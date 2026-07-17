Кто претендовал на должность акима Атырауской области вместе с Болатом Акчулаковым

Сегодня, 17 июля 2026 года, премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации президента Роман Скляр представили активу Атырауской области нового руководителя региона, сообщает Zakon.kz.

Так, в начале собрания депутатов маслихатов Атырауской области Скляр зачитал депутатам письмо президента о выдвижении на должность акима Атырауской области двух кандидатов – председателя ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" Болата Акчулакова и заместителя акима Атырауской области Дарына Шамуратова.

По результатам открытого голосования 83 из 101 депутата отдали свои голоса за Болата Акчулакова. За кандидатуру Дарына Шамуратова проголосовали 18 депутатов.

Уже на встрече с активом области премьер-министр поблагодарил Серика Шапкенова за внесенный вклад в развитие региона по итогам четырех лет руководства областью. А затем Бектенов представил активу области нового акима – Болата Акчулакова.

Премьер-министр подчеркнул, что перед руководством региона президентом поставлен ряд важных задач. Среди ключевых приоритетов – диверсификация экономики региона за счет развития обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативных индустрий. Руководству области поручено стимулировать конкуренцию, привлекать инвестиции, способствовать повышению производительности труда. Кроме того, необходимо эффективно использовать потенциал специальной экономической зоны и парка инновационных технологий.

Согласно новому генеральному плану области, дано поручение принять меры противодействия незаконной и точечной застройке, уделить внимание благоустройству территорий, озеленению, расширению общественных пространств.

Также поставлена задача по развитию дорожно-транспортной системы области. Отдельное внимание необходимо уделить переводу ТЭЦ на газ, снижению промышленных и транспортных выбросов, своевременному обновлению изношенных инженерных сетей.

Утром 17 июля 2026 года указом президента Касым-Жомарта Токаева Серик Шапкенов был освобожден от должности акима Атырауской области. О планируемой смене акима стало известно еще 16 июля.