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Право

Какой должна быть наружная реклама в населенных пунктах

наружная реклама, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 16:15 Фото: pixabay
Приказом зампремьер-министра - министра национальной экономики от 8 июля 2026 года внесены изменения в Правила размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что рекламные изображения и информация на объектах наружной (визуальной) рекламы не должны использоваться для пропаганды или агитации насильственного изменения основ конституционного строя, посягательства на территориальную целостность, Суверенитет и Независимость РК, нарушения общественного порядка, подрыва национальной безопасности, войны, вооруженных конфликтов, социального, расового, национального, этнического, религиозного превосходства или розни, культа жестокости и насилия, нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии, порнографии, а также распространения сведений, составляющих государственные секреты и иные охраняемые законом тайны.

Реклама также ее должна порочить объекты искусства, составляющие мировое или национальное культурное достояние, государственные символы (Государственный Флаг, Государственный Герб, Государственный Гимн), валюту любого государства, религиозные символы, какие-либо физические или юридические лица, деятельность, профессию и товар.

Размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах допускается при условии направления уведомления о размещении наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.

Уведомления направляются рекламораспространителями, размещающими наружную (визуальную) рекламу:

  • в местные исполнительные органы столицы, городов республиканского значения, городов областного значения – при размещении наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в столице, городах республиканского значения, городах областного значения, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории столицы, городов республиканского значения, городов областного значения;
  • в местные исполнительные органы районов – при размещении наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городах районного значения, селах, поселках, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования.

Также уточняется, что к уведомлению прилагается:

  • документ, подтверждающий внесение платы за первый месяц размещения наружной (визуальной) рекламы в соответствии с Налоговым кодексом.

Приказ вводится в действие с 25 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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