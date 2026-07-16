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Общество

В Алматы 18 июля ограничат движение из-за вечернего забега

спортсмены, забеги, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 16:33 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы в субботу, 18 июля 2026 года, состоится вечерний забег из-за которого в городе временно ограничат движение транспорта, сообщает Zakon.kz.

Известно, что старт и финиш соревнований разместятся на площади Астана. Маршрут пройдет по улицам Толе би, Кабанбай батыра, Панфилова и пр. Абылай хана.

В связи с подготовкой и проведением мероприятия движение будет ограничено на следующих участках:

  • с 09:00 18 июля до 06:00 19 июля – по ул. Толе би (от ул. Панфилова до пр. Абылай хана);
  • с 20:00 до 23:00 18 июля – по пр. Абылай хана (от ул. Толе би до ул. Кабанбай батыра);
  • с 20:00 до 23:00 – по ул. Кабанбай батыра (от пр. Абылай хана до пр. Назарбаева);
  • с 20:00 до 23:00 – по ул. Панфилова (от ул. Кабанбай батыра до ул. Толе би).
карта, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 16:33

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Организаторы рекомендуют жителям и гостям города заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений движения.

Ранее сообщалось о других ограничениях в городе. Они были связаны с пробивкой Толе би.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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