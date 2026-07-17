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Право

Выдача госномеров иностранцам: что изменилось

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, получение госномера , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 16:26 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра внутренних дел внесены изменения в Правила госрегистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что на транспортные средства, принадлежащие иностранным участникам дорожного движения, выдаются ГРНЗ следующих серий:

  • "D" – на служебные и личные транспортные средства сотрудников аккредитованных в РК дипломатических представительств, международных организаций и/или их представительств, консульских учреждений, зарегистрированных в Республике Казахстан;
  • "Т" – на служебные и личные транспортные средства административно-технического персонала аккредитованных в РК дипломатических представительств, международных организаций и (или) их представительств, консульских учреждений, зарегистрированных в Республике Казахстан;
  • "НС" – на служебные и личные транспортные средства консульских учреждений, возглавляемые почетными консульскими должностными лицами;
  • "М" – на транспортные средства филиалов и представительств иностранных юридических лиц, зарегистрированных на территории РК;
  • "Н" – на транспортные средства юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных на территории РК;
  • "F", "G", "I", "J" и "K" – на транспортные средства иностранных граждан и лиц без гражданства.

Для участия в дорожном движении транспортного средства с ГРНЗ серии "D", "T", "HC" необходимо наличие стикера, выдаваемого организацией по работе с дипломатическим корпусом.

Срок действия ГРНЗ серии "D", "T", "HC" равен сроку действия стикера.

Указывается, что результатом оказания государственной услуги является выдача транзитного ГРНЗ, выдача заказного ГРНЗ либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Результат оказания госуслуги выдается услугополучателю или его представителю по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Полномочия представителя физического лица подтверждаются доверенностью, удостоверенной нотариусом РК или ЭЦП доверителя.

Полномочия представителя юридического лица подтверждаются доверенностью, удостоверенной подписью руководителя или иного уполномоченного на то органа и печатью юридического лица (за исключением субъектов частного предпринимательства). При отсутствии печати доверенность удостоверяется нотариусом или ЭЦП доверителя.

Основанием для отказа в оказании государственной услуги не могут быть требования, не связанные с возникновением права на получение данной услуги.

При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.

Еще один результат оказания госуслуги – выдача дубликата ГРНЗ либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 27 июля 2026 года.

Ранее мы рассказали, что изменились некоторые формы госномеров авто.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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